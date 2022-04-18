На Закарпатье провели специальные курсы безопасности и тренинг по обращению с оружием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 апреля, в рамках обучения от Ужгородского добровольческого формирования "Захист" провели специальные курсы по собственной безопасности и продемонстрировали, как правильно обращаться с оружием. Людей учили базовым навыкам, чтобы при любом обострении ситуации они не стряхивали, а наоборот – знали алгоритм действий на базовом уровне.

Евгений Молнар – СЕО ведущей охранной компании, "Агентство безопасности СБМ" ( https://sbm.org.ua/ ), профильный эксперт по безопасности, рассказал, что кроме знаний для него важно, чтобы люди осознавали, насколько сегодня важна безопасность и частично, насколько это возможно, оценивали вклад ВСУ и всех соответствующих служб, которые стоят на передовой и защищают Независимость и настоящее Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Я всегда говорил, что безопасность – это одно из ключевых направлений в жизни человека, семьи и страны в целом. Чем больше ты приобретаешь в жизни, тем лучше ты должен – это уметь защищать. Это касается как в физических возможностях так и в моральной жизни. Безопасность - это развитие. Поэтому сегодня делюсь собственным опытом и передаю навыки, которые когда-то приобретал сам", - Евгений Молнар.

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По словам Молнара, такие специальные учения будут проводить систематически. Анонсировать события на источниках добровольческого формирования Ужгородского территориального общества "Захист".

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Для безопасности специально не указываем локацию данных учений и программу обучения. Ведь противник только ждет рынок мероприятий, которые сосредоточены для обороны Украины.