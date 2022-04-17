В подвалах завода "Азовсталь" в Мариуполе под обстрелами россиян живет 4-летняя Алиса, мать которой военный медик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В сеть попали кадры жизни 4-летней Алисы из Мариуполя. Она постоянно находится в подвалах завода, укрываясь от русских бомб, а ее мать, военный медик, спасает жизнь защитников города.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в телеграм-канале Максим Жорин.
Он отметил: "Эта маленькая девочка Алиса находится в одном из подвалов Азовстали, где ее мать - военный медик - круглосуточно оказывает помощь раненым защитникам Мариуполя. Кроме нее в подвалах находятся сотни гражданских людей, нашедших единственное возможное убежище у военных.
Конченные россияне непрерывно обстреливают Азовсталь. Сбрасывают сверхмощные бомбы на здания. Сотни жизней, включая детей, находят под огромной угрозой!
"Пострадавшие дети в Украине" – это такие, как Алиса. Однако без видео, без фото, без слов – это только статистика. Посмотрите на девочку и осознайте – это реальность.
Прошу максимально распространить это видео. Если Мариуполь не деблокируют, Алиса и тысячи других детей, женщин и мужчин просто не будут существовать.
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Вот даю ссылку на обращение Верещук к вашему мо. Это специально для таких как ты. Тебе русским языком все пояснили - коридор нужен в Украину. Так что ты все знаешь теперь.
Кто не знает историю Медведчука. Его отец был "бандеровцев" и дитё подвергалось остракизму. Отсюда такое рвение в судилище над Стусом и вся его последующая жизнь это последствия детской травмы. И если шире смотреть это травма целого народа.