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В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив. ФОТОрепортаж

Украинский защитник Тарас Лаврив погиб в бою против российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщила Милена Чорна, передает Цензор.НЕТ.

"В бою погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив. Не знала его в качестве директора, но хорошо помню вдохновленным и талантливым выпускником ЛНАИ. Светлая память герою!..", - говорится в сообщении.

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В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив 01
В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив 02
В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив 03
В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив 04
В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив 05
В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив 06
В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив 07
В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив 08
В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив 09

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