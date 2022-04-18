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Новости Фото Война
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За сутки войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, два человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

За сутки враг обстрелял 9 населенных пунктов: полиция задокументировала военные преступления РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате ударов российских войск погибли два мирных жителя, еще девять ранены (среди них 5 – доставлены с Луганщины). Разрушены не менее 20 гражданских объектов – жилые дома, железнодорожная инфраструктура, спортивный стадион.

"За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Доброполье, Славянск, Торское, Новополь, Новгородское, Нью-Йорк. Враг обстреливал мирное население ракетами, из реактивных систем залпового огня "Град", танков , тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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За сутки войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, два человека погибли, - Нацполиция 01
За сутки войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, два человека погибли, - Нацполиция 02
За сутки войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, два человека погибли, - Нацполиция 03
За сутки войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, два человека погибли, - Нацполиция 04
За сутки войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, два человека погибли, - Нацполиция 05

армия РФ (19375) обстрел (27366) Нацполиция (16498) Донецкая область (9767)


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пам'ятаєте Тімурчіка? бравого гелікоптерника? https://t.me/Hajun_BY/4190 не виправдав сподіваннь
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18.04.2022 10:42 Ответить
Це від чого ступінь на третьому фото?
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18.04.2022 10:46 Ответить
 
 