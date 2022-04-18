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Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания?. ФОТОрепортаж

Утром 18 апреля войска РФ нанесли 4 ракетных удара по Львову.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"7 погибших, 11 травмированных, сожжены и повреждены десятки машин, выбиты окна. Возникает один вопрос: чем оркам угрожала станция технического обслуживания?!", - задает вопрос он.

"Чем угрожали люди, привычно пришедшие на работу, чтобы чинить автомобили?! Путин и его приспешники давно утратили здравый смысл. Они целенаправленно совершают геноцид украинского народа. Люди, когда слышите сигнал воздушной тревоги, оставляйте все и идите в укрытие!", - обращается Козицкий к жителям региона.

"Если правительства европейских стран думают, что могут дальше смотреть на это как на реалити-шоу, пусть не удивляются, если завтра прилетит по СТО в каких-то европейских городах или селах!", - резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты по Львову запустили из Каспийского региона. По состоянию на 12:30 - 7 погибших, 11 человек пострадали, - Козицкий

Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 01
Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 02
Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 03
Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 04
Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 05
Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 06
Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 07
Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 08
Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 09
Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания? 10

Ранее сообщалось о 5 прицельных ракетных ударах по Львову. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами во Львове.

Львов (4589) обстрел (27379) ракеты (3576) Козицкий Максим (98)


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Топ комментарии
+19
Досить орків спокушати на нові більш точні удари !

війна іде вже 2 місяці і всі адекватні давно розуміють , що кацапам байдуже на все : дітей, станції , лікарні , школи

але кожного разу є іото і обовязково ідіотський коментар " чим вам зашкодило те - то се -то , асвабадитєлі"

серйозно досить тупити люди
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18.04.2022 16:11
+12
Добре добре , трошки помилився більше 300 років , так влаштує?
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18.04.2022 16:16
+7
Да в железную дорогу целили походу, но точность пздц, не приебаться
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18.04.2022 16:10
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Правила форума Совет форумчан
Да в железную дорогу целили походу, но точность пздц, не приебаться
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18.04.2022 16:10 Ответить
.Тому що пуляють ще совдепівськими ракетами . Бо новітніх калібрів та іскандерів вже майже не залишилось ..!
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18.04.2022 16:28 Ответить
кажуть що там поруч залізничний міст
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18.04.2022 16:45 Ответить
Болтун-находка для шпіонов!
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18.04.2022 16:58 Ответить
ага, кацапи без карт та без супутникових даних.. Розумник ти наш...
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19.04.2022 07:12 Ответить
Точність старих крилатих ракет Х-55 складає 100 м, а саме ними стріляли, якщо влучили
по шиномонтажу.
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20.04.2022 14:51 Ответить
Досить орків спокушати на нові більш точні удари !

війна іде вже 2 місяці і всі адекватні давно розуміють , що кацапам байдуже на все : дітей, станції , лікарні , школи

але кожного разу є іото і обовязково ідіотський коментар " чим вам зашкодило те - то се -то , асвабадитєлі"

серйозно досить тупити люди
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18.04.2022 16:11 Ответить
2 месяца? Вы уверены в этом?
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18.04.2022 16:13 Ответить
Добре добре , трошки помилився більше 300 років , так влаштує?
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18.04.2022 16:16 Ответить
Як на мене новітня війна йде з 2014 року
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18.04.2022 16:23 Ответить
в тебе суперечності. то спочатку говориш "не спокушайте" .. хоча це маячня... бо "ты виноват уже тем, что зочется мне пить".. якщо не здоровоглуздий, щоб розуміти прості речі, - читай класиків,.
то пишеш, що кацапам пох, куди гатити і чому - "байдуже на все"! а значить і причини не треба.
Визгачься вже у своїй "логіці"
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19.04.2022 07:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GUOWb8JAbes https://www.youtube.com/watch?v=GUOWb8JAbes


Ничем рашоорки не отличаются.
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18.04.2022 16:12 Ответить
"Точнає аружіє. Аналоговна нет."
Що совок створював лайно, що московія. Як вони з НАТО зібралися воювати?
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18.04.2022 16:12 Ответить
Цікаве питання- чому вони з НАТО воюють на території України?Хочуть війни з НАТО нехай залишать в спокої нас і атакують членів НАТО.Всім вигідно чужими дітьми воювати!
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18.04.2022 16:20 Ответить
Це було риторичне питання. У Путіна ідея фікс щодо України, і НАТО тут ні до чого.
Схиблений вилупок має претензії до нас, бо наш народ є ворог №1 для нього (і для ідеї існування самої росії). Не американці чи європейці, а саме ми.
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18.04.2022 16:31 Ответить
Там сюжет куди як закручений. США і НАТО в Україні виховують і навчають неонацистів. Тобто братьям немов і не треба воювати з НАТО, а тільки з Україною
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18.04.2022 16:59 Ответить
А чому б не вдарити кацапам по першопричині ? Бо кляте США і НАТО завжди будуть виховувати неонацистів згідної цієї логіки ?
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18.04.2022 17:13 Ответить
Ше спитайте, чим оркам загрожувала Україна. Такі питання давно "не на часі".
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18.04.2022 16:15 Ответить
Российские псевдолибералы возмущены тем фактом, что армия рф тратит дорогие боеприпасы на удары «не по тем целям».
Возмущения по поводу того, что от этого удара были убиты 7 человек и ранены 8, включая ребёнка, от этих псевдолибералов почему-то не слышно.

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18.04.2022 16:28 Ответить
Потому что орки и все этим сказано. Нелюди
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18.04.2022 16:15 Ответить
там на якійсь машині був навідний маячок...
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18.04.2022 16:20 Ответить
Навідний на що? На станцію ТО?
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18.04.2022 16:36 Ответить
Анонсировали, что сегодня поступит военная помощь из США. Чует моя пятая точка, что салют по этому поводу.
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18.04.2022 17:35 Ответить
плохо твоя задница чует, ибо демагогией занимается "после А - значит по причине А".
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19.04.2022 07:19 Ответить
Козицький казав що ракети летіли на Франківськ а потім були перекеровані на Львів. Не знаю чи так може бути і звідки в них інформація що стріляли по Івано Франківську ...
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18.04.2022 16:37 Ответить
Расеяне не люди, они - нЕлюди с одноклеточными наглухо зомбированными мозгами!. Хватит искать в их действиях логику и сострадание. ОЧНИТЕСЬ! Они пришли нас уничтожить. Всех!
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18.04.2022 16:31 Ответить
Засекли ПВО откуда выпустили и жахнули по тем местам тоже нефиг ждать что это с территории Беларуси или рашки.
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18.04.2022 16:34 Ответить
Яке воно кончене, за всю войну слили в унитаз больше 1 миллиарда $ - это только пуск ракет калибр + искандер.
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18.04.2022 16:43 Ответить
За газ и нефть получают 0.8 млрд в день.
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18.04.2022 17:29 Ответить
Всім зрозуміло куди вони мала прилетіти ракета
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18.04.2022 16:47 Ответить
Я львівянин і не розумію. Може проясните?
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18.04.2022 17:13 Ответить
Або точність гівно, або дивіться, що було на місці шиномонтажу 20 років тому.
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18.04.2022 17:02 Ответить
Нічого. Будовано з нуля.
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18.04.2022 17:14 Ответить
А якщо нічого не було, то ракети " не знали" про шиномонтаж і просто низько хотіли летіти собі дальше.
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18.04.2022 17:21 Ответить
так напевно і було, анаговнетна ракета просто не побачила той пагорб.
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18.04.2022 17:50 Ответить
Цікаво, як то кацапи будуть в себе пояснювати. Лошадь лаврова казав,що вони навіть по мірних казармах не стріляють, а міста на сході то Зеленський розстрілює. А тут "хфашісти і нахцисти" по своєму Львові стріляють, то вже навіть в зомбостані не пройде.+
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18.04.2022 17:17 Ответить
"...пусть не удивляются, если завтра прилетит по СТО в каких-то европейских городах или селах!"
Хм...
В том-то и дело, что не прилетит. Европу такая наглость рашистов не пугает, ибо рашисты не будут стрелять по европейским СТО - зассут, да и не зачем, пока...
Задача Пуйла посеять как можно больше паники и страха в сердца простых украинцев по территории всей Украине, чтобы деморализовать, сковать и парализовать дух украинцев, от которого Пуйло просто срётся вот уже десятилетия. Вон, по дачам Днепровского района, в одной из которых никто не жил, Пуйло тоже долбануло ракетой - это чтобы Днепряне не думали, что их жилья, пусть даже захудалого не постигнет та же участь, что и других домов, которые в "горячих" точках. Плюс, Пуйло мстит за "Москву".
У меня только один вопрос к Господу: сколько еще будет ЗВЕРСКИ убитых или покалеченных жертв?
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18.04.2022 17:46 Ответить
Не мешай Господу спать! Ты кто такой, чтобы отрывать его от его сладких снов и влажных фантазий? Он самоустранился, не выдержал того, что сам натворил - а ты его пугать реальностью собрался! Совесть надо иметь!
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19.04.2022 07:22 Ответить
пустити ракету за 6 500 000 доларів по шиномонтажу, а прості орки трусіля старі мародерять і собачі будки...
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18.04.2022 17:52 Ответить
Чим загрожували люди, які звично прийшли на роботу, щоб лагодити автівки?!

Подібне питання до ординця абсолютно зайве. Воно має сенс лише тоді, коли цей ординець буде стояти з петлею на шиї.
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18.04.2022 19:11 Ответить
 
 