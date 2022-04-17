10 атак войск РФ остались безуспешными. Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери, - Гайдай. ФОТО

10 атак войск РФ остались безуспешными.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один город свободной Луганщины не поддался врагу, россияне не продвинулись и имели потери. Украинские защитники уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника", - отметил Гайдай.

Он также напомнил, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатые ракеты.

По словам главы региона, лютуя, россияне переключили ночью внимание на областной центр. Сразу пылали четыре многоэтажки в новом районе города, выгорели многочисленные квартиры.

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