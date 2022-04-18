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Родителям срочника Тарасова с крейсера "Москва" сообщили, что сын "пропал без вести". ФОТО

Родителям матроса срочной службы Марка Тарасова сообщили, что их сын, служивший на крейсере "Москва", пропал без вести.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.

Родителям срочника Тарасова с крейсера Москва сообщили, что сын пропал без вести 01

крейсер (98) Черноморский флот РФ (1561) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+74
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18.04.2022 00:50
+66
Сдох максім, да і х/й с нім.
Хотя наоборот - х/й вам а не 7 мільонів фублєй.
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18.04.2022 00:45
+52
Не було в неї сина. Это все фейк. ФСБ вже у дорозі
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18.04.2022 00:46
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Сдох максім, да і х/й с нім.
Хотя наоборот - х/й вам а не 7 мільонів фублєй.
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18.04.2022 00:45 Ответить
Poszedł na dno. Nie żal.
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18.04.2022 00:49 Ответить
Країна ****утих батьків...
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18.04.2022 01:05 Ответить
Просто ваш Марк в рот воды набрал, молчит, как рыба, стал тише травы, ниже воды, залёг на дно так сказать, как в воду канул...
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18.04.2022 07:13 Ответить
та їм похєр, шо там з маркушою, їм сєм мілліонав не дають!
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18.04.2022 10:27 Ответить
Тю-тю. Даже пакет не понадобился. Сэкономили...
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18.04.2022 00:46 Ответить
крейсер великий, може заблукав десь?
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18.04.2022 00:52 Ответить
а ***** шастать ))
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18.04.2022 01:16 Ответить
Не було в неї сина. Это все фейк. ФСБ вже у дорозі
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18.04.2022 00:46 Ответить
Они заблудились. (с)
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18.04.2022 00:47 Ответить
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18.04.2022 00:50 Ответить
Ну за нашу "Мрію" - хоча б по вартості, необхідно як мінімум ще два крейсери до крабів відправити....
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18.04.2022 07:06 Ответить
єнота в студію!!!
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18.04.2022 00:47 Ответить
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18.04.2022 01:01 Ответить
Та не зник він. Відсижується, ****, десь на дні Чорного моря і анічичирк.
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18.04.2022 00:49 Ответить
Там же где и хор Александрова.
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18.04.2022 10:43 Ответить
Якийсь "філадельфійський проект", невідомо куди дівся і корабель і команда, хоча всім відомо що сталося з отією "москвою" і її бандою московських нацистів...
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18.04.2022 00:49 Ответить
Да небыло у тебя сына, мать. Иди еще рожай от какого то Асланбека
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18.04.2022 00:50 Ответить
Потєрь нєт
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18.04.2022 00:51 Ответить
От Асланбека родить Марка - это сразу международная премия по литературе и искусству в номинации "деторождение"
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18.04.2022 01:45 Ответить
кто последний тот и папа
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18.04.2022 05:23 Ответить
РЫБЫ поют песню - Оставайся мальчик с нами, будешь нашим королём ............
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18.04.2022 00:51 Ответить
Начинается ....шлюхи за 10 баксов. $10 это $10
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18.04.2022 00:54 Ответить
Щось давно вже не було світлин з дохлими орками. Мабуть, наші тепер ******* так, що там вже й фотографувати нічого.
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18.04.2022 00:58 Ответить
НІКУДИ ВІН НЕ ЗНИКАВ ! ЙОГО НЕ ІСНУВАЛО ВЗАГАЛІ !
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18.04.2022 00:52 Ответить
Наші рибки у нашому морі наїдяться од пуза.
Це явно не останній корм.
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18.04.2022 00:52 Ответить
За безвести пропавших, срочников, и тех, кто на параходах миллионьі фублей не полагаются.

А тут прям страйк!
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18.04.2022 00:53 Ответить
Страйк!
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18.04.2022 00:55 Ответить
Які коньчені свинособаки.
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18.04.2022 01:14 Ответить
свинопси
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18.04.2022 01:48 Ответить
На палубе матроси курілі папіроси )))
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18.04.2022 04:44 Ответить
Не засирайте москали гребані, Чорне море, що українці викопали, якимись москвами, саратовими та іншою херньою.
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18.04.2022 00:54 Ответить
А на нєт і суда нєт, і компєнсаций нєт))

Поїхав на сафарі на хохлів *****)
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18.04.2022 00:57 Ответить
У Тарасов кривое зеркало перемоги.
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18.04.2022 00:58 Ответить
Это была спецоперация по демосковизации...
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18.04.2022 00:58 Ответить
ще нарожає - проблема...
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18.04.2022 01:00 Ответить
одним мародером и насильником меньше
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18.04.2022 01:03 Ответить
собак українських вже від пуза нагодували, бичків чорноморських з крабами також норм підкормили - шматками себе віддають задля братів наших менших москалі...
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18.04.2022 01:03 Ответить
Це вже про ОЗЕРО з лебедями:
Зараз зiграю...
каЖУТЬ гарна музика
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18.04.2022 01:06 Ответить
Не волнуйтесь, он найдётся. Поднимут корабль, сольют воду и найдут. Сразу вам отдадут.
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18.04.2022 01:07 Ответить
Всі згоріли, нема що віддавати.
"Ракета спочатку прошиває корпус, а потім вибухає всередині. Потужності 150-кг вибухівки вистачає для того, щоб завдати катастрофічних ушкоджень будь-якому кораблю".

https://www.unian.ua/war/ukrajinska-divo-zbroya-neptun-shcho-znishchiv-kreyser-moskva-shcho-ce-za-raketniy-kompleks-i-chim-horoshiy-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11788653.html
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18.04.2022 01:16 Ответить
Думаю крабы уже до косточек обглодали, они ребята прожорливые.
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18.04.2022 01:19 Ответить
300 метров глубина
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18.04.2022 01:22 Ответить
Приховувати того, що українська ракета Нептун відправила хвалений кацапський флагман на дно ловити раки вже не можуть.
Пропагандон соловьов пригнічений: "Каково чьорта ви оказалісь імєнно в етой точкє Чьорного моря, в ето время?"
https://t.me/operativnoZSU/19550
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18.04.2022 01:08 Ответить
А соловей дуже скоро ***********, як басурін)
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18.04.2022 05:56 Ответить
Соловйов правий, українським ракетам теж хочеться трохи політати, а тут "Москва" підвалила)
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18.04.2022 17:00 Ответить
А могли бы и рыбу завернутую в его тельняшку родителям вручить, что означает что их сын спит с рыбами
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18.04.2022 01:09 Ответить
І родітєлі би посмєялісь, обстановку разряділі б)
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18.04.2022 01:28 Ответить
Нет, если читали "Крестного отца"
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18.04.2022 11:23 Ответить
Якби читали - посміялися б - замість скупої похоронки така крута алюзія.
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18.04.2022 11:57 Ответить
Думаю, съ@бался в Америку вплавь.
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18.04.2022 01:11 Ответить
Там ще один такий -Єгор Шкрєбєц, якого не можуть знайти. Завтра буде версія - вони не заблукали , а загуляли, бо в Марка та Єгоркі любов.
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18.04.2022 01:14 Ответить
Так срочников же нет на войне, ну на нет вот и нет.
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18.04.2022 01:16 Ответить
Он где-то здесь:
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18.04.2022 01:16 Ответить
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18.04.2022 01:22 Ответить
тепер мамка ,купуючи чорноморського оселедця буде буде довго дивитись в очі рибині
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18.04.2022 01:22 Ответить
Візьміть і перечитайте п'єсу Максима Горького «На дні». Це і прямий прогноз на життя для вас і опосередкований на місцезнаходження вашого синулі.
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18.04.2022 01:26 Ответить
нащо нам знати, що там у москалів?
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18.04.2022 01:26 Ответить
"Ой, Марк, ти ж там нікаво даже нє ізнасілуєш на етом крєйсєрє... Шол би в пєхоту, как свєткін ванька."
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18.04.2022 01:26 Ответить
Да всі вони там здохли. Якусь анонімну мамку знайшли і вона розказує про 40 загиблих. Це просто смішно ,як і німе відео з хер-адміралом. Ну орки в це повірять.
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18.04.2022 01:29 Ответить
Це шедевр, що за добу ця пісня набрала більше 100 k.

Нова морська пісня від Лесі Нікітюк 2022

https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc

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18.04.2022 01:47 Ответить
Дякую за лінк. Варто!!!
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18.04.2022 06:47 Ответить
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18.04.2022 01:50 Ответить
Похоже всётаки кого смогли сняли
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18.04.2022 01:52 Ответить
Як? Ні одної шлюпки чи плота не видно.Чи вони перескакували як блохи? )))
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18.04.2022 04:48 Ответить
Що за фейк - це його фото у нормальному стані, під парами, дає хід.
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18.04.2022 03:19 Ответить
хм.... и где шторм.....
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18.04.2022 09:28 Ответить
П'яні були, палуба під ногами хиталася, доповіли про шторм...
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18.04.2022 16:12 Ответить
Сутто мацьковське ноухау ...
Нема тіла - мема компенсації !

Янки ("ну тюпиє") зняли художній фільм про те , як вони всією країною рятували рядового Райта !

А московити ("ну с сААбражалка работаєт") вже 20 тисяч хронік продемонстрували , як вони забули на полі боя капітана Фуфайкіна разом з лейтенантом Балалайкіном где-то пАд ГастомЄлей ...
Ну а Марк Тарасов це вже 20тисяч + перший випадок амнезії ********** !
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18.04.2022 03:07 Ответить
Самоход? 🤔 На концерт Кабзона?
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18.04.2022 03:10 Ответить
Украина должна думать о своих героях, а не вводить с информпростор страны сопли кацапского дебила... а то ВСУ защищают Украину, а зеленьськай вместо обращения со словами благодарности украинским воинам обращается к свинорылокозломордым кацапским свиноматкам - не пускайте своих мерзотных ублюдков в Украину, их могут убить... ЁТМ... 3 тысячи погибших солдат и офицеров Украины... так надо не обосраного кацапа вспоминать и его подохшего ублюдка, а постоянно напоминать и говорить - убивайте, режьте, колите, топите, рубите кацапскую погань... каждого первого... каждого первого...
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18.04.2022 04:04 Ответить
Сдох если не стал ихтиандром
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18.04.2022 04:16 Ответить
Матросіка вашого краби вже по кругу пустили )))
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18.04.2022 04:50 Ответить
ще нарожає. З якого дива(поміттье не уя) ця тварюка жаліється за потворою, яка нищила наші міста, селища, хутори. З якого дива вона має одержати не *руки-ноги" а цілого ката тай вбивцю
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18.04.2022 05:30 Ответить
Ти бач,Марко ,як може бути....
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18.04.2022 06:10 Ответить
Опять десятидолларовые актрисы затянули свой плач.
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18.04.2022 06:45 Ответить
Стрибнув с крьісєра покупатися
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18.04.2022 06:52 Ответить
А ***** шастать по морях і океянах...
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18.04.2022 07:33 Ответить
Син злочинець - обстрілював мирні українські міста, за що і поплатився.
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18.04.2022 08:03 Ответить
Смерть рашистським окупантам!!
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18.04.2022 08:07 Ответить
З цієї причини згадується пісенька https://youtu.be/nYQOZrQHBHA
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18.04.2022 08:29 Ответить
*Оставайся мальчик с нами будешь нашим каралёёёёём*
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18.04.2022 09:53 Ответить
Як гарно вигадали. Нема тіла нема грошиків. А тіло на глибині 50 метрів. "І конци в воду"!
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18.04.2022 10:44 Ответить
таке враження , що всі члени екіпажу були сирітами,- на пари з вуст, як нічого не сталося
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18.04.2022 10:45 Ответить
І нехай ******** виплодки не мріють про посмертні виплати.

"Прапал без весті"

І *** с німі!
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18.04.2022 11:26 Ответить
Так вам и надо, свинособаки путинячьи. Сруцькимир, он такой. Покудахтайте еще и посадят на бутылку, предварительно отшвабрив. Такая компенсация за выродка.
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18.04.2022 11:41 Ответить
Фейк! Постановка! Никакого сына у нее не было... На фото костюмированные актеры... У России в ходе специальной военной операции все идет по плану. Потерь нет...
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18.04.2022 11:46 Ответить
В самоволці на концерті Кобзона.
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18.04.2022 11:57 Ответить
- Где мой сын?! - орет мамаша
- Он в "Москве"! - отвечает командир
- То есть, у него все хорошо? - радостно вздыхает та
- Ну конечно! Не верьте укропской пропаганде! Вся команда - в "Москве". И останется там надолго.
- И воевать уже не будут? - с надеждой спрашивает мать
- Гарантирую вам - никогда!
- Спасибо вам, родненький!
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18.04.2022 15:12 Ответить
Годує риб та ракоподібних на морському дні.
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18.04.2022 17:58 Ответить
удобрение ..но вы нелюди ишо не так проплатите
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18.04.2022 18:05 Ответить
 
 