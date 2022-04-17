Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 17 апреля обстреляли жилые дома Харькова, в результате чего возникли пожары.

Об этом в Facebook сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"17 апреля около 14:00 в результате вражеских обстрелов в центральной части города произошло попадание в жилые многоэтажные дома по восемнадцати адресам, из которых в пятиэтажном доме горели квартиры на четвертом и пятом этажах", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все пожары ликвидированы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Харьковский медик под огнем оккупантов пытается оказывать помощь раненым горожанам: "Лежите! Не вставать!". ВИДЕО













