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Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Люди не должны быть орудиями каких-либо диктаторских режимов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь. Каждый город имеет право на полную безопасность. Каждый человек имеет право на свободу и на поиск собственного счастья. Люди не должны быть орудиями каких-либо режимов, каких-либо диктаторов. Люди имеют право просто жить. Вот за что мы боремся. Вот что мы просим защищать вместе с нами. И вот что мы будем восстанавливать, надеюсь, со всем миром – после этой войны", - отметил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заваленную вражеской техникой улицу в Буче расчистили. ФОТО

Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский 01
Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский 02
Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский 03
Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский 04
Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский 05
Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский 06
Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский 07
Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский 08
Люди не должны быть орудиями диктаторов. Вот за что мы боремся, - Зеленский 09

диктатура (136) Зеленский Владимир (20505)


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Топ комментарии
+32
А коли влада закриває три проукраїнські телеканали - це диктатура чи демократія? Я вже заплутався
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18.04.2022 16:33
+19
ШоТам?
@Sho_Tam_
·
3 год
☺️Друзі, ШоТам хоче познайомити вас зі ще одним хорошим чоловіком.

Це Яцек Полевскі - польський пекар, який виїхав з Познані у Бучу, щоб пекти там хліб для наших воїнів і мешканців міста.
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18.04.2022 16:41
+18
Зеля ! Увімкни телеканали - Прямий, Еспресо і П'ятий.
Демократ, блін..
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18.04.2022 16:37
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А коли влада закриває три проукраїнські телеканали - це диктатура чи демократія? Я вже заплутався
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18.04.2022 16:33 Ответить
Как там на росии говорят - это другое!
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18.04.2022 16:35 Ответить
Після декомунізації, після війни, треба буди проводити дезеленизацію,щоб прибрати зелених дебілів !!
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18.04.2022 16:43 Ответить
Після війни може і не настати !Обдристовичі хочуть воювати до останнього українця.Ви що не чули що вони плануюють до 35 року воювати?
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18.04.2022 16:52 Ответить
Такие, как вы, точно останутся. Плесень и в ядерном реакторе живет.
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18.04.2022 16:54 Ответить
А такі як ви, може, хоч наступного разу не голосуватимете "шоб паржать"? І почнете говорити рідною мовою?
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18.04.2022 17:01 Ответить
Це ново про зелену плісняву, тобто, каже, хєр ви ту Zeдроту переможете, це невиліковне.
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18.04.2022 17:11 Ответить
руснявий Зебанат, тоді може перестанеш використовувати гугл-перекладач, не?
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18.04.2022 17:05 Ответить
Воно за ківу. З Канади.
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18.04.2022 17:08 Ответить
фу...
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18.04.2022 17:11 Ответить
Ти чого сереш під VPN ??? Давно деактивований, касапське ти опудало?
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18.04.2022 17:07 Ответить
ця мокшанська тварина пише на російській мові зеленский, а гугл перекладає його як зелений)))
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18.04.2022 17:10 Ответить
справді
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18.04.2022 17:23 Ответить
Сказав лідер вільного світу..
І як в голову тільки таке приходить..
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18.04.2022 16:36 Ответить
Зєля-недиктатор, ти навіщо опозицію переслідуєш в Україні, а каломойші дозволяєш бєспрєдєл?
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18.04.2022 16:36 Ответить
Зеля ! Увімкни телеканали - Прямий, Еспресо і П'ятий.
Демократ, блін..
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18.04.2022 16:37 Ответить
Він дуже не любить критики.
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18.04.2022 16:38 Ответить
Бо корона злітає - так в цьому і полягає суть вільного світу, про який він говорить.
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18.04.2022 16:40 Ответить
https://sprotyv.info/news/v-moskve-posle-uhoda-inostrannyh-kompanij-poyavitsya-200-tysyach-bezrabotnyh/ В москве после ухода иностранных компаний появится 200 тысяч безработных
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18.04.2022 16:39 Ответить
Що це за канали , кожен день метушня якась! Я просто тільки в цензорі сиджу телеввзора ннмає і не знаю розкладів.
що за канали чиї вони якого олігарха , чи є вільні ще канали ?
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18.04.2022 16:40 Ответить
ШоТам?
@Sho_Tam_
·
3 год
☺️Друзі, ШоТам хоче познайомити вас зі ще одним хорошим чоловіком.

Це Яцек Полевскі - польський пекар, який виїхав з Познані у Бучу, щоб пекти там хліб для наших воїнів і мешканців міста.
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18.04.2022 16:41 Ответить
Зеля, вернись к вопросу ПОЧЕМУ МЫ НЕ В НАТО ??
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18.04.2022 16:42 Ответить
Знаєте, що я зрозуміла.
Нам безсовісно брехали перші особини держави та їхні оральні офіцери. Нагнітали антинатівську істерію, ніби блок нам не допомагає, небо не закриває і взагалі це непотріб.
Між іншим, НАТО не має своєї армії. Це аналітичні центри ! Вони можуть допомогти країнам блоку доставити нам зброю, профінансувати і надати інформацію по противнику. Що вони і роблять.
Прикро що українців так тупо дурять.
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18.04.2022 16:48 Ответить
Зелепудало, а где твое "договориться посередине", а где твой односторонний отвод войск? А где, падла такая, твои слова об Украине, которая "готова дать со всех сторон"?
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18.04.2022 16:44 Ответить
не тільки нація а й кожна нормальна льдина....
а тому, як тільки зкінчиться війна, я подам позов до держави Україна на кілька міл,ярдів
щоб відстоювати згвалтованих, закатованих розстріляних, беззбройних людей та дітей в Україні.
вважаю що 50-70% цих людей померли жахливою смерттю від рук окупантів завдяки діям
попередніх та теперішніх президентів, міністрів та депутатів.
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18.04.2022 16:47 Ответить
Очень трагичные фото,но в тоже время очень символичные ..на долго запоминающиеся
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18.04.2022 16:48 Ответить
То це тому заборонили покинути країну без загранпаспорту? Скільки залишилось до повного закриття границь та повного замінування по периметру?
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18.04.2022 16:48 Ответить
Чому наші керманичі пропустили загрозу з Криму - подоляки вже говорили, що вони не розраховували на наступ звідти. Але ж і дурневі ясно, що звідти якраз і почнуть.
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18.04.2022 16:51 Ответить
Так бегите через горы. Там колючки нет, надо только знать, куда идти.
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18.04.2022 16:56 Ответить
Олена_жмурілова, вам видніше, ви видно звідти і пишете. З гор.
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18.04.2022 17:03 Ответить
Кінцевим бенефіціарним власником телеканалу 1+1 є олігарх Ігор Коломойський, Ігор Суркіс та кума Володимира Путіна Оксана Марченко. (Вікіпедія)
Замість введення санкцій проти куми Путіна або закриття 1+1, влада знімає з ефіра патріотичні 5-й, Прямий та Еспресо.
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18.04.2022 17:02 Ответить
" Кожне місто має право на повну безпеку. Кожна людина має право на свободу й на пошук власного щастя."

Згідно Статті 102 Конституції України саме президент є гарантом цих прав і свобод людини і громадянина. Саме президент несе відповідальність за це. Саме Зеленський був зобов'язаний забезпечувати ці права, і як це в очевидь не шляхом будівництва доріг а зміцненням армії.
А "ось що ми просимо захищати разом із нами" (с) - це тупа спроба, як не зняти з себе, так хоч розділити відповідальність.
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18.04.2022 17:17 Ответить
Я не зрозумів, з якого приводу цей допис? Щоб розбавити відосіки?
Не інакше...
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18.04.2022 17:22 Ответить
Война, увы, еще продлится. Как долго, неизвестно. Орки закусили удила, им терять особо нечего. Особенно после Бучи, Ирпеня, Бородянки и других ихних "подвигов". Потеря "москвы" для них как потеря "бисмарка" для нацистов в начале 2й мировой. Гитлеровцы после этого еще немало дров наломали и крови попили. У них оставался еще "тирпиц", который пугал англичан до холодного пота почти весь остаток войны.
У орков железа еще много и дураков залезать в него и гореть тоже пока что достаточно. Не надо тешиться иллюзиями - победа будет не скорой и не легкой.
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18.04.2022 17:29 Ответить
Каждый гражданин Украины имеет право знать, что действительно присходит в стране. Источники
информации должны быть включены. Читай-те Конституцию. Это не россия.
Вот, бл..., как надоели эти местечковые игры! Никто не может мне указывать, что мне можно
знать, а что нет.
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18.04.2022 18:39 Ответить
 
 