Телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы: четверо мародеров обворовали ТЦ в Буче на 5 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киевской области задержали группу мародеров, которые обокрали торговый центр на 5 миллионов гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная полиция в фейсбуке.
"Так, в Буче четверо злоумышленников, в том числе две женщины обчистили один из строительных супермаркетов, подвергшийся вражеским атакам. Злоумышленники похитили инструменты и технику на общую сумму более 5 миллионов гривен. По месту жительства злодеев полицейские провели обыски и изъяли телевизоры, холодильники, стиральные машинки, бензопилы и много других товаров", - говорится в сообщении.
Мародеров разоблачили работники криминальной полиции Киевщины, управления борьбы с наркопреступностью и дознаватели Бучанского районного управления полиции. По этому факту начато досудебное расследование.
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