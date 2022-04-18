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Телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы: четверо мародеров обворовали ТЦ в Буче на 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области задержали группу мародеров, которые обокрали торговый центр на 5 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная полиция в фейсбуке.

"Так, в Буче четверо злоумышленников, в том числе две женщины обчистили один из строительных супермаркетов, подвергшийся вражеским атакам. Злоумышленники похитили инструменты и технику на общую сумму более 5 миллионов гривен. По месту жительства злодеев полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и много других товаров", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Муж привез со спецоперации с Украины", - россиянка продает украденный в Украине шуруповерт. СКРИНШОТ

Телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы: четверо мародеров обворовали ТЦ в Буче на 5 млн грн 01

Мародеров разоблачили работники криминальной полиции Киевщины, управления борьбы с наркопреступностью и дознаватели Бучанского районного управления полиции. По этому факту начато досудебное расследование.


Телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы: четверо мародеров обворовали ТЦ в Буче на 5 млн грн 02

Телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы: четверо мародеров обворовали ТЦ в Буче на 5 млн грн 03

Також дивіться: Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів. ФОТО


Телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы: четверо мародеров обворовали ТЦ в Буче на 5 млн грн 04

мародерство (461) Буча (460)


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Топ комментарии
+31
Якщо розстріляють, жирно плюсану.
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18.04.2022 13:06
+28
сравните - на счету этой девочки 52 танка....
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18.04.2022 13:10
+13
герои, ёпта.... ))
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18.04.2022 13:08
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Якщо розстріляють, жирно плюсану.
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18.04.2022 13:06 Ответить
герои, ёпта.... ))
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18.04.2022 13:08 Ответить
сравните - на счету этой девочки 52 танка....
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18.04.2022 13:10 Ответить
Вбивча краса!)
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18.04.2022 13:20 Ответить
блин.. прекратите уже. эта девушка - доктор. какие танки.
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18.04.2022 13:27 Ответить
Бери круче! 28 вертолетов, 12 самолетов, и один известный военный корабль!
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18.04.2022 14:06 Ответить
первір джерело інфи - якась ірина з твітера тягає все незрозуміло звідки
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18.04.2022 14:28 Ответить
Спасибо, рвотный рефлекс на сутки мне обеспечен. Ну и как это развидеть?
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18.04.2022 15:46 Ответить
Сироты
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18.04.2022 20:06 Ответить
Це було в Епіцентрі, бидлота грабувала під час боїв ЗСУ з орками..
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18.04.2022 13:08 Ответить
Ризикували...)))
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18.04.2022 13:10 Ответить
Епицентра в Буче вроде нет . Есть на выезде из Киева
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18.04.2022 13:10 Ответить
Есть - на выезде к Ворзелю.
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18.04.2022 13:14 Ответить
Колишній «Модуль».
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18.04.2022 13:20 Ответить
За таке треба розстрілювати.
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18.04.2022 13:08 Ответить
Ні, ми цивілізовані країна, спіймали, дивимось у очі і не залежно від того що побачили, відпускаємо...
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18.04.2022 13:13 Ответить
В ті очі треба не один раз дивитися, навіть після того, як відпустили мародерів. Тому їх очі краще зберігати в склянці з формаліном.
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18.04.2022 13:35 Ответить
краще в епоксидці залити, щоб як скляні шарики-антистрес в руках катати)))
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18.04.2022 23:52 Ответить
Поки влада буде панькатися , з таким лайном .То гумдопомогу розікрали , то одягнули віськових в армані ,то за кордон вивезли мільйони - може пора рострільну вводити .
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18.04.2022 13:13 Ответить
у нас в закарпатті з початку війни по цілій області йдуть глобальні битви за гуманітарку.
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18.04.2022 13:19 Ответить
Может они сохранили имущество ТЦ от оккупантов? Имущество вернуть и героев наградить?
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18.04.2022 13:19 Ответить
Расстреливать к едреней фене всех *******-мародеров на месте ! Не дожидаясь перитонита ... (с)
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18.04.2022 13:24 Ответить
Чисто дамбасяни які грабували МЕТРО.
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18.04.2022 13:29 Ответить
вот они потом в Бучу и поехали....
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18.04.2022 13:43 Ответить
и долго в Украине с этими отбросами будут нянькаться?
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18.04.2022 13:50 Ответить
А хто це буде робити, адже починати треба з президентiв, суддiв, прокурорiв, СБУ, полiцii, митникiв i далi по списку? Та й сам "нарiт" ладен обiдрати один одного до нитки. Зараз це не треба навiть ховати. Добре що хоч лишився НАРОД, але вiн сидить тихенько тому що безправний.
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18.04.2022 14:25 Ответить
 
 