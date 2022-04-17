В бою против российских оккупантов погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив. ФОТОрепортаж
Украинский защитник Тарас Лаврив погиб в бою против российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщила Милена Чорна, передает Цензор.НЕТ.
"В бою погиб директор Долинской детской художественной школы Тарас Лаврив. Не знала его в качестве директора, но хорошо помню вдохновленным и талантливым выпускником ЛНАИ. Светлая память герою!..", - говорится в сообщении.
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