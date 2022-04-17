10 атак войск РФ остались безуспешными. Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери, - Гайдай. ФОТО
10 атак войск РФ остались безуспешными.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери. Украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника", - отметил Гайдай.
Он также напомнил, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатые ракеты.
По словам главы региона, лютуя, россияне переключили ночью внимание на областной центр. Сразу пылали четыре многоэтажки в новом районе города, выгорели многочисленные квартиры.
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+20 Ksenia VB
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@Alla19722
1+1
Ах выж суки.Оказывается то,что рашисты нанесли удар поДарницкому танковому заводу благодаря вам,козлам.
Эти паскуды сняли сюжет про завод и показали не только внутрянку где восстанавливали технику но и улицу,рядом.Из-за этих тварей погибли люди.танки и ангары
То гетьманцев розповідає про нафтобази і їх одразу ********, то ара на Яворові фоткається..
ДЕ КРОТИ?
Хтось усуває зеліних критиків )
Втрати від неї будуть для рашистів занадто великі. Через ці втрати вони будуть вже не взмозі утримати захоплені території.
https://sprotyv.info/analitica/dilemma-rossijskogo-komandovaniya-poteri-vs-rf-v-bitve-za-donbass-obezoruzhat-armiyu/?fbclid=IwAR32kCdNG0dWNBnPeLd2AsoWMyZNeGbAW3-OL2DJmGPQu8a_4rBYKhDzcX4