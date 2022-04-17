В Бродах во Львовской области простились с тремя авиаторами 16-й бригады, которые в первые дни войны погибли в Киевской области. ФОТО

В Бродах Львовской области 16 апреля состоялась прощальная церемония с павшими в борьбе за независимость Украины авиаторами 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды".

Об этом сообщили в Facebook на странице 16 ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля в Бродах состоялась прощальная церемония с павшими в борьбе за независимость Украины авиаторами 16 отдельной бригады армейской авиации "Броды". Почтить Героев и поддержать родных в скорби пришли жители Бродовской громады, побратимы и друзья защитников.

28 февраля 2022 года экипаж вертолета Ми-8 выполнял полетную боевую задачу по отражению вооруженной агрессии российской федерации. Вблизи населенного пункта Макаров Бучанского района Киевской области в вертолет попала вражеская ракета. Связь с экипажем была потеряна. Только после освобождения Киевской области от захватчика удалось забрать тела наших защитников.

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Вечного полета экипажа вертолета Ми-8:

полковник ГРИГОРЬЕВ Александр Александрович, 1983 г.р.;

капитан НЕСТЕРУК Дмитрий Николаевич, 1997 г.р.;

старший лейтенант ГНАТЮК Василий Андреевич, 1999 г.р.

Светлая память Украинским Героям, которые с первых минут нападения врага встали на защиту родной земли!

Командование и личный состав бригады выражают искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибших Героев-Авиаторов, мы скучаем вместе из-за непоправимой утраты.

Похоронили Защитников на главном Бродовском кладбище.

Вечная память и слава Героям Украины!

Вовек не забудем подвиг Героев, погибших за будущее Украины!" - говорится в сообщении.





