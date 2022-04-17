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Новости Фото Война
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Во время боевого полета в Киевской области погибли летчик Александр Григорьев, штурман Василий Гнатюк и бортовой техник Дмитрий Нестерук. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинский лётчик Александр Григорьев, лётчик-штурман Василий Гнатюк и бортовой авиационный техник Дмитрий Нестерук погибли 28 февраля во время боевого полета под Киевом.

Об этом в Facebook сообщил летчик Василий Мулик, передает Цензор.НЕТ.

"Это Александр Григорьев. Когда-то давно - еще на "абитуре" - к нему пристало прозвище "Шумахер" - из-за футболки, любви к "Формуле-1" и занятия велоспортом. Так его все и называли: Шумахер. Или -  "Гриня".

Шумахер – профи. Высочайшей пробы профессионал. Талант. Инструктор. Он – один из очень немногих украинских вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в Конго.

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28 февраля 2022 года Шумахер погиб. Погиб во время боевого полета под Киевом. Видео – с моего борта – это именно тот полет, именно тот бой. Я смог выйти, Саша - к сожалению, нет", - говорится в сообщении.

"Работали в паре, я - ведущий, Шумахер - ведомый. Внезапно, из-за леса выскочили на у#банов и сходу как следует ввалили им. Но - и в ответ получили - и сильно. Очень сильно. Критически. Мы уже отходили - хоть и существенно поврежденные оба, но - на кураже, на адреналине - весело рычали друг другу в эфир: "А, бл#, за#бись под#расам дали!" А минуты через три Шумахер замолчал, исчез из эфира. И докричаться до не него я не смог. И найти его борт - не смог. У Саши осталась жена и сын", - продолжил Мулик.

Вместе с Александром Григорьевым погиб его экипаж: лётчик-штурман Василий Гнатюк и бортовой авиационный техник Дмитрий Нестерук.

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Во время боевого полета в Киевской области погибли летчик Александр Григорьев, штурман Василий Гнатюк и бортовой техник Дмитрий Нестерук 01
Во время боевого полета в Киевской области погибли летчик Александр Григорьев, штурман Василий Гнатюк и бортовой техник Дмитрий Нестерук 02
Во время боевого полета в Киевской области погибли летчик Александр Григорьев, штурман Василий Гнатюк и бортовой техник Дмитрий Нестерук 03

потери (4398)


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Топ комментарии
+137
ГЕРОЯМ СЛАВА
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17.04.2022 20:17
+119
Страна теряет лучших своих сыновей. Вечная вам память.
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17.04.2022 20:18
+94
боляче... такі смісливі, чисті, освічені обличчя... це наш народ... порівняйте з ордою = опудалами і виродками огидніше яких світ мабуть не бачив
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17.04.2022 20:19
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ГЕРОЯМ СЛАВА
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17.04.2022 20:17 Ответить
Страна теряет лучших своих сыновей. Вечная вам память.
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17.04.2022 20:18 Ответить
боляче... такі смісливі, чисті, освічені обличчя... це наш народ... порівняйте з ордою = опудалами і виродками огидніше яких світ мабуть не бачив
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17.04.2022 20:19 Ответить
Не загинули , а пішли у вічність як Герої.
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17.04.2022 20:19 Ответить
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17.04.2022 20:20 Ответить
уверен, что они в раю
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17.04.2022 20:20 Ответить
Святе діло Батьківщину захищати..
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17.04.2022 21:49 Ответить
Слава героям! Слава Матері Україні!
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17.04.2022 20:20 Ответить
Сподіваюсь, хлопці, вам в Вальгаллі добре
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17.04.2022 20:22 Ответить
Царствіє небесне воїнам українцям
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17.04.2022 20:23 Ответить
Вічна пам,ять...
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17.04.2022 20:27 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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17.04.2022 20:29 Ответить
пішли у вічність... і там на небі наче янголи-охоронці захищають нас розпростерши свої руки-крила...
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17.04.2022 20:32 Ответить
Героям слава! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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17.04.2022 20:33 Ответить
Я нічого не розумію в бойовій роботі вертольотів, і тому не зрозуміло, як можна летіти на такій машині по нерозвіданій місцевості? Для цього є дрони і інші засоби, бо так ніяких героїв і вертольотів не вистачить. Вже ж просимо вертольоти, та і літаки теж. Тридцять років наша еліта проср а як схотіла, а гинуть світлі і героїчні люди.
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17.04.2022 20:40 Ответить
Вічна пам'ять і слава Героям
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17.04.2022 20:41 Ответить
Uspakoisa ZE fanat , ninada tut raspajasatsa , i k Porohu mnoga vaprosov . No ZEshobla prishla posle , i jesli bi ***** ni vtorgsa po krupnamu , mozhet ZE bil uzhe v Rastove ....
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17.04.2022 21:34 Ответить
Світла пам'ять героям...
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17.04.2022 20:46 Ответить
Анголи
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17.04.2022 20:47 Ответить
сумно
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17.04.2022 20:48 Ответить
Гинуть кращі. Вічна память!!!
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17.04.2022 20:52 Ответить
С.У.М.
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17.04.2022 20:54 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ПОЛЕГЛИМ ГЕРОЯМ!🇺🇦 Герої справді не вмирають - вони будуть ВІЧНО жити у наших серцях... у кожній дитячій посмішці і в кожному мирному світанку на нашій прекрасній землі.. Але й біль назавжди залишиться з нами - біль за втрачених кращих синів України😥
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17.04.2022 21:04 Ответить
Найкраще наші хлопці гинуть, найкращі наші українці. Вічна пам'ять.
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17.04.2022 22:08 Ответить
Выпьем не чокаясь
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17.04.2022 22:58 Ответить
Светлая память воинам.
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17.04.2022 23:19 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!Очень трагично…красавцы,сильные защитники Украины..война забирает лучших…
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17.04.2022 23:31 Ответить
Лица погибших воинов-лётчиков просто поражают глубочайшей внутренней духовной красотой и благородством:

какая сильная печать Чести и Достоинства на их лицах...

Светлые души и сердца настоящих патриотов, отдавших жизнь за Отечество.
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21.04.2022 04:36 Ответить
Господи, як же страшно боляче ...
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18.04.2022 02:19 Ответить
Пішли на небо Героями ! Дякую що захищали мене і МОЮ НЕНЬКУ - УКРАЇНУ ! Моя НАЙСИЛЬНІША , НАЙКРУТІША , НАЙКРАСИВІША НАЦІЄ - ПЕРЕМОГА ЗА НАМИ ! Доземний уклін , честь і вічна пам"ять ГЕРОЯМ !!!
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18.04.2022 12:44 Ответить
 
 