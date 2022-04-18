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На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 апреля, в рамках обучения от Ужгородского добровольческого формирования "Захист" провели специальные курсы по собственной безопасности и продемонстрировали, как правильно обращаться с оружием. Людей учили базовым навыкам, чтобы при любом обострении ситуации они не стряхивали, а наоборот – знали алгоритм действий на базовом уровне.

Евгений Молнар – СЕО ведущей охранной компании, "Агентство безопасности СБМ" ( https://sbm.org.ua/ ), профильный эксперт по безопасности, рассказал, что кроме знаний для него важно, чтобы люди осознавали, насколько сегодня важна безопасность и частично, насколько это возможно, оценивали вклад ВСУ и всех соответствующих служб, которые стоят на передовой и защищают Независимость и настоящее Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Я всегда говорил, что безопасность – это одно из ключевых направлений в жизни человека, семьи и страны в целом. Чем больше ты приобретаешь в жизни, тем лучше ты должен – это уметь защищать. Это касается как в физических возможностях так и в моральной жизни. Безопасность - это развитие. Поэтому сегодня делюсь собственным опытом и передаю навыки, которые когда-то приобретал сам", - Евгений Молнар.

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По словам Молнара, такие специальные учения будут проводить систематически. Анонсировать события на источниках добровольческого формирования Ужгородского территориального общества "Захист".

Больше в фоторепортаже:

На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 01
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 02
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 03
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 04
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 05
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 06
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 07
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 08
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 09
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 10
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 11
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 12
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 13
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 14
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 15
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 16
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 17
На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием 18

Для безопасности специально не указываем локацию данных учений и программу обучения. Ведь противник только ждет рынок мероприятий, которые сосредоточены для обороны Украины.

безопасность (1107) оборона (5214) оружие (10224) обучение (532) Закарпатская область (2589)


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сподіваюсь товаришам видавали в руки зброю, з українським паспортом, бо з *вєнгєрскім* треба вже виганяти потроху
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18.04.2022 14:49 Ответить
молнар з мадярським паспортом, отже готують мадяроту...
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18.04.2022 15:06 Ответить
Но кіть такі фівники будудь шось піхтолити, як ссе одоробло, то най буде!!!😂😂😂
Йинно не розуміву!
Ти шо шо мадярів бойишся?
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18.04.2022 21:44 Ответить
Молодцы, с первого дня войны так надо делать по всей Украине.
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18.04.2022 14:57 Ответить
Найгарячіша точка України )))
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18.04.2022 15:11 Ответить
Переглядаючи ці "фото піар світлини" вже бачу ТРИ совкові задрочування!!!!
1. Зброя при використанні повинна бути тобі компактна- тобто нога пряма а інша 45' то є МІФ!
2. НЕМА стрільби з коліна! Це совдеповський нарратив! Є стрільба в позиції пів-фігури, і чи ти на колінах, чи на задниці сидиш ролі не відіграє! Відіграє компактність!
3. Сам довбойоб інструктор знаходиться з сторони відстрілу гільз.
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18.04.2022 15:23 Ответить
это не знать может после 15 лет инета только тот кто был в спячке лет 70..
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18.04.2022 16:04 Ответить
 
 