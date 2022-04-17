За 52 дня войны на новом кладбище Северодонецка более 400 могил, - Гайдай. ФОТО
За 52 дня войны на новом кладбище Северодонецка похоронили более 400 человек.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны – более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч жителей, до 24 февраля было 130. Выезжайте!", - написал он.
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Ksenia VB
показать весь комментарий17.04.2022 15:05 Ответить Мне нравится 18
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Frol Fedoroff
показать весь комментарий17.04.2022 15:38 Ответить Мне нравится 8
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