Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания?. ФОТОрепортаж

Утром 18 апреля войска РФ нанесли 4 ракетных удара по Львову.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"7 погибших, 11 травмированных, сожжены и повреждены десятки машин, выбиты окна. Возникает один вопрос: чем оркам угрожала станция технического обслуживания?!", - задает вопрос он.

"Чем угрожали люди, привычно пришедшие на работу, чтобы чинить автомобили?! Путин и его приспешники давно утратили здравый смысл. Они целенаправленно совершают геноцид украинского народа. Люди, когда слышите сигнал воздушной тревоги, оставляйте все и идите в укрытие!", - обращается Козицкий к жителям региона.

"Если правительства европейских стран думают, что могут дальше смотреть на это как на реалити-шоу, пусть не удивляются, если завтра прилетит по СТО в каких-то европейских городах или селах!", - резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты по Львову запустили из Каспийского региона. По состоянию на 12:30 - 7 погибших, 11 человек пострадали, - Козицкий





















Ранее сообщалось о 5 прицельных ракетных ударах по Львову. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами во Львове.