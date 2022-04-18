Последствия ракетных ударов войск РФ по Львову: Чем оркам угрожала станция техобслуживания?. ФОТОрепортаж
Утром 18 апреля войска РФ нанесли 4 ракетных удара по Львову.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"7 погибших, 11 травмированных, сожжены и повреждены десятки машин, выбиты окна. Возникает один вопрос: чем оркам угрожала станция технического обслуживания?!", - задает вопрос он.
"Чем угрожали люди, привычно пришедшие на работу, чтобы чинить автомобили?! Путин и его приспешники давно утратили здравый смысл. Они целенаправленно совершают геноцид украинского народа. Люди, когда слышите сигнал воздушной тревоги, оставляйте все и идите в укрытие!", - обращается Козицкий к жителям региона.
"Если правительства европейских стран думают, что могут дальше смотреть на это как на реалити-шоу, пусть не удивляются, если завтра прилетит по СТО в каких-то европейских городах или селах!", - резюмирует он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты по Львову запустили из Каспийского региона. По состоянию на 12:30 - 7 погибших, 11 человек пострадали, - Козицкий
Ранее сообщалось о 5 прицельных ракетных ударах по Львову. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами во Львове.
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по шиномонтажу.
війна іде вже 2 місяці і всі адекватні давно розуміють , що кацапам байдуже на все : дітей, станції , лікарні , школи
але кожного разу є іото і обовязково ідіотський коментар " чим вам зашкодило те - то се -то , асвабадитєлі"
серйозно досить тупити люди
то пишеш, що кацапам пох, куди гатити і чому - "байдуже на все"! а значить і причини не треба.
Визгачься вже у своїй "логіці"
Ничем рашоорки не отличаются.
Що совок створював лайно, що московія. Як вони з НАТО зібралися воювати?
Схиблений вилупок має претензії до нас, бо наш народ є ворог №1 для нього (і для ідеї існування самої росії). Не американці чи європейці, а саме ми.
Возмущения по поводу того, что от этого удара были убиты 7 человек и ранены 8, включая ребёнка, от этих псевдолибералов почему-то не слышно.
Хм...
В том-то и дело, что не прилетит. Европу такая наглость рашистов не пугает, ибо рашисты не будут стрелять по европейским СТО - зассут, да и не зачем, пока...
Задача Пуйла посеять как можно больше паники и страха в сердца простых украинцев по территории всей Украине, чтобы деморализовать, сковать и парализовать дух украинцев, от которого Пуйло просто срётся вот уже десятилетия. Вон, по дачам Днепровского района, в одной из которых никто не жил, Пуйло тоже долбануло ракетой - это чтобы Днепряне не думали, что их жилья, пусть даже захудалого не постигнет та же участь, что и других домов, которые в "горячих" точках. Плюс, Пуйло мстит за "Москву".
У меня только один вопрос к Господу: сколько еще будет ЗВЕРСКИ убитых или покалеченных жертв?
Подібне питання до ординця абсолютно зайве. Воно має сенс лише тоді, коли цей ординець буде стояти з петлею на шиї.