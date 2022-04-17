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Кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки стал достоянием музейного фонда Украины. ФОТОрепортаж

Символ стойкости украинцев – кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки – теперь достояниее музейного фонда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Музей Революции Достоинства в Фейсбуке.

"Проведена культурная "спецоперация" по музеефикации легендарного кухонного шкафа и сохранению всего ее содержимого. С сегодняшнего дня он находится в фондах Национального музея Революции Достоинства. Вместе со шкафом передан декоративный керамический петушок, который выстоял при взрыве рашистской авиабомбы…".

Одним из символов стойкости украинцев стал кухонный шкафчик на стене полностью разрушенной бомбой многоэтажки в Бородянке на Киевщине. Уцелел там, где шансов, казалось бы, никаких. Со всем своим содержимым: фарфоровой посудой, стеклянными окошками дверей, баночками для специй, традиционными сувенирами. И даже керамическим декоративным сосудом для напитков в виде петушка, изготовленным в 1960-х годах выдающимися мастерами художественной керамики из Василькова Валерием и Надеждой Проторьевыми", - говорится в сообщении.

Смотрите: Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки стал достоянием музейного фонда Украины 01

Сообщается, что обычный элемент кухонного интерьера стал легендой благодаря фото, облетевшему весь мир, киевской фотокорреспондентки Елизаветы Серватинской Elizabeth Servatynska.


Кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки стал достоянием музейного фонда Украины 02

"Фото петушка со шкафчиком, уцелевшим со всей утварью, на останках многоэтажки стало иллюстрацией едва ли не самой распространенной сегодня переклички среди украинцев: "Ты как? – Держусь…".

Впрочем, здание, на котором держится шкафчик, находится в аварийном состоянии, стена вот-вот может рухнуть. Поэтому возникла необходимость спасти и сохранить этот уникальный символ сопротивляемости украинцев", - говорится в сообщении.

Кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки стал достоянием музейного фонда Украины 03

14 апреля с разрешения владелицы квартиры Надежды Сватко шкафчик был бережно демонтирован.


Кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки стал достоянием музейного фонда Украины 04
Кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки стал достоянием музейного фонда Украины 05

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Кухонный шкаф с керамическим петушком из деоккупированной Бородянки стал достоянием музейного фонда Украины 06

Автор: 

обстрел (27327) Бородянка (66)


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Топ комментарии
+40
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17.04.2022 12:43
+26
Більше, ніж цю шафку, я поважаю лише тарілки в ній!
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17.04.2022 12:44
+14
Символично.
Отличная идея - музеефицировать такие єкспонаті.
туда же придется добавить окровавленную лошадку из Краматорска..
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17.04.2022 12:47
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17.04.2022 12:43 Ответить
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17.04.2022 13:32 Ответить
Більше, ніж цю шафку, я поважаю лише тарілки в ній!
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17.04.2022 12:44 Ответить
Вона, як і її кріплення, насправді, гідні цього. Впорались зі своїми обов'язками на 100%.
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17.04.2022 12:47 Ответить
Символично.
Отличная идея - музеефицировать такие єкспонаті.
туда же придется добавить окровавленную лошадку из Краматорска..
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17.04.2022 12:47 Ответить
ЇЇ відправили..в ООН
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17.04.2022 13:27 Ответить
Коли якісно виконав роботу, не одно бомбування не здатна її зруйнувати
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17.04.2022 12:56 Ответить
Шафка витримала ...не витримав бетон ...
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17.04.2022 13:44 Ответить
До слез...
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17.04.2022 14:56 Ответить
Лучшая реклама производителям и установщикам этого шкафчика. Всё вокруг попадало, стены треснули, а она даже не перекосилась.
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17.04.2022 15:12 Ответить
Дуже символично! Стійкість України - саме кухонна шафка з чистим посудом і керамічним півником. Вистояло не ліжко, не шафа-купе, ні будь що інше, а саме чисті таріілки і національний півник. Тознак. Ве буде Україна. все буде добре.
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17.04.2022 18:55 Ответить
 
 