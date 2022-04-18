РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10856 посетителей онлайн
Новости Фото
2 248 10

Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину. ФОТОрепортаж

Родион Ситдиков в первый день "Игорь непокоренных" в Нидерландах завоевал золотую медаль в толкании ядра, а Артем Лукашук и Иван Герецун взяли серебро и бронзу в прыжках в длину.

Об этом сообщила в фейсбуке украинская команда Invictus Games, передает Цензор.НЕТ.

"Родион Ситдиков завоевал золото в толкании ядра с результатом 9,46 м!" – говорится в сообщении.

С победой Ситдикова поздравил президент Украины Владимир Зеленский. "Гордимся безгранично! Украинцы – действительно непокоренные!" – написал он в фейсбуке.

Серебро и бронзу в первый соревновательный день Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину. Результат Артема – 5,20, Ивана – 5,10 м.

Invictus Games (Игры непокоренных) – это международные мультидисциплинарные соревнования для бывших и нынешних военных, получивших ранения или заболевания при выполнении боевых заданий.

Также читайте: Ветеранский фонд будет помогать украинским защитникам и их семьям - вынужденным переселенцам, - Лапутина

Игры основал британский принц, герцог Сассекский Гарри в 2014 году. Их цель – поддержка военнослужащих и ветеранов на пути к социальной интеграции.

Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 01
Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 02
Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 03
Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 04
Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 05
Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 06
Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 07
Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 08
Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 09Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину 10

Автор: 

ветераны (1109) спорт (2429) Игры Инвиктус (80)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Не знаю как насчет медалей, но скоро в Гааге другие персонажи начнут "награды" получать в виде пожизненного. Шойгу, Герасимов, дворников и прочие генерало-алкаши
показать весь комментарий
17.04.2022 17:37
+5
Сьогодні «Слава Україні!» - вигукує не лише герцогиня Сассекська Меган Маркл, а й уся планета!
показать весь комментарий
17.04.2022 17:45
+4
Щей в гаагзських судах своє візьме!
показать весь комментарий
17.04.2022 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щей в гаагзських судах своє візьме!
показать весь комментарий
17.04.2022 17:35 Ответить
Це для військових, які мають проблеми з здоров'ям, читайте будь ласка!
показать весь комментарий
17.04.2022 17:48 Ответить
Invictus Games (Ігри нескорених) - це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які отримали поранення чи захворювання під час виконання бойових завдань

Може ви спочатку розберетесь в темі, а потім будете коментувати?
показать весь комментарий
17.04.2022 17:56 Ответить
Скоро в Гааге будет куча касапов в клетках с надетыми наручниками.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:36 Ответить
Не знаю как насчет медалей, но скоро в Гааге другие персонажи начнут "награды" получать в виде пожизненного. Шойгу, Герасимов, дворников и прочие генерало-алкаши
показать весь комментарий
17.04.2022 17:37 Ответить
Сьогодні «Слава Україні!» - вигукує не лише герцогиня Сассекська Меган Маркл, а й уся планета!
показать весь комментарий
17.04.2022 17:45 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 17:48 Ответить
прикольно. на вулици +7. йде сниг. таке воно життя. поборемо.
показать весь комментарий
17.04.2022 18:08 Ответить
Велика подяка хлопцям! Їхні перемоги - кроки на шляху до великої спільної перемоги у війні! Здоров'я, успіхів, наснаги! Пишаємось!
показать весь комментарий
17.04.2022 19:22 Ответить
 
 