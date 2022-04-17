Вчера войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии дома жителей Гуляйполя Запорожской области, - Нацполиция. ФОТО
Запорожская полиция продолжает фиксировать военные преступления агрессора. Вчера, 16 апреля, оккупанты произвели обстрел из тяжелой артиллерии по домам местных жителей Гуляйполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате обстрела снаряды попали в пять частных домов. В результате – часть из них разбиты полностью, другие – имеют повреждения разной степени.
В настоящее время установлена информация об одном травмированном пожилом мужчине.
По факту военного преступления следователем по процессуальному руководству окружной прокуратуры начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
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Але ж ці речі не викликають ненависті. Їх треба стерегтися, зупиняти, чинити опір, нищити ембріони чуми чи щурів. Та й усе.
Треба визнати, що ми помилялись, якщо сприймали росіян як братів, а російського солдата як людину, і перемкнути себе на сприйняття його як нелюда.
І вже не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані й робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою.
Нищити для його ж користі - щоб менше встиг вчинити зла. отець Віктор Маринчак