Во время боевого полета в Киевской области погибли летчик Александр Григорьев, штурман Василий Гнатюк и бортовой техник Дмитрий Нестерук. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинский лётчик Александр Григорьев, лётчик-штурман Василий Гнатюк и бортовой авиационный техник Дмитрий Нестерук погибли 28 февраля во время боевого полета под Киевом.

Об этом в Facebook сообщил летчик Василий Мулик, передает Цензор.НЕТ.

"Это Александр Григорьев. Когда-то давно - еще на "абитуре" - к нему пристало прозвище "Шумахер" - из-за футболки, любви к "Формуле-1" и занятия велоспортом. Так его все и называли: Шумахер. Или - "Гриня".

Шумахер – профи. Высочайшей пробы профессионал. Талант. Инструктор. Он – один из очень немногих украинских вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в Конго.

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28 февраля 2022 года Шумахер погиб. Погиб во время боевого полета под Киевом. Видео – с моего борта – это именно тот полет, именно тот бой. Я смог выйти, Саша - к сожалению, нет", - говорится в сообщении.

"Работали в паре, я - ведущий, Шумахер - ведомый. Внезапно, из-за леса выскочили на у#банов и сходу как следует ввалили им. Но - и в ответ получили - и сильно. Очень сильно. Критически. Мы уже отходили - хоть и существенно поврежденные оба, но - на кураже, на адреналине - весело рычали друг другу в эфир: "А, бл#, за#бись под#расам дали!" А минуты через три Шумахер замолчал, исчез из эфира. И докричаться до не него я не смог. И найти его борт - не смог. У Саши осталась жена и сын", - продолжил Мулик.

Вместе с Александром Григорьевым погиб его экипаж: лётчик-штурман Василий Гнатюк и бортовой авиационный техник Дмитрий Нестерук.

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