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В подвалах завода "Азовсталь" в Мариуполе под обстрелами россиян живет 4-летняя Алиса, мать которой военный медик. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сеть попали кадры жизни 4-летней Алисы из Мариуполя. Она постоянно находится в подвалах завода, укрываясь от русских бомб, а ее мать, военный медик, спасает жизнь защитников города.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в телеграм-канале Максим Жорин.

Он отметил: "Эта маленькая девочка Алиса находится в одном из подвалов Азовстали, где ее мать - военный медик - круглосуточно оказывает помощь раненым защитникам Мариуполя. Кроме нее в подвалах находятся сотни гражданских людей, нашедших единственное возможное убежище у военных.

Конченные россияне непрерывно обстреливают Азовсталь. Сбрасывают сверхмощные бомбы на здания. Сотни жизней, включая детей, находят под огромной угрозой!

"Пострадавшие дети в Украине" – это такие, как Алиса. Однако без видео, без фото, без слов – это только статистика. Посмотрите на девочку и осознайте – это реальность.

Прошу максимально распространить это видео. Если Мариуполь не деблокируют, Алиса и тысячи других детей, женщин и мужчин просто не будут существовать.

В подвалах завода Азовсталь в Мариуполе под обстрелами россиян живет 4-летняя Алиса, мать которой военный медик 01
В подвалах завода Азовсталь в Мариуполе под обстрелами россиян живет 4-летняя Алиса, мать которой военный медик 02

дети (6520) Мариуполь (5717) Азов (795) Азовсталь (376) Жорин Максим (47)


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Топ комментарии
+63
Смерть рашистам.
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17.04.2022 22:02
+60
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17.04.2022 22:08
+57
Россияне - конечные фашисты
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17.04.2022 22:02
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Я повторюсь. Единственный способ спасти людей в Азовстали - гуманитарный коридор. Если Азов объявит, а тем более публично с видео, о находящихся в Азовстали мирных людях, то коридор будет предоставлен. Админы, не надо блокировать мои комментарии. Вам важнее девочку спасти или дальше разжигать ненависть?
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18.04.2022 01:43 Ответить
Кира, они вас не слышат, у добрых украинцев мозги зашлись от ненависти. Пусть лучше девочка погибнет, но погибнет украинкой- чем поживет какое-то время в российском детдоме, с перспективой удочерения русской семьёй? Если вы верите в Бога- уповайте на него, молитесь чтобы прекратил это безумие. Тогда вернётся и мирное небо для детей Украины. Но для этого они должны просто выжить, неважно какой ценой.
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18.04.2022 02:24 Ответить
Вы это серьезно? Пришли убить маму девочки чтобы она пожила в российском детдоме или была удочерена российской семьёй? Это называется геноцид и вы обвиняете украинцев в том что им что то не нравится? Офигеть какое милосердие.
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18.04.2022 02:32 Ответить
Хай вони до тебе додому прийдуть- віддаси їм свою дитину каридором
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18.04.2022 08:53 Ответить
еще одна фашистская тварь вылезла. Ну чтоб вы сдохли наконец все!
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18.04.2022 16:14 Ответить
Давайте по порядку. Откуда вы знаете о том что коридор будет предоставлен? Имеете отношение к мо или пропаганды насмотрелись? Откуда ещё у вас мнение что Азов должен предоставить информацию о мирных жителях? Вы думаете что Азов скрывает эту информацию? Откуда такое мнение, опять же вопрос. Пропаганды насмотрелись? Ещё вопрос. Контакты по гуманитарным коридорам есть у переговорщиков и Азов не в переговорной группе. Вообщем без вас разберутся кому что делать.
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18.04.2022 02:57 Ответить
Потому что коридор был предоставлен 17 апреля с 06 до 14 часов. Читайте мариупольские чаты если не верите каналам, которые делали объявление накануне. Использовалось радио на разных частотах, телеграмм-каналы, листовки и прочее. Никто не вышел. О том что на заводе остались мирные жители Азов так же не объявлял. посмотрите их обращения.
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18.04.2022 14:39 Ответить
У меня прямо противоположная информация. Верещук требует открыть коридор сегодня. Ищите тут в ленте новостей. Ваше мо может и открывало коридор, но не в Украину, а на фильтрационные лагеря. Учитывая что там родственники Азовцев и других военных они не выйдут потому что их убьют, как убивают в других оккупированных местах. Но тебе это как об стенку горохом что то объяснять.
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18.04.2022 21:38 Ответить
https://m.censor.net/ua/news/3334968/vereschuk_viyiskovopolitychnomu_kerivnytstvu_rf_vymagayemo_gumkorydoru_dlya_evakuatsiyi_tsyvilnyh_z

Вот даю ссылку на обращение Верещук к вашему мо. Это специально для таких как ты. Тебе русским языком все пояснили - коридор нужен в Украину. Так что ты все знаешь теперь.
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18.04.2022 21:55 Ответить
Обращение Верещук появилось позже моего сообщения, уж даже тут вы не сообразили проверить. Сегодня тоже объявлен гуманитарный коридор, в трех направлениях. А на "ты" обращаетесь чтоб себя возвысить? однако получается обратный эффект ))
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19.04.2022 16:39 Ответить
Росія вже розбомбила драмтеатр в Маріуполі, де чітко було об'явлено й показано, що там діти. Розбомбила цілком свідомо й цинічно. То хто "розпалює ненависть"? Ті хто свідомо винищують цивільних, творять геноцид, чи ті, хто цьому протистоїть? Росія чітко й однозначно заявила, через свої ЗМІ, своїх офіційних осіб, що її мета - знищення України й Українців. І що вона, Росія, зупинятися принципово не збирається. Вона зупиниться тільки тоді - коли її зупинять. Коли Збройні Сили України винищать російського загарбника з нашої землі. Коли втрати на фронті, коли міжнародні санкції змусять Росію припинити агресію, звільнити всі окуповані українські землі.
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18.04.2022 03:00 Ответить
Нужно понимать замысел федерации. Они хотят убить всех недружественных плохих хохлов, а оставшихся перековать в дружеских хороших хохлов. Для этого надо заставить всех свидетелей заткнуться, а детей врага воспитывать в российских семьях, где российская пропаганда научит что детей в драмтеатре убил Азов и укронацисты. Тоже самое в Буче. А они милосердные и всех спасли. Это вся история федерации в этом
Кто не знает историю Медведчука. Его отец был "бандеровцев" и дитё подвергалось остракизму. Отсюда такое рвение в судилище над Стусом и вся его последующая жизнь это последствия детской травмы. И если шире смотреть это травма целого народа.
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18.04.2022 03:33 Ответить
Никаким Бандєровцем отец мертвечука не был, а был обычным доносчиком, стукачем за еду у немцев."почтальйон печкин "того времени.
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18.04.2022 17:19 Ответить
Хай останній раз Бог мене простить в цей страстний Понедилок !но якщо він не спасе Алису из Маріуполя цього ангела то я повикидаю всі ікони з дому і бильше ніколи не буду вірити в Бога і ходити до церкви ,мені вже нема і віри писля Бучі і Ірпиня ,а тепер тим паче я освидомлюю с кожнем днем що Бога нема !!!!!!!
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18.04.2022 07:40 Ответить
Я бы обменял эту девочку на медведчука.
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18.04.2022 18:00 Ответить
Ця гніда мертвячук не вартий жодного волосся з голови цього Ангела
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18.04.2022 21:22 Ответить
вона там не одна така (((
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18.04.2022 23:36 Ответить
ВОПРОС !!! ЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ КОРИДОР !!!???
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18.04.2022 18:37 Ответить
В Иловайске коридор уже бы
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18.04.2022 18:46 Ответить
Нужна срочнейшая и решительная помощь мариупольцам. Хватит лишь многозначительно вздыхать, ауууу бл военное командование, поднимайте резервы, ТРО из других областей..., не сидите сложа руки, каждый час, каждый день важны..., хватит заполнять анкеты в ЕС, у нас есть вопросы важнее - жизни наших людей. Надо срочно прорубить коридор по трупам российских солдат. Всевышний не сделает нашу работу за нас.
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19.04.2022 08:44 Ответить
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