За сутки войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, два человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

За сутки враг обстрелял 9 населенных пунктов: полиция задокументировала военные преступления РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате ударов российских войск погибли два мирных жителя, еще девять ранены (среди них 5 – доставлены с Луганщины). Разрушены не менее 20 гражданских объектов – жилые дома, железнодорожная инфраструктура, спортивный стадион.

"За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам Донетчины: Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Доброполье, Славянск, Торское, Новополь, Новгородское, Нью-Йорк. Враг обстреливал мирное население ракетами, из реактивных систем залпового огня "Град", танков , тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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