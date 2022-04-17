В боях за Украину в Харьковской области погиб воин 93-й ОМБр 27-летний Роман Мерков. ФОТО
В боях за Украину в Харьковской области погиб воин 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 27-летний младший лейтенант Мерков Роман Сергеевич. Он был родом из Каменского в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 93-й ОМБР.
"О трагедии, которая произошла 11 апреля, в Telegram сообщил мэр родного города павшего Героя Андрей Белоусов. От имени всей территориальной громады Каменского городского совета и исполнительного комитета он выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Похоронят воина на Аллее Славы военного кладбища в Каменском", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Роман Мерков родился 3 августа 1994 года. Окончил Одесскую национальную академию связи им.А.С.Попова. В рядах Вооруженных Сил Украины служил с 2014 года, защищал родную землю в зоне проведения АТО/ООС. Награжден государственными наградами и наградами Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.
У него остались жена, маленький сын, мать и сестра.
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