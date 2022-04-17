Оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине.
Об этом в телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"За все, что сделали против украинцев. Они будут отвечать за Бучу, Краматорск, Волноваху, Ахтырку. Гостомель и Бородянку. Изюм, Мариуполь и все другие города и громады Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад. В то страшное время, о котором все и всегда в мире говорили: "Никогда снова", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+16 Сергей Гусаченко #512260
показать весь комментарий17.04.2022 13:53
+14 Kindrat74
показать весь комментарий17.04.2022 13:50
+14 Люся під полковником
показать весь комментарий17.04.2022 13:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
который уже работает в режиме наводчика для вражеских воздушных ударов.
В последний раз прилетело по ДВРЗ ( Киев , дарницкий рн)
где ремонтируют танки, сразу после репортажа кала-мойского канала.😡
Причем, всех призывают не публиковать даже фото улиц с расположенными на них укреплениями или мест прилета вражеских ракет, а тут - показали цеха, технику и так далее.😠
После этого можно было запускать секундомер и ожидать ракетного удара, что и произошло.
И что характерно, за это канал не лишили лицензии, журналистов, которые это снимали, не притащили к следователю а сам кал-а-мойский сделался человеком невидимкой, которого никто не видит, но постоянно ощущает его смрад.☹️
Тут -
і тут - але там вже знесли, пост був десь в 07:07
Срач там був нормальний
мразь, встечу - прямо в ***** плюну.....
Вы слишком высокого мнения об этом персонаже - это обычная гнида, постоянно занятая собственным самолюбованием......
Люсю слухати- себе зовсім не поважати. Балабол, та ще й туповатий .
А то в нас і до цього часу нема патронного заводу.
А ми про відповідальність Росії!
Росія буде відповідати лише в разі капітуляції і розпаду!
А так це мрії артиста про популярність!
Ми не переможні- з нами сила і Украіна
А папередник закончил ато за годыны.