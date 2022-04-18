Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Люди не должны быть орудиями каких-либо диктаторских режимов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь. Каждый город имеет право на полную безопасность. Каждый человек имеет право на свободу и на поиск собственного счастья. Люди не должны быть орудиями каких-либо режимов, каких-либо диктаторов. Люди имеют право просто жить. Вот за что мы боремся. Вот что мы просим защищать вместе с нами. И вот что мы будем восстанавливать, надеюсь, со всем миром – после этой войны", - отметил глава государства.

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