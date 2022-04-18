Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Люди не должны быть орудиями каких-либо диктаторских режимов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь. Каждый город имеет право на полную безопасность. Каждый человек имеет право на свободу и на поиск собственного счастья. Люди не должны быть орудиями каких-либо режимов, каких-либо диктаторов. Люди имеют право просто жить. Вот за что мы боремся. Вот что мы просим защищать вместе с нами. И вот что мы будем восстанавливать, надеюсь, со всем миром – после этой войны", - отметил глава государства.
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+32 Super Gut
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І як в голову тільки таке приходить..
Демократ, блін..
що за канали чиї вони якого олігарха , чи є вільні ще канали ?
@Sho_Tam_
·
3 год
☺️Друзі, ШоТам хоче познайомити вас зі ще одним хорошим чоловіком.
Це Яцек Полевскі - польський пекар, який виїхав з Познані у Бучу, щоб пекти там хліб для наших воїнів і мешканців міста.
Нам безсовісно брехали перші особини держави та їхні оральні офіцери. Нагнітали антинатівську істерію, ніби блок нам не допомагає, небо не закриває і взагалі це непотріб.
Між іншим, НАТО не має своєї армії. Це аналітичні центри ! Вони можуть допомогти країнам блоку доставити нам зброю, профінансувати і надати інформацію по противнику. Що вони і роблять.
Прикро що українців так тупо дурять.
а тому, як тільки зкінчиться війна, я подам позов до держави Україна на кілька міл,ярдів
щоб відстоювати згвалтованих, закатованих розстріляних, беззбройних людей та дітей в Україні.
вважаю що 50-70% цих людей померли жахливою смерттю від рук окупантів завдяки діям
попередніх та теперішніх президентів, міністрів та депутатів.
Замість введення санкцій проти куми Путіна або закриття 1+1, влада знімає з ефіра патріотичні 5-й, Прямий та Еспресо.
Згідно Статті 102 Конституції України саме президент є гарантом цих прав і свобод людини і громадянина. Саме президент несе відповідальність за це. Саме Зеленський був зобов'язаний забезпечувати ці права, і як це в очевидь не шляхом будівництва доріг а зміцненням армії.
А "ось що ми просимо захищати разом із нами" (с) - це тупа спроба, як не зняти з себе, так хоч розділити відповідальність.
Не інакше...
У орков железа еще много и дураков залезать в него и гореть тоже пока что достаточно. Не надо тешиться иллюзиями - победа будет не скорой и не легкой.
информации должны быть включены. Читай-те Конституцию. Это не россия.
Вот, бл..., как надоели эти местечковые игры! Никто не может мне указывать, что мне можно
знать, а что нет.