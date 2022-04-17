Сечеславские десантники сбили в Донецкой области вражеский многоцелевой беспилотник "Орлан-10" стоимостью около $100 тысяч. ФОТОрепортаж
Украинцы продолжают успешно приземлять российские БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Так, в Донецкой области Сечеславские десантники охотились на многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10".
"Может показаться - пустяк. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США", - отметили в Генштабе.
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