РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11216 посетителей онлайн
Новости Фото Война
11 673 19

Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 17 апреля обстреляли жилые дома Харькова, в результате чего возникли пожары.

Об этом в Facebook сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"17 апреля около 14:00 в результате вражеских обстрелов в центральной части города произошло попадание в жилые многоэтажные дома по восемнадцати адресам, из которых в пятиэтажном доме горели квартиры на четвертом и пятом этажах", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все пожары ликвидированы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Харьковский медик под огнем оккупантов пытается оказывать помощь раненым горожанам: "Лежите! Не вставать!". ВИДЕО

Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС 01
Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС 02
Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС 03
Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС 04
Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС 05
Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС 06
Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС 07

пожар (5959) Харьков (7516) ГСЧС (4982)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Як же ж я мрію про той день, коли наші ракети довбануть по Курвську, Бєлгороду, Ростову і, звичайно ж, Мац-Кве!!! Це не буде жорстоко - це буде справедливо!
показать весь комментарий
17.04.2022 21:45
+18
Я б з кримського мосту почав
показать весь комментарий
17.04.2022 21:47
+4
Обстреливать мирных жителей в такой Христианских праздник могут только нехристи. Подумайте , кто больше всего ненавидит Христианство и Христа уже много тысяч лет? Это и есть заказчики войны россии против Украины!
показать весь комментарий
17.04.2022 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як же ж я мрію про той день, коли наші ракети довбануть по Курвську, Бєлгороду, Ростову і, звичайно ж, Мац-Кве!!! Це не буде жорстоко - це буде справедливо!
показать весь комментарий
17.04.2022 21:45 Ответить
Я б з кримського мосту почав
показать весь комментарий
17.04.2022 21:47 Ответить
я доси не розумию чому ще не зробили?
показать весь комментарий
17.04.2022 22:00 Ответить
откуда и каким оружием это должны были сделать!?
показать весь комментарий
17.04.2022 22:06 Ответить
А по бухтІ Ватостополя чому не врепати? Або нічим,або тамжєнашєлюді.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:09 Ответить
от Николаева почти 300км
показать весь комментарий
17.04.2022 22:19 Ответить
самое дальнобойное оружие каким мы распологаем это "точкиУ"-120 км максимум
показать весь комментарий
17.04.2022 22:16 Ответить
ракета гарпун 315км
показать весь комментарий
17.04.2022 22:57 Ответить
Это нереально. Там нужно взрывать опоры. Ракетами это сделать не получится.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:20 Ответить
Смерть рашистським окупантам !
показать весь комментарий
17.04.2022 21:56 Ответить
Обстреливать мирных жителей в такой Христианских праздник могут только нехристи. Подумайте , кто больше всего ненавидит Христианство и Христа уже много тысяч лет? Это и есть заказчики войны россии против Украины!
показать весь комментарий
17.04.2022 22:00 Ответить
Заказчики войны россии против Украины ненавидят Христианство? В Ирпене оккупанты сожгли сотни Библий

Читать подробнее... https://giperboloid.info/zakazchiki-vojny-rossii-protiv-ukrainy-nenavidjat-hristianstvo-v-irpine-okkupanty-sozhgli-sotni-biblij/ .
показать весь комментарий
17.04.2022 22:15 Ответить
Кожного дня молю Бога щоб рашистські ракети та бомби падали окупантам на голови. Маю надію що Бог мене таки почує

показать весь комментарий
17.04.2022 22:06 Ответить
Я думаю, краще молиться, щоб Бог захистив наших вояків, нас і наших родичей, наших людей, нашу країну. Бог не буде вбивати, бо то його теж діти. Плохі, брудні... Але він може нас захистити, відвести загрозу.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:37 Ответить
ага, проте дозволяє тим брудним "дітям" вбиватиінших діьей.. Ви, релігійники, якісь слабкі на голову!
показать весь комментарий
19.04.2022 07:09 Ответить
від https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZUhCus-8BtLsyl7Q4ldnXkyFUyyC0SdiFUReMeIoYmQmVrkI1j7b_rd5jWAaPpaTAllt62EHe7tQW9SRR0pbFXhyDLQD6WCmjCbup0j6h6O8EmBKvS2KBCpHyPchzMXCS8&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko

53-й день війни, 17 квітня. У Вербну неділю росіяни обстріляли центр Харкова, мінімум 5 загиблих, 13 поранених. З приємного - в Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Жукову, внаслідок чого слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу.

Вчора ж ЗСУ вийшли до селищ Байрак та Кутузівка на північному сході від Харкова, а також просунулися в районі Малої Рогані у східному напрямку.

Ізюм - Слов'янськ - даних про серйозну активність наразі нема, проте Генштаб повідомив, що в окупованому Ізюмі росіяни розпочали мобілізацію чоловіків.

Луганська область - вчора ЗСУ завдали тактичного контрудару на ділянці між Святогірськом та Кремінною та відкинули частини противника у секторі Кремінна - Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід. З одного боку, цим ударом ЗСУ поставили під певну загрозу лівий фланг російського угрупування під Ізюмом і потенційно можуть навіть завдати удару на Борову, звідки ворог просувається на південь, на Святогірськ. З іншого боку, становище в цьому районі постійно змінюється, сторони часто обмінюються ударами, і не факт, що зможемо втриматись на цьому рубежі. В будь-якому випадку ми потроху вимотуємо атакуючий потенціал ворога і по можливості контрактуємо, як було сьогодні, чи 7 квітня, коли ЗСУ тимчасово відкинули росіян від Кремінної на 6-10 км. На інших ділянках фронту в області ЗСУ продовжують тримати оборону.

Донецька область - російська війська та «народна міліція ДНР» продовжують марні спроби прорвати українську оборону в Авдіївці, Мар'їнці та в районі навколо Вугледару. Також тривав бій за село Лозове, на кордоні з Харківською областю, північніше Святогірська.

Маріуполь - попри ранковий ультиматум з вимогою до українського гарнізону здаватись у полон, обстріли території «Азовсталі» з гармат та РСЗВ не припинялись. Ультиматум наші захисники залишили без відповіді, чим дуже засмутили загарбників, які вже приготували червоні прапори для «коридору для полонених» та для святкування «перемоги». Відразу після вичерпання часу ультиматуму, розпочались повітряні бомбардування, в тому числі зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Також, за даними противника, в Приморському районі ще перебуває чимало українських військових, які чинять впертий спротив.

Запорізька область - у районі Василівки виявлено, що росіяни, «ймовірно для здійснення провокацій», замальовують літери Z на техніці та встановлюють українські прапори.

Тим часом досі залишається інтрига з долею екіпажу флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва», потопленого українськими ракетами «Нептун» 14 квітня. Вчора в РФ опублікували відео, на якому главком ЧФ нібито зустрічається з командою крейсера, з чого має слідувати, що моряки вціліли. Проте відео без звуку, а в кадрі помітні зелені дерева, хоча наразі в Севастополі їх ще нема. Це дозволяє зробити слушне припущення, що відео записано ще давно, а зараз його крутять виключно для «заспокоєння громадськості». Крім цього ролику, інших записів чи світлин членів екіпажу «Москви» та її командира нема. Висновок очевидний - команда крейсера все ж таки зазнала значних втрат, які російське командування намагається приховати від суспільства і родичів моряків.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:26 Ответить
Как же так! А рассказывали что Харьков защищён! Сегодня ад адский в городе. А оставшиеся жители поверили вам . Ничего не меняется, к сожалению.
показать весь комментарий
17.04.2022 22:50 Ответить

Смерть кацапо-ординським шизо-фашистам!


Смерть рашистським окупантам!
показать весь комментарий
18.04.2022 00:31 Ответить
А Мосійчучка з Г+Г у інтервю з Герасмюк каже що расєю і расєянцев треба простити. Видно у Герасмюк щось не те з мисленням, як і у Г+Г вцілому. Пробачати можна тільки тих хто розкаюється у своїх злочинах, а не тіх хто потім знову прийде вбивати Україну.
Бачу бажання Коломойщі підлизнути кремлю.
показать весь комментарий
18.04.2022 14:21 Ответить
 
 