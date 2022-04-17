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Новости Фото Война
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В боях за Украину в Харьковской области погиб воин 93-й ОМБр 27-летний Роман Мерков. ФОТО

В боях за Украину в Харьковской области погиб воин 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 27-летний младший лейтенант Мерков Роман Сергеевич. Он был родом из Каменского в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 93-й ОМБР.

"О трагедии, которая произошла 11 апреля, в Telegram сообщил мэр родного города павшего Героя Андрей Белоусов. От имени всей территориальной громады Каменского городского совета и исполнительного комитета он выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Похоронят воина на Аллее Славы военного кладбища в Каменском", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Роман Мерков родился 3 августа 1994 года. Окончил Одесскую национальную академию связи им.А.С.Попова. В рядах Вооруженных Сил Украины служил с 2014 года, защищал родную землю в зоне проведения АТО/ООС. Награжден государственными наградами и наградами Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.

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У него остались жена, маленький сын, мать и сестра.

В боях за Украину в Харьковской области погиб воин 93-й ОМБр 27-летний Роман Мерков 01

Автор: 

Харьковщина (5577) потери (4398) 93 отдельная механизированная бригада (295) Каменское (24)


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Топ комментарии
+37
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим.Пам'ятаймо...
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17.04.2022 13:24
+29
Вічна пам'ять...
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17.04.2022 13:29
+23
Слава Герою і вічна пам'ять, щирі співчуття родині.
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17.04.2022 13:30
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Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутим.Пам'ятаймо...
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17.04.2022 13:24 Ответить
Вічна пам'ять...
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17.04.2022 13:29 Ответить
Слава Герою і вічна пам'ять, щирі співчуття родині.
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17.04.2022 13:30 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять ...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.04.2022 13:34 Ответить
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17.04.2022 13:43 Ответить
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17.04.2022 13:46 Ответить
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17.04.2022 13:49 Ответить
Шана
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17.04.2022 13:58 Ответить
Знову і знову біль та горе для Украіни !

Світла пам'ять Герою 😪😪😪
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17.04.2022 14:22 Ответить
НЕХАЙ ЗЕМЛЯ БУДЕ ПУХОМ ГЕРОЮ!!!СЛАВА УКРАЇНІ!!
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17.04.2022 15:05 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!НИЗКИЙ ПОКЛОН.!
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17.04.2022 15:16 Ответить
 
 