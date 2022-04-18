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Оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной. По области вспыхнули по меньшей мере 15 жилых домов, убиты и пострадали, - Гайдай. ФОТО

Артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение минувших суток, 17 апреля, и ночью стали более частыми и мощными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Произошло воспламенение семи жилых домов, хозяйственных сооружений, лесной подстилки. Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному по программе президента "Большое строительство" спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2400 кв. м", - написал Гайдай.

Сообщается, что спасатели на месте пытаются локализовать пламя, потому что впритык расположен лесной массив.

Кроме того, Гайдай сообщил, что пострадали жилые массивы в Рубежном - из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

"По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое. Кроме того, повреждены еще несколько домов в этом населенном пункте", - сообщил глава Луганской ОВА.

Еще два дома загорелись в Камышевахе Попаснянской территориальной громады, добавил Гайдай.

Смотрите: Последствия обстрела российскими оккупантами нефтяного предприятия в Лисичанске. ФОТОрепортаж

Оккупанты ударили по спорткомплексу Олимп в Кременной. По области вспыхнули по меньшей мере 15 жилых домов, убиты и пострадали, - Гайдай 01

Оккупанты ударили по спорткомплексу Олимп в Кременной. По области вспыхнули по меньшей мере 15 жилых домов, убиты и пострадали, - Гайдай 02
Оккупанты ударили по спорткомплексу Олимп в Кременной. По области вспыхнули по меньшей мере 15 жилых домов, убиты и пострадали, - Гайдай 03

Также читайте: Глава Луганской ОВА Гайдай призывает жителей области немедленно эвакуироваться: "Мы не хотим копать могилы"

Автор: 

обстрел (27366) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Так кассаби шмальнули ж "Точкою У" по Донецьку, відносно недавно
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18.04.2022 08:20 Ответить
Конечно сами обстреливали луггандонию,иногда прилетало на такое расстояние,что явно наша артиллерия не доставала-и ничего,местная быдлота хавала
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18.04.2022 09:24 Ответить
У нас в .......... за містом вже 40 хвилин чутно бахи . Скоріше за все рашисти ракетою ЗНОВУ в склади з ************ влучили . На жаль .
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18.04.2022 08:25 Ответить
Спорткомплекс олімпійського резерву велике будівництво від боневтіка, шкода що ракетна зброя не потрапила у цю програму...
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18.04.2022 08:53 Ответить
 
 