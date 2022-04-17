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Новости Фото Война
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10 атак войск РФ остались безуспешными. Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери, - Гайдай. ФОТО

10 атак войск РФ остались безуспешными.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери. Украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника", - отметил Гайдай.

Он также напомнил, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатые ракеты.

По словам главы региона, лютуя, россияне переключили ночью внимание на областной центр. Сразу пылали четыре многоэтажки в новом районе города, выгорели многочисленные квартиры.

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10 атак войск РФ остались безуспешными. Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери, - Гайдай 01

10 атак войск РФ остались безуспешными. Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери, - Гайдай 02
10 атак войск РФ остались безуспешными. Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери, - Гайдай 03
10 атак войск РФ остались безуспешными. Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери, - Гайдай 04
10 атак войск РФ остались безуспешными. Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери, - Гайдай 05

Автор: 

армия РФ (19340) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+20
Alla9722наблюдатель,за ПиZZдецом
@Alla19722
1+1
Ах выж суки.Оказывается то,что рашисты нанесли удар поДарницкому танковому заводу благодаря вам,козлам.
Эти паскуды сняли сюжет про завод и показали не только внутрянку где восстанавливали технику но и улицу,рядом.Из-за этих тварей погибли люди.танки и ангары
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17.04.2022 09:07
+17
Всім захисникам України-величезна вдячність.Ви справжні воїни та герої...
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17.04.2022 09:06
+8
1+1 - бєнінська муйня. Чи не тільки бєнінська?

ДЕ КРОТИ?
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17.04.2022 09:24
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Правила форума Совет форумчан
Всім захисникам України-величезна вдячність.Ви справжні воїни та герої...
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17.04.2022 09:06 Ответить
Alla9722наблюдатель,за ПиZZдецом
@Alla19722
1+1
Ах выж суки.Оказывается то,что рашисты нанесли удар поДарницкому танковому заводу благодаря вам,козлам.
Эти паскуды сняли сюжет про завод и показали не только внутрянку где восстанавливали технику но и улицу,рядом.Из-за этих тварей погибли люди.танки и ангары
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17.04.2022 09:07 Ответить
Цікаве інше - хто їх туди взагалі пустив? В тієї ж потвори є прізвище.
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17.04.2022 09:29 Ответить
Доречі, перед ударом по "Жулянам" теж була публікація, де розказувалося, що ми на тому заводі виробляємо.
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17.04.2022 09:32 Ответить
Та постійно..
То гетьманцев розповідає про нафтобази і їх одразу ********, то ара на Яворові фоткається..
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17.04.2022 09:59 Ответить
1+1 - бєнінська муйня. Чи не тільки бєнінська?

ДЕ КРОТИ?
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17.04.2022 09:24 Ответить
А ще в армію призвали Березу, Рябошапко...
Хтось усуває зеліних критиків )
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17.04.2022 09:26 Ответить
Командування ЗС РФ не поспішає починати «вирішальну битву за Донбас». Бо, банально їм сцикотно.
Втрати від неї будуть для рашистів занадто великі. Через ці втрати вони будуть вже не взмозі утримати захоплені території.
https://sprotyv.info/analitica/dilemma-rossijskogo-komandovaniya-poteri-vs-rf-v-bitve-za-donbass-obezoruzhat-armiyu/?fbclid=IwAR32kCdNG0dWNBnPeLd2AsoWMyZNeGbAW3-OL2DJmGPQu8a_4rBYKhDzcX4
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17.04.2022 10:09 Ответить
9 травня буде або удар по сакральним свинособакам,або довгограюча жопа на роки,як при Порошеко.
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17.04.2022 10:40 Ответить
 
 