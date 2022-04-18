Командир "Азова" Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят "Азовсталь", здесь сотни гражданских, организуйте "зеленый коридор". ВИДЕО+ФОТО

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас на заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских граждан. Среди них много детей всех возрастов: женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя, которые прячутся от "русского мира" в подвалах и бомбоубежищах. Наряду с украинскими военными, которые продолжают защищать город" Российские оккупанты и коллаборанты из "ЛДНР", зная, что здесь гражданские, сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе с кораблей.

Драмтеатр, роддомы, школы, больницы, детсады были уничтожены теми, кто сейчас предлагает им безопасность и возможность эвакуации. Никто не верит оккупантам.

Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира - организуйте "зеленый коридор", предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуция гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что защитники Мариуполя вынуждены не только сражаться против оккупантов, но и заботиться о гражданских.

18 апреля российские оккупанты обстреливали и бомбили "Азовсталь". В подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

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