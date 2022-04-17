В пострадавшие от войны регионы направляют 10 млн продуктовых наборов, – Свириденко. ИНФОГРАФИКА
В регионы Украины, пострадавшие от боевых действий, сейчас направляется 10 млн продуктовых наборов. Они содержат продукты длительного хранения в расчете на один месяц для одного человека
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"На реализацию этой программы уже выделено 5 млрд грн. К ней подключены 24 областных военно-гражданских администраций и военно-гражданская администрация г. Киева", – отметила она.
По словам Свириденко, налажены поставки гуманитарных грузов через западную границу.
Речь идет о продуктах питания, одежде и обуви, лекарственных средствах, товарах медицинского назначения, средствах гигиены. Международные организации и правительства также направляют гуманитарную помощь.
"Стараниями Укрзализныци, Укрпочты и других перевозчиков ее доставляют в те области, где она непосредственно распределяется между людьми", – информирует министр.
После чего с помощью начинает работать гуманитарный штаб, благодаря усилиям которого украинцы обеспечены необходимыми товарами даже в самых отдаленных населенных пунктах.
"Быстрые и слаженные действия позволяют своевременно реагировать на гуманитарные угрозы в регионах и гарантируют продовольственную безопасность для миллионов украинцев", – подчеркнула Свириденко.
Напомним, что ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал о продолжающемся восстановлении железнодорожного сообщения на освобожденных территориях. В частности, открыт для движения поездов участок Киев – Нежин.
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