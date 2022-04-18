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Новости Фото Война
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Во Львове попали в гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие и раненые, - Княжицкий. ФОТО

В результате ракетных ударов войск РФ по Львову есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львове попали в гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие и раненые, среди них ребенок. Это авто, иссеченное осколками", - написал он.

Во Львове попали в гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие и раненые, - Княжицкий 01

армия РФ (19375) Княжицкий Николай (203) Львов (4586) обстрел (27366) ракеты (3576)


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Топ комментарии
+47
спасибо абхазу, ермаку и лично ЗЕ за то что заморозил производство ОТРК ГРОМ2, сейчас бы лупили по Курску, Брянску и Белгороду. Теперь разве что асфальт в катапульту и через границу
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18.04.2022 10:19
+38
...Світ невиданої ясності розв'язує нам руки.
Українцям більше не потрібно зважати на почуття росіян, щось їм пояснювати чи доводити.
Апелювати до їхніх мам і дружин, шукати якусь опозицію всередині цієї клоаки.

Росіяни отримали під боком 40-мільйоннний народ, заточений на фізичну ліквідацію росіян.
Ми щодня молимося за здоров'я тих, кому вдається це робити.
Героїв, які прибрали хоч одного, у нашій країні обожнюють.
Навіть символічно долучитися до цієї роботи - честь для українців.
Хоч вареників військовим наліпити, якщо сам не вмієш стріляти.
https://t.me/nuts_roses/816
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18.04.2022 10:18
+23
Саме для цього кацапи та їхні шісткий проводили дескридитацію проукраїнської влади перед виборами 2019 року.
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18.04.2022 10:26
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Правила форума Совет форумчан
...Світ невиданої ясності розв'язує нам руки.
Українцям більше не потрібно зважати на почуття росіян, щось їм пояснювати чи доводити.
Апелювати до їхніх мам і дружин, шукати якусь опозицію всередині цієї клоаки.

Росіяни отримали під боком 40-мільйоннний народ, заточений на фізичну ліквідацію росіян.
Ми щодня молимося за здоров'я тих, кому вдається це робити.
Героїв, які прибрали хоч одного, у нашій країні обожнюють.
Навіть символічно долучитися до цієї роботи - честь для українців.
Хоч вареників військовим наліпити, якщо сам не вмієш стріляти.
https://t.me/nuts_roses/816
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18.04.2022 10:18 Ответить
спасибо абхазу, ермаку и лично ЗЕ за то что заморозил производство ОТРК ГРОМ2, сейчас бы лупили по Курску, Брянску и Белгороду. Теперь разве что асфальт в катапульту и через границу
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18.04.2022 10:19 Ответить
Заморозив , бо Гром розроблявся не при ньому найвеличнішому.
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18.04.2022 10:25 Ответить
Ну данилов же сказав це вони Нептуна завжди підтримували, і про Грім би так сказал. Але що вже казати, 2,5 роки просрали
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18.04.2022 10:45 Ответить
Саме для цього кацапи та їхні шісткий проводили дескридитацію проукраїнської влади перед виборами 2019 року.
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18.04.2022 10:26 Ответить
не знаю как на счет Курска, Брянска и Белгорода, по последнему можно и точкой У жахнуть, только вряд ли это розумно, а вот по крымскому мосту и севастопольской бухте, самое то было бы...
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18.04.2022 10:31 Ответить
А ты откуда такой умный, надеюсь сидишь в окопе и пишешь это письмо, на сапоге убитого товарища. Сейчас не надо выносить мусор, а пахнет провокацией.
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18.04.2022 10:36 Ответить
Не всі мають бути в окопах. Що за дебільний наїзд? Набридла тупість таких як ти.
А Зе дійсно прийшов на тотальний брехні. Плюс дискредитація Порошенка зіграла свою роль.
А тепер щезни
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18.04.2022 10:59 Ответить
Ну і скільки вони би тих громів за 2 роки зробили? Штук 20 ракет? І що ці 20 ракет проти тисяч кацапських? За 30 років вже стільки всього заморозили і армію розпродали, але у всьому винен Зеленський. Так?
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18.04.2022 10:36 Ответить
Тимошенко..

"перший нерохідний"...

Свинарчук...

скільки їх було..хто "кормився" на "оборонпромі"... (
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18.04.2022 10:41 Ответить
Свинарчук клістрони купував і такові приціли, а може й ще щось цінне, які потім зелупове ДБР вилучало. А перший задньопрохідний так - найбільший торговець нащою зроєю. І чому ви саламатіна забули? А Тарана?
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18.04.2022 10:47 Ответить
Во первых, за два года можно было сделать минимум сотню ракет. Во вторых, даже 20 ракет это 20 аэродромов с которых на нас и летят их самолеты. Будь у нас эти ракеты они бы просто не рискнули так нагло использовать авиацию т.к. любой аэродром был бы в пределах досягаемости.
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18.04.2022 11:14 Ответить
не лупили би.. політичних яєць у Зеленського немає.. адже є чим і міст кримский бомьанути... але до сих пір він наказу не віддав... так що немає чого сподіваннями жити...
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18.04.2022 17:24 Ответить
Украинское издание обвинило Молдову в нежелании передать нашей стране ржавые МиГи: дураки или провокаторы? (колонка редакции)

Одно из национальных изданий распространило сегодня https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/17/7340272/ фейк о запросе, якобы поступившем от Украины в адрес правительства Молдовы о возможности приобретения истребителей МиГ-29, стоявших на вооружении этой страны в начале 1990-х.

Опрошенные «Думской» специалисты едины во мнении: наши коллеги попались на удочку врага, желающего вбить клин между Украиной и Молдовой.

На молдавском аэродроме Маркулешты, действительно, стоит шесть истребителей МиГ-29. Но любой авиационный специалист знает: этот хлам нельзя довести до состояния летной годности и поднять в воздух. Максимум - разобрать на запчасти, и то не факт, что узлы этих машин пригодны к использованию.

Более тридцати самолетов МиГ-29 остались на маркулештском аэродроме после распада бывшего СССР от 86-го истребительного полка 119-й истребительной авиадивизии.

В 1994-97 годах несколько бортов за очень небольшие деньги продали Йемену, а 21 - США. В 2007-2010 годах Молдова безуспешно пыталась продать оставшиеся шесть самолетов, но покупателей так и не нашлось.

В 2012 году Кишинев еще раз попытал счастья - вся шестерка продавалась на аукционе за 8,5 миллиона долларов, но покупателей не нашлось.

Можно не сомневаться, что и Йемен, и США забрали самые свежие борта, поднимавшиеся в воздух во время вооруженного конфликта в непризнанной пмр в 1992 году.

Самолеты, находящиеся сейчас в Маркулештах, в 2005-2006 годах прошли ремонт в Румынии и вернулись своим ходом, но с тех пор стоят без какого-либо обслуживания под открытым небом - уже 16 лет. Даже если представить невозможную ситуацию, что с них не сняли все ценное, крылатые машины все равно могут служить разве что в роли музейных экспонатов. И думать, что они представляют какую-то военную ценность, может разве что клинический идиот. Или провокатор.

Редакция «Думской» хочет напомнить: прямо сейчас Молдова, маленькая и, мягко говоря, не самая богатая страна Европы добровольно, не жалуясь, кормит и лечит 150 тысяч наших братьев и сестер. Армии как таковой у РМ почти нет. Требовать от нее передачи нам истребителей, а также ядерных бомб, стратегических бомбардировщиков и атомных субмарин с авианосцами - это зашкаливающая глупость.

Аналогичной глупостью являются и обвинения в трусости: мол, не хотят танками раскатать Приднестровье (а такие тоже звучат).

Друзья, у Молдовы нет танков!

В общем, мы не хотим разбираться, полезным дураком является автор издания, о котором идет речь, или наемным провокатором. Но в любом случае передаем ему пламенный профессиональный привет.

Слава Украине!

Автор - редакция «Думской»
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18.04.2022 10:19 Ответить
Я вважаю що ця суцільна істерика щодо Молдови виглядає дико. Враховуючі те, що Молдова приймає нашіх біженців. Залиште ту Молдову вже у спокої.
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18.04.2022 10:27 Ответить
Клин успішно вбивав і зелений поц.
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18.04.2022 10:27 Ответить
Якщо опублікована інформація фейк, то чи було офіційне спростування від української влади?
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18.04.2022 10:40 Ответить
Може все і так з літаками.
Але цей факт навіщо прив'язувати?:
Молдова, маленькая и, мягко говоря, не самая богатая страна Европы добровольно, не жалуясь, кормит и лечит 150 тысяч наших братьев и сестер.

Тільки з того, що я бачив в новинах, ЄС виділив Молдові кошти на біженців - ми порахували - по 6000 євро на одного вийшло (немає часу піднімати - десь в кінці березні інфа була).
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18.04.2022 10:45 Ответить
Потому что Молдавия с ПЕРВЫХ дней принимала и помогала беженцам. И об этом необходимо помнить и благодарить. Это не венгрия, которая заявила, что приняла несколько сотен тысяч. А на самом деле всего не больше 40 000, остальные прошли транзитом. А бабло хотят получить.
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18.04.2022 11:41 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
Кацапам горіти в пеклі!!!
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18.04.2022 10:20 Ответить
Біля вокзалу достатньо людне місце. Ще і ринок поруч.
Шкода людей.
Чому туди стріляли...просто заради забавки ?
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18.04.2022 10:23 Ответить
Можливо там склади з гуманітаркою, про яку на днях розпинався любитель гундяївського патріархату Кирил Тимошенко?

https://twitter.com/Noumen_11 Odoacer

Кирило Тимошенко з телеекрану повідомив, що 51 відсоток міжнародної гуманітарної допомоги Україна отримує через Львівську область.

Що це, як не "запрошення" ворога руйнувати залізничні та автомобільні шляхи, мости, логістичні центри Львівської області?

Мало було селфі з Яворова?

https://pbs.twimg.com/media/FQettYfXEAEAPwV?format=jpg&name=small
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18.04.2022 10:28 Ответить
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18.04.2022 10:31 Ответить
В нас знову сирена. І у Львові. Певно наступний вистріл.
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18.04.2022 10:39 Ответить
Ты реально думаешь, что наводка на объекты происходит через медиа?
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18.04.2022 10:56 Ответить
І з медіа також.
Після сюжету Z +Z коломойського-медведчука з київського заводу, на якому ремонтують бронетехніку, рашисти із сепарми в соцмережах обговорювали точні координати цехів цього заводу і на другий день дуже точно вдарили туди ракетами.
Цехи зруйновані, є загиблі люди.
Журнохвойдам-"патріотам" із Z + Z добре спиться після цього?
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18.04.2022 11:34 Ответить
Ми всі вчора дізналися про ракетний удар по Дарницькому району столиці. Уже нема що приховувати - ворог і так усе знає та публікує. Знищено цех танкоремонтного заводу, є загиблі, розбита трофейна техніка. Наводку на об'єкт здійснив так званий спільний марафон олігархічних та владних каналів. А безпосередньо ворога проінформував про мішень для атаки канал одіозного олігарха Коломойсського "1+1". Тут пропоную вам увесь хронометраж подій. Дещо знайшов на ТК "Информация", а дещо на диверсійному ТК "Рыбарь". Останній створений гру рф для збору інформації від розрізнених агентів та звичайних зрадників. Його час від часу блокують, але він відновлюється в нових формах. Тут маєте весь перебіг подій:

- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.

На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни...
(відео та фото до теми див. нижче).

https://t.me/Chornovil_official/5058
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18.04.2022 12:30 Ответить
У продовження попередньої теми про зраду в прямому ефірі. Я не займаюся моніторингом таких зрадницьких дій. Це мають робити СБУ та інші спецслужби. Але наведу лише пару прикладів, які сам помітив цілком випадково. Можу припустити, що після репортажів того ж каналу Коломойського-медведчука та після селфі й повідомлень різних високопоставлених кретинів і зрадників прицільних ударів та втрат було в десятки разів більше. Тут лише випадковий короткий підбір.

1. Два владні негідники подоляк та арахамія після переговорів із своїми "партнерами" в Білорусії вертаються через Львів. Хтось їх завозить/пропускає в навчальний центр на Яворівському полігоні, де проходять підготовку сотні мобілізованих львів'ян та добровольців. Який стосунок мають два далекі від армії кретини до військової підготовки, щоб опинитися на такому об'єкті під час війни? Подоляк з арахамією роблять селфі на фоні строю новобранців і подоляк супроводжує фото в твітері та телеграм текстом, що "зараз маси українців стоять під воєнкоматами та збираються на полігонах для підготовки й відправлення на фронт". Додає пряму вказівку ворогу, що фото з Яворівського полігону. Елементарний перегляд в гугл-мапс та ідентифікація місцевості виводять на точну ціль - гуртожитки, де ночують новобранці по сусідству з цим полігоном. Ворог оперативно наносить удар і убиває 35 патріотів-бійців та калічить до півтори сотень хлопців, які навіть на фронт не встигли потрапити. подоляк допоміг путіну вбити їх ще зарання. Подоляк і арахамія не заарештовані, не відсторонені, продовжують представляти "позицію України" в переговорах з ворогом, у всьому догоджаючи побажанням кремля. Навіть пробачення суки не попросили! Зате за грубі гроші ботоферми Банкової та численні дуполизи воюють проти тих, хто вказав на цей злочин.

2. Знову мій рідний Львів. Бігус знімає сюжет для програми "Наші гроші", де повідомляє ворожу розвідку, що на Львівському авіаремонтному заводі саме зараз ремонтують пошкоджені українські винищувачі. Після виходу програми з-над акваторії Чорного моря запускають крилаті ракети повітряного базування. Завод і літаки, які готувалися до бойових завдань, знищені. Наші льотчики тепер знімають відео й просять світ купити їм бойові літаки. Особа й знімальна група, які спрямували вогонь на військовий завод, поспіхом видалили сюжет, покарані не були. Ще згодяться, коли треба буде Порошенка оббріхувати. Єдина реакція: голова Львівської ОВА Козицький заборонив працівникам військових підприємств спілкуватися з пресою щодо суті своєї роботи.

3. Телеканал коломойського-медведчука 1+1 знімає репортаж із Запоріжжя про біженців з Маріуполя. Випускають в ефір слова якогось чоловіка, що там у Драмтеатрі переховуються півтори тисяч мам з дітьми, а театр особливо небезпечний, одна лиш люстра при падіння може вбити й покалічити сотні людей. Там ще назвав ряд деталей, ніби умисно для наводки ворога. Я не знаю, що мотивувало того чоловіка розказувати такі деталі. Може він і не мав поганих намірів. Але редактори мали думати, особливо після досвіду умисного вбивства рашистами жінок і дітей у Сирії. Оповідей від свідків трагедій було, вочевидь, більше. Але в ефір випустили лише пару, серед них і цю наводку. Для координаторів телемарафону під орудою єрмака-подоляка питань не виникло. Бомби лягли на ціль умисно в такий спосіб, щоб завдати максимальної шкоди цивільним, які там ховалися. Саме за оповіддю в телесюжеті.

4. Голова Рівенської ОВА публікує вдень допис і фото про свої відвідини полігону біля Сарн, де проходять підготовку наші новобранці. Увечері полігон атакували ракетами, є загиблі й поранені. Жодних висновків, жодних покарань.

5. Нова трагедія, коли 1+1 зробив наводку на танкоремонтний завод на околиці Києва, розігралася зовсім недавно. Про це був попередній текст. Знову, ніхто не покараний, ніяких висновків не зроблено. Бо ж телеканал папіка. Знаємо чийого.
https://t.me/Chornovil_official/5064
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18.04.2022 12:34 Ответить
ой ***.. ще одне недолуге.. а може не там склди з гуманітаркою, а може взагалі немає складів? що, іншої причини у кацапів немпє, так, щоби вгатити по вокзалу? де ви такі недолугі беретесь!
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18.04.2022 17:27 Ответить
Потрібно менше тріпатись що відбувається на Львівщині. Ворог все відслідковує.
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18.04.2022 10:30 Ответить
ой ***! нібито тоді не будуть бомбити!
ви тут тупі тут, чи як?
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18.04.2022 17:30 Ответить
це помста за крейсер "москва",не так за рашистів потопельників ,а саме за улюблений корабель *****..
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18.04.2022 10:31 Ответить
Трохи не туди. Там справді все в порядку. Попали навіть не по залізниці, а по будинках і дорозі.
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18.04.2022 10:38 Ответить
Куди стріляли ? Хто такі "Туди" ?
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18.04.2022 10:44 Ответить
"туди" це ніби то там де гіпотетично якась "гуманітарка", нібито кацапи на неї цілились.. більше, нібито, у кацапів немає причин ракетами бомбити.. ну, така логіка у тупеньких...
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18.04.2022 17:31 Ответить
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18.04.2022 10:24 Ответить
Скоріше всього ,щось з Заходу одержали і це прибуло по залізничним коліям.
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18.04.2022 10:25 Ответить
https://twitter.com/ierikhonsky_kot @ierikhonsky_kot

Незважаючи на те, що один з власників телеканалу Z+Z втік з України та колаборує з окупантом в мацкві, телеканал всупереч законам прийнятим Верховною Радою, продовжує працювати у владному марафоні та успішно наводить ракети ворога на наші військові об'єкти!
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18.04.2022 10:29 Ответить
Зелень не придурки, а вороги.
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18.04.2022 10:36 Ответить
якщо порахувати ,то ворогів у "справжніх,правильних українців"(За Порошенка) , не просто більшість,а абсолютна більшість населення України..

ті,хто за нього не голосуваві хто навіть не ходив на вибори..

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18.04.2022 10:44 Ответить
Ну, і шо не так з плакатом?
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18.04.2022 14:51 Ответить
нема в Україні жодного місця куди не може прилетіти... хоч з моря хоч з білорашки хоч звідкіля...
тому любі перемовини - це час, щоби рашка зібралась з силами і підтянула резерви....
ми винні тільки в тому що рашка хоче убивати, бомбити і катувати... щоб відволікти своє військо, свїй зомбований нарід від проблем в середені говені... щоби об"єднати в ненависті до когось (тепер це ми...до того це були грузини, чечени, сирійці...німці))) тому в нас нема виходу - тільки нищіти !
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18.04.2022 10:30 Ответить
Тільки я помітила що перед війною дороги найбільше будувались саме там де зараз проходять бойові дії?
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18.04.2022 10:37 Ответить
І нафтобази всі ********, окрім баз кала мойскава
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18.04.2022 10:50 Ответить
Tak bedą teraz robić bo lwów jest miestem gdzie dostarczana jest pomoc i dlatego beda teraz bomabardować lwów.
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18.04.2022 11:10 Ответить
moskale nienawidza Lwow. Polacy luba.

Jego bombardowanie obraża oba nasze narody
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18.04.2022 11:42 Ответить
 
 