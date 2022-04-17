Оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Оккупанты будут отвечать за все, что сделали в Украине.

Об этом в телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"За все, что сделали против украинцев. Они будут отвечать за Бучу, Краматорск, Волноваху, Ахтырку. Гостомель и Бородянку. Изюм, Мариуполь и все другие города и громады Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад. В то страшное время, о котором все и всегда в мире говорили: "Никогда снова", - отметил глава государства.

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