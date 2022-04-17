Ракеты оккупантовв в Харькове попали в 18 жилых домов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Российские оккупанты 17 апреля обстреляли жилые дома Харькова, в результате чего возникли пожары.
Об этом в Facebook сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"17 апреля около 14:00 в результате вражеских обстрелов в центральной части города произошло попадание в жилые многоэтажные дома по восемнадцати адресам, из которых в пятиэтажном доме горели квартиры на четвертом и пятом этажах", - говорится в сообщении.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Все пожары ликвидированы.
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53-й день війни, 17 квітня. У Вербну неділю росіяни обстріляли центр Харкова, мінімум 5 загиблих, 13 поранених. З приємного - в Харкові знесли пам'ятник радянському маршалу Жукову, внаслідок чого слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу.
Вчора ж ЗСУ вийшли до селищ Байрак та Кутузівка на північному сході від Харкова, а також просунулися в районі Малої Рогані у східному напрямку.
Ізюм - Слов'янськ - даних про серйозну активність наразі нема, проте Генштаб повідомив, що в окупованому Ізюмі росіяни розпочали мобілізацію чоловіків.
Луганська область - вчора ЗСУ завдали тактичного контрудару на ділянці між Святогірськом та Кремінною та відкинули частини противника у секторі Кремінна - Рубіжне на кілька кілометрів на північний схід. З одного боку, цим ударом ЗСУ поставили під певну загрозу лівий фланг російського угрупування під Ізюмом і потенційно можуть навіть завдати удару на Борову, звідки ворог просувається на південь, на Святогірськ. З іншого боку, становище в цьому районі постійно змінюється, сторони часто обмінюються ударами, і не факт, що зможемо втриматись на цьому рубежі. В будь-якому випадку ми потроху вимотуємо атакуючий потенціал ворога і по можливості контрактуємо, як було сьогодні, чи 7 квітня, коли ЗСУ тимчасово відкинули росіян від Кремінної на 6-10 км. На інших ділянках фронту в області ЗСУ продовжують тримати оборону.
Донецька область - російська війська та «народна міліція ДНР» продовжують марні спроби прорвати українську оборону в Авдіївці, Мар'їнці та в районі навколо Вугледару. Також тривав бій за село Лозове, на кордоні з Харківською областю, північніше Святогірська.
Маріуполь - попри ранковий ультиматум з вимогою до українського гарнізону здаватись у полон, обстріли території «Азовсталі» з гармат та РСЗВ не припинялись. Ультиматум наші захисники залишили без відповіді, чим дуже засмутили загарбників, які вже приготували червоні прапори для «коридору для полонених» та для святкування «перемоги». Відразу після вичерпання часу ультиматуму, розпочались повітряні бомбардування, в тому числі зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Також, за даними противника, в Приморському районі ще перебуває чимало українських військових, які чинять впертий спротив.
Запорізька область - у районі Василівки виявлено, що росіяни, «ймовірно для здійснення провокацій», замальовують літери Z на техніці та встановлюють українські прапори.
Тим часом досі залишається інтрига з долею екіпажу флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва», потопленого українськими ракетами «Нептун» 14 квітня. Вчора в РФ опублікували відео, на якому главком ЧФ нібито зустрічається з командою крейсера, з чого має слідувати, що моряки вціліли. Проте відео без звуку, а в кадрі помітні зелені дерева, хоча наразі в Севастополі їх ще нема. Це дозволяє зробити слушне припущення, що відео записано ще давно, а зараз його крутять виключно для «заспокоєння громадськості». Крім цього ролику, інших записів чи світлин членів екіпажу «Москви» та її командира нема. Висновок очевидний - команда крейсера все ж таки зазнала значних втрат, які російське командування намагається приховати від суспільства і родичів моряків.
Смерть кацапо-ординським шизо-фашистам!
Смерть рашистським окупантам!
Бачу бажання Коломойщі підлизнути кремлю.