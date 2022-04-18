Зеленский присвоил звание Героя Украины воинам-пограничникам - подполковнику Игорю Дашко и полковнику Виталию Кучерявому (посмертно). ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум военнослужащим Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, высшего отличия страны удостоены воины-пограничники подполковник Игорь Дашко и полковник Виталий Кучерявый посмертно.

"Офицеры самоотверженно защищали Украину. И за наше светлое будущее они отдали самое дорогое – свою жизнь", - отметил Дейнеко.

Он акцентировал, что подвиг Игоря вписан в историю украинского народа и обороны Мариуполя. Прикрыв уход своей группы и был тяжело ранен и окружен, его последними словами были "Слава Украине!". После этого он принял волевое мужское решение – подорвал себя и радиостанцию ​​гранатой…

"Виталий защищал Счастье. Он - пример настоящего руководителя. Десятки единиц уничтоженной вражеской техники, взятые в плен орки, отраженные атаки и спасенные жизни побратимов - так проявил себя он, и возглавляемое им пограничное подразделение. Жизнь офицера оборвал артиллерийский снаряд", - отметил руководитель пограничного ведомства.

Кроме того, по данным Дейнеко, согласно последним Указам Президента, государственными наградами отмечены еще 64 пограничника, 17 из которых – посмертно.

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"Уважение и слава павшим и живым, кто с честью исполнял воинскую обязанность. Слава украинским пограничникам! Слава всем защитникам Украины!!!", - резюмирует глава Госпогранслужбы.