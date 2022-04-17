Самопровозглашенному главе Дымерской ОТГ сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами, - Офис генпрокурора. ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении самопровозглашённому главе Дымерской ОТГ (Киевская обл.), который в период оккупации поселка Дымер сотрудничал с российской армией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных Российской Федерации по сотрудничеству. Получив гарантии личной сохранности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности.

В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он избран глава Дымерской ОТГ. В условиях военного положения он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории громады. Также подозреваемый предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.

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В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ.