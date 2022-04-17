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Сечеславские десантники сбили в Донецкой области вражеский многоцелевой беспилотник "Орлан-10" стоимостью около $100 тысяч. ФОТОрепортаж

Украинцы продолжают успешно приземлять российские БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Так, в Донецкой области Сечеславские десантники охотились на многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".

"Может показаться - пустяк. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США", - отметили в Генштабе.

Сечеславские десантники сбили в Донецкой области вражеский многоцелевой беспилотник Орлан-10 стоимостью около $100 тысяч 01
Сечеславские десантники сбили в Донецкой области вражеский многоцелевой беспилотник Орлан-10 стоимостью около $100 тысяч 02
Сечеславские десантники сбили в Донецкой области вражеский многоцелевой беспилотник Орлан-10 стоимостью около $100 тысяч 03
Сечеславские десантники сбили в Донецкой области вражеский многоцелевой беспилотник Орлан-10 стоимостью около $100 тысяч 04

Также читайте: РФ провела проверку боеспособности трех мотострелковых бригад в Приднестровье: не готовы к ведению боевых действий, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (19340) беспилотник (3634) Генштаб ВС (6318) Донецкая область (9729)


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Топ комментарии
+18
Його собівартість від сили 1000, все інше - освоєння коштів
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17.04.2022 08:56
+14
ДШВ України-респект.Така хрєнь стільки не коштує,лапатнікі-крадіть й надалі...
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17.04.2022 08:53
+12
Оце барахло коштує 100 тисяч доларів США?
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17.04.2022 08:54
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ДШВ України-респект.Така хрєнь стільки не коштує,лапатнікі-крадіть й надалі...
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17.04.2022 08:53 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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17.04.2022 08:53 Ответить
Оце барахло коштує 100 тисяч доларів США?
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17.04.2022 08:54 Ответить
Видимо в бпла монтується ще кусочок "скрєпи" в пет пляшку, "вєлікодуховнство"
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17.04.2022 09:01 Ответить
80% закладено на відкат ))
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17.04.2022 09:12 Ответить
Пластикової пляшки за 50тис. доларів не вистачає. Мабуть випарилась
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17.04.2022 08:56 Ответить
Його собівартість від сили 1000, все інше - освоєння коштів
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17.04.2022 08:56 Ответить
Перекладаю...
"Откати"

Правда мо і не тисяча.. але все ж
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17.04.2022 11:36 Ответить
Хтось добряче крав з того чула техніки )
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17.04.2022 09:24 Ответить
👹мрази рашистские ,утилизируют всех ☠️‼️
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17.04.2022 09:44 Ответить
Цікаво чим заїбашили гамнольотік ? Я вважаю що старстрік або якась стріла чи стінгер. На користь старстріка сильне механічне пошкодження аж руйнування ніби кувалдою, на користь стріл чи стінгера численна кількість маленьких отворів корпуса від уламків розриву заряду пзрк
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17.04.2022 10:05 Ответить
Як завжди - банкою маринованих помідорів.
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17.04.2022 10:10 Ответить
Какие там нахрен $100 тысяч, какие детали там столько стоят, максимум 7-10 тыс..
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17.04.2022 10:17 Ответить
Меня одного удивил заголовок? Может таки Сичеслав, без перевода на магучих?
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17.04.2022 11:27 Ответить
$100 тысяч??? 75 тысяч - откаты, 2 тысячи комплектующие, 1 тысяча за работу, а куда еще 22 штуки дели???
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17.04.2022 11:46 Ответить
Это то самое говно, что с фотокамерой "Codak" и крышкой от полторашки? Вот это ценник... Теперь понятно, почему они от ЗСУ отгребают по самое небалуйся.
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17.04.2022 11:47 Ответить
Можливо кацапи і списували на це лайно 100к, але його собівартість навряд перевищує пару тисяч.
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17.04.2022 12:32 Ответить
 
 