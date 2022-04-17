Кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки стал достоянием музейного фонда Украины. ФОТОрепортаж

Символ стойкости украинцев – кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки – теперь достояниее музейного фонда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Музей Революции Достоинства в Фейсбуке.

"Проведена культурная "спецоперация" по музеефикации легендарного кухонного шкафа и сохранению всего ее содержимого. С сегодняшнего дня он находится в фондах Национального музея Революции Достоинства. Вместе со шкафом передан декоративный керамический петушок, который выстоял при взрыве рашистской авиабомбы…".

Одним из символов стойкости украинцев стал кухонный шкафчик на стене полностью разрушенной бомбой многоэтажки в Бородянке на Киевщине. Уцелел там, где шансов, казалось бы, никаких. Со всем своим содержимым: фарфоровой посудой, стеклянными окошками дверей, баночками для специй, традиционными сувенирами. И даже керамическим декоративным сосудом для напитков в виде петушка, изготовленным в 1960-х годах выдающимися мастерами художественной керамики из Василькова Валерием и Надеждой Проторьевыми", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что обычный элемент кухонного интерьера стал легендой благодаря фото, облетевшему весь мир, киевской фотокорреспондентки Елизаветы Серватинской Elizabeth Servatynska.





"Фото петушка со шкафчиком, уцелевшим со всей утварью, на останках многоэтажки стало иллюстрацией едва ли не самой распространенной сегодня переклички среди украинцев: "Ты как? – Держусь…".

Впрочем, здание, на котором держится шкафчик, находится в аварийном состоянии, стена вот-вот может рухнуть. Поэтому возникла необходимость спасти и сохранить этот уникальный символ сопротивляемости украинцев", - говорится в сообщении.

14 апреля с разрешения владелицы квартиры Надежды Сватко шкафчик был бережно демонтирован.







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