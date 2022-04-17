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Отцу российского срочника Шкребеца сообщили, что его сын "пропал без вести" на крейсере "Москва". ФОТО

В сеть попали сообщения Дмитрия Шкребеца, который в соцсетях рассказал, что его сын, матрос срочной службы "пропал без вести" на утопленном крейсере "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, скрины сообщений Дмитрия Шкребеца распространяются по сети.

Из скринов его профиля видно, что он поддерживал агрессию, пока его сын не погиб на крейсере "Москва".

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Отцу российского срочника Шкребеца сообщили, что его сын пропал без вести на крейсере Москва 01
Отцу российского срочника Шкребеца сообщили, что его сын пропал без вести на крейсере Москва 02
Отцу российского срочника Шкребеца сообщили, что его сын пропал без вести на крейсере Москва 03

ВМФ РФ (180) крейсер (98) Черноморский флот РФ (1560)


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Топ комментарии
+189
Хрін тобі, а не 7 мільйонів срублєй.
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17.04.2022 20:36
+76
Вот так. Любит фюрера, продал ему мясо своего сына. И тут его кинули, за "пропавших без вести" срублей не дадут. И истерика.
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17.04.2022 20:40
+70
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17.04.2022 20:39
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Хочь якась користь від цього ,,кока,,буде--крабікі будуть ситі.
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18.04.2022 02:12 Ответить
Батько підарас і син підарас, *******
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18.04.2022 03:02 Ответить
Ця курка навіть не розуміє що це вона сама знищила свого сина.Долбани думають що тільки вони стріляють . Це як в єврейському анекдоті : Ізя пішли Миколі моду наб'єм. А якщо він нам? А нам за що
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19.04.2022 14:16 Ответить
Жертва пропаганди, диванний патріот...

Населення перетворено на мух, які злітаються на г*вно.

"И все-таки в дерьме что-то есть - миллиарды мух не могут ошибаться...
- Станислав Ежи Лец,

Мухи, то "Население, которое продолжает поддерживать жестокого, лживого, ... диктатора..." (с)



До того часу, доки це не стало стосуватися його родИни...

Який різкий поворот... Це ніби хронічного алкоголіка, чи наркомана, чи пацієнта "палати № 6" якимось чудом вдалося повернути в нормальний стан і він побачив світ здорової людини...



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18.04.2022 08:17 Ответить
Теперь понятно, почему сдетонировал боезапас. Кок чем-то скрепным накормил экипаж.
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18.04.2022 08:51 Ответить
этот батя с ялты получается?
россиянский "коренной" военный или ватник крымский?
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18.04.2022 22:28 Ответить
Папа і всі решта сук , а Україну ви ОБРАЗИЛИ в 2014....БУМЕРАНГ С ОТВЕТОЧКОЙ ПРИПЛИВ
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19.04.2022 16:04 Ответить
Zаслужив ти папа,щоб твій син zдох zа путіна!
Бери свою самку і шпандорь її,щоб нове мясо народила поскоріше,а краще парочку синков.
А то путін своїх кидає,да папа ватнік?
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19.04.2022 22:27 Ответить
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