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Самопровозглашенному главе Дымерской ОТГ сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами, - Офис генпрокурора. ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о подозрении самопровозглашённому главе Дымерской ОТГ (Киевская обл.), который в период оккупации поселка Дымер сотрудничал с российской армией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных Российской Федерации по сотрудничеству. Получив гарантии личной сохранности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности.

В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он избран глава Дымерской ОТГ. В условиях военного положения он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории громады. Также подозреваемый предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.

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Самопровозглашенному главе Дымерской ОТГ сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами, - Офис генпрокурора 01

В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ.

Автор: 

Киевская область (4149) коллаборационизм (872) Офис Генпрокурора (2476)


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Топ комментарии
+35
Знов граємось у миролюбство,пристрельте його нах,й!
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17.04.2022 12:58
+26
Чергова мерзенна гнида...
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17.04.2022 12:57
+20
"Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів."
Ну і для чого таких зрадників тримати?
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17.04.2022 13:03
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Чергова мерзенна гнида...
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17.04.2022 12:57 Ответить
та и юх з ним.
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17.04.2022 13:01 Ответить
На кол гниду
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17.04.2022 12:57 Ответить
Слишком изысканно - просто повесить..
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17.04.2022 19:52 Ответить
Знов граємось у миролюбство,пристрельте його нах,й!
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17.04.2022 12:58 Ответить
схоже що він все ще за інерцією на пляшці сидить
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17.04.2022 13:00 Ответить
Типове рашистське їбало..
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17.04.2022 13:01 Ответить
"Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів."
Ну і для чого таких зрадників тримати?
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17.04.2022 13:03 Ответить
важливо. свижа новина. Япония буде забирати у сраши свои острови. другий фронт походу.
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17.04.2022 13:03 Ответить
Звідки такі відомості?
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17.04.2022 13:18 Ответить
Дівчина-касир в АТБ проговорилась випадково )
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17.04.2022 13:48 Ответить
Є якісь пруфи?
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17.04.2022 13:19 Ответить
самий гуманий укр. суд виплатить цьому калаборанту компенсацію. натомість посадить нашого генерала, як посадили генерала Марченко, посадять добровольців, заведуть діла на антикурупціонерів.
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17.04.2022 13:05 Ответить
добре, що хоч пов'язали; а не заочно...
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17.04.2022 13:07 Ответить
Швидше на колонію! Там його навчать "родіну любіть".
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17.04.2022 13:08 Ответить
За законом воєнного часу таких покидьків треба привселюдно вішати.
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17.04.2022 13:08 Ответить
С тими, хто зостався в окупації- треба розбиратися ЗІ ВСІМА! Якщо не в теробороні і не в ЗСУ- чому чекав окупанта та не виїхав?! Помарадьорить зостався? Чи щоб загребли в війська ОРДЛО і потім мичати- я не думав/я не знав??
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17.04.2022 13:15 Ответить
А їбало гауляйтера чому замазали?
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17.04.2022 13:15 Ответить
расстрелять! @(И.Джугашвили)
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17.04.2022 13:17 Ответить
На замітку майбутнім зрадникам.Німецька влада під час ДСВ дозволяла виїжджати разом з ними поліцаям та різним бургомістрам. А зараз оркі отих всих "любителєй хрюсского міра поімелі " і коли здриснули то навіть не забрали з собою. І кара ім має бути швидка - по законах війни. Це можливо відбило би бажання іти на "услугі" мордору. Та на таке не спроможна м"ягко кажучи імпотентна влада.
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17.04.2022 13:22 Ответить
Покарати цього поліцая показово жорстоко ! Бо це один з перших прикладів для тих, хто ще вагається, чи співпрацювати з окупантами !
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17.04.2022 13:27 Ответить
Сотрудничать с руснёй....????...Ээээ.... так не нужно делать...
тут как бы стенкой запахло.... или попыткой к бегству..... но лучше разминированием территорий...
опыт Штэпы не будем повторять....
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17.04.2022 13:38 Ответить
Сподіваюсь, в загальній камері СІЗО тримають цю сучку?
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17.04.2022 13:54 Ответить
а можна **** пдрса показувати людям
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17.04.2022 14:10 Ответить
Покормить..а потом расстрелять, негодяя.
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17.04.2022 14:59 Ответить
Це якийсь закон є, що всі пики закривають? Ми повинні знати «героїв» своєї країни. Можу поспорити якийсь місцевий алкаш чи наркоман або те і інше разом.
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17.04.2022 15:00 Ответить
Читайте уважно заголовок статті. Його ще не визнано винним, йому прокуратурою повідомлено лише про підозру. Доки не буде рішення суду, що він винен, не можна показувати обличчя.
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17.04.2022 16:48 Ответить
Надавав кацапам відомості про учасників АТО (( А що робили учасники АТО після того як містечко звільнили ЗСУ , чекали на гуманний суд ? Невже не могли відразу нагодувати варениками щоб він ними подавився ?
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17.04.2022 15:40 Ответить
Шо за зіц-прєдсєдатель? Ким він був до війни? Бутилки збирав по мусорках?
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17.04.2022 17:06 Ответить
Швтдше всього держслужбовець. У них є всі дані про населення.
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17.04.2022 19:53 Ответить
А що ХІБА він не намагався втекти чи робити спротив під час затримання?
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17.04.2022 17:20 Ответить
 
 