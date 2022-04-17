За сутки войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донбасса, двое мирных жителей погибли, - Нацполиция. ФОТО

За сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов Донбасса. Полиция открыла уголовные производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате ударов российских войск погибли два мирных жителя, еще один человек ранен. Разрушения получили по меньшей мере 17 гражданских объектов – жилые дома, шахта, административные здания. Полицейские задокументировали последствия военных преступлений РФ.

"За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донбасса: Мариуполь, Покровск, Краматорск, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Украинск, Очеретино, Острое, Нью-Йорк, Шумы, Александрополь, Крестище. Враг обстреливал мирное население ракетами, из реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

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