В подвалах завода "Азовсталь" в Мариуполе под обстрелами россиян живет 4-летняя Алиса, мать которой военный медик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сеть попали кадры жизни 4-летней Алисы из Мариуполя. Она постоянно находится в подвалах завода, укрываясь от русских бомб, а ее мать, военный медик, спасает жизнь защитников города.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в телеграм-канале Максим Жорин.

Он отметил: "Эта маленькая девочка Алиса находится в одном из подвалов Азовстали, где ее мать - военный медик - круглосуточно оказывает помощь раненым защитникам Мариуполя. Кроме нее в подвалах находятся сотни гражданских людей, нашедших единственное возможное убежище у военных.

Конченные россияне непрерывно обстреливают Азовсталь. Сбрасывают сверхмощные бомбы на здания. Сотни жизней, включая детей, находят под огромной угрозой!

"Пострадавшие дети в Украине" – это такие, как Алиса. Однако без видео, без фото, без слов – это только статистика. Посмотрите на девочку и осознайте – это реальность.

Прошу максимально распространить это видео. Если Мариуполь не деблокируют, Алиса и тысячи других детей, женщин и мужчин просто не будут существовать.



