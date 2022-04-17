Отцу российского срочника Шкребеца сообщили, что его сын "пропал без вести" на крейсере "Москва". ФОТО
В сеть попали сообщения Дмитрия Шкребеца, который в соцсетях рассказал, что его сын, матрос срочной службы "пропал без вести" на утопленном крейсере "Москва".
Как сообщает Цензор.НЕТ, скрины сообщений Дмитрия Шкребеца распространяются по сети.
Из скринов его профиля видно, что он поддерживал агрессию, пока его сын не погиб на крейсере "Москва".
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Населення перетворено на мух, які злітаються на г*вно.
"И все-таки в дерьме что-то есть - миллиарды мух не могут ошибаться...
- Станислав Ежи Лец,
Мухи, то "Население, которое продолжает поддерживать жестокого, лживого, ... диктатора..." (с)
До того часу, доки це не стало стосуватися його родИни...
Який різкий поворот... Це ніби хронічного алкоголіка, чи наркомана, чи пацієнта "палати № 6" якимось чудом вдалося повернути в нормальний стан і він побачив світ здорової людини...
россиянский "коренной" военный или ватник крымский?
Бери свою самку і шпандорь її,щоб нове мясо народила поскоріше,а краще парочку синков.
А то путін своїх кидає,да папа ватнік?