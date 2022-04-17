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Новости Фото Война
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В пострадавшие от войны регионы направляют 10 млн продуктовых наборов, – Свириденко. ИНФОГРАФИКА

В регионы Украины, пострадавшие от боевых действий, сейчас направляется 10 млн продуктовых наборов. Они содержат продукты длительного хранения в расчете на один месяц для одного человека

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"На реализацию этой программы уже выделено 5 млрд грн. К ней подключены 24 областных военно-гражданских администраций и военно-гражданская администрация г. Киева", – отметила она.

По словам Свириденко, налажены поставки гуманитарных грузов через западную границу.

Речь идет о продуктах питания, одежде и обуви, лекарственных средствах, товарах медицинского назначения, средствах гигиены. Международные организации и правительства также направляют гуманитарную помощь.

"Стараниями Укрзализныци, Укрпочты и других перевозчиков ее доставляют в те области, где она непосредственно распределяется между людьми", – информирует министр.

После чего с помощью начинает работать гуманитарный штаб, благодаря усилиям которого украинцы обеспечены необходимыми товарами даже в самых отдаленных населенных пунктах. 

В пострадавшие от войны регионы направляют 10 млн продуктовых наборов, – Свириденко 01
В пострадавшие от войны регионы направляют 10 млн продуктовых наборов, – Свириденко 02

"Быстрые и слаженные действия позволяют своевременно реагировать на гуманитарные угрозы в регионах и гарантируют продовольственную безопасность для миллионов украинцев", – подчеркнула Свириденко.

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Напомним, что ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал о продолжающемся восстановлении железнодорожного сообщения на освобожденных территориях. В частности, открыт для движения поездов участок Киев – Нежин.

Автор: 

Укрзализныця (2753) Укрпочта (310) гуманитарная помощь (1261) Свириденко Юлия (131)


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Оркі-мінометники з 2С12 вирішили заїхати на озимі. Ну хто так робить,ну що за паскудство?

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17.04.2022 14:56 Ответить
Сподіваюся не Мелітополь та Маріуполь...
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17.04.2022 16:12 Ответить
 
 