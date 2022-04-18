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Зеленский присвоил звание Героя Украины воинам-пограничникам - подполковнику Игорю Дашко и полковнику Виталию Кучерявому (посмертно). ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум военнослужащим Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, высшего отличия страны удостоены воины-пограничники подполковник Игорь Дашко и полковник Виталий Кучерявый посмертно.

Зеленский присвоил звание Героя Украины воинам-пограничникам - подполковнику Игорю Дашко и полковнику Виталию Кучерявому (посмертно) 01

"Офицеры самоотверженно защищали Украину. И за наше светлое будущее они отдали самое дорогое – свою жизнь", - отметил Дейнеко.

Он акцентировал, что подвиг Игоря вписан в историю украинского народа и обороны Мариуполя. Прикрыв уход своей группы и был тяжело ранен и окружен, его последними словами были "Слава Украине!". После этого он принял волевое мужское решение – подорвал себя и радиостанцию ​​гранатой…

"Виталий защищал Счастье. Он - пример настоящего руководителя. Десятки единиц уничтоженной вражеской техники, взятые в плен орки, отраженные атаки и спасенные жизни побратимов - так проявил себя он, и возглавляемое им пограничное подразделение. Жизнь офицера оборвал артиллерийский снаряд", - отметил руководитель пограничного ведомства.

Кроме того, по данным Дейнеко, согласно последним Указам Президента, государственными наградами отмечены еще 64 пограничника, 17 из которых – посмертно.

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"Уважение и слава павшим и живым, кто с честью исполнял воинскую обязанность. Слава украинским пограничникам! Слава всем защитникам Украины!!!", - резюмирует глава Госпогранслужбы.

Автор: 

Герой Украины (456) Госпогранслужба (6475) звание (200) Зеленский Владимир (20500) награда (1801) пограничники (1576) Дейнеко Сергей (83)


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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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18.04.2022 14:23 Ответить
Слава Героям і вічна пам'ять
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18.04.2022 14:25 Ответить
Слава Героям
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18.04.2022 14:25 Ответить
Вічна вдячність, пам'ять і слава героям!
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18.04.2022 14:37 Ответить
Слава и низький уклин нашим Героям 🙏💙💛❤️
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18.04.2022 14:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE&ab_channel=EuroMaydan Гурт "Еней" (Польща) присвятив пісню "Біля тополі" українським військовим які загинули за Україну
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18.04.2022 15:42 Ответить
 
 