Украина завоевала первые медали на Invictus Games в Гааге: взяли золото в толкании ядра, серебро и бронзу в прыжках в длину. ФОТОрепортаж

Родион Ситдиков в первый день "Игорь непокоренных" в Нидерландах завоевал золотую медаль в толкании ядра, а Артем Лукашук и Иван Герецун взяли серебро и бронзу в прыжках в длину.

Об этом сообщила в фейсбуке украинская команда Invictus Games, передает Цензор.НЕТ.

"Родион Ситдиков завоевал золото в толкании ядра с результатом 9,46 м!" – говорится в сообщении.

С победой Ситдикова поздравил президент Украины Владимир Зеленский. "Гордимся безгранично! Украинцы – действительно непокоренные!" – написал он в фейсбуке.

Серебро и бронзу в первый соревновательный день Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину. Результат Артема – 5,20, Ивана – 5,10 м.

Invictus Games (Игры непокоренных) – это международные мультидисциплинарные соревнования для бывших и нынешних военных, получивших ранения или заболевания при выполнении боевых заданий.

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Игры основал британский принц, герцог Сассекский Гарри в 2014 году. Их цель – поддержка военнослужащих и ветеранов на пути к социальной интеграции.





















