За сутки войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса, двое мирных жителей погибли, - Нацполиция. ФОТО
За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов Донбасса. Полиция открыла уголовные производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате ударов российских войск погибли два мирных жителя, еще один человек ранен. Разрушения получили по меньшей мере 17 гражданских объектов – жилые дома, шахта, административные здания. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений РФ.
"За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донбасса: Мариуполь, Покровск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Украинск, Очеретино, Острое, Нью-Йорк, Шумы, Александрополь, Крестище. Враг обстреливал мирное население ракетами, из реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
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