Отцу российского срочника Шкребеца сообщили, что его сын "пропал без вести" на крейсере "Москва". ФОТО

В сеть попали сообщения Дмитрия Шкребеца, который в соцсетях рассказал, что его сын, матрос срочной службы "пропал без вести" на утопленном крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, скрины сообщений Дмитрия Шкребеца распространяются по сети.

Из скринов его профиля видно, что он поддерживал агрессию, пока его сын не погиб на крейсере "Москва".

Также читайте: Кораблям Черноморского флота РФ запретили выход из бухты Севастополя, пока не найдут методы противодействия украинским ракетам, - Геращенко





