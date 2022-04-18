Командир "Азова" Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят "Азовсталь", здесь сотни гражданских, организуйте "зеленый коридор". ВИДЕО+ФОТО
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас на заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских граждан. Среди них много детей всех возрастов: женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя, которые прячутся от "русского мира" в подвалах и бомбоубежищах. Наряду с украинскими военными, которые продолжают защищать город" Российские оккупанты и коллаборанты из "ЛДНР", зная, что здесь гражданские, сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе с кораблей.
Драмтеатр, роддомы, школы, больницы, детсады были уничтожены теми, кто сейчас предлагает им безопасность и возможность эвакуации. Никто не верит оккупантам.
Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира - организуйте "зеленый коридор", предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуция гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что защитники Мариуполя вынуждены не только сражаться против оккупантов, но и заботиться о гражданских.
18 апреля российские оккупанты обстреливали и бомбили "Азовсталь". В подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.
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"Щодо ультиматуму та пропозиції здатись. Навіть розуміючи, що захисники не збираються здаватись, плани окупантів зрозумілі. За їх повідомленням коридор для безпечного виходу мав бути помічений червоними прапорцями, але жодної помітки нанесено так і не було. Це черговий раз підтверджує лише пастку, заготовлену нашим захисникам", - https://t.me/andriyshTime заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Ти диви, який Кремінь цей Макарон, так стримується!!! ГЕРОЙ!
Например- летите в Турцию, оттуда в Кишинёв, потом на север Молдовы и в Черновицкую область. Там относительно безопасно, надо только паляниця правильно говорить.
При таком варианте шенген Вам не потребуется.
Нормальных людей наши примут. Пароль- путин Куйло.
Только мой Вам совет- если это Ваши настоящие имя и фамилия- смените ник.
Иначе за Вами придут в самое ближайшее время...
Господи помилуй хоч ти!
23:20, 18 АПРЕЛЯ 2022
Мариуполь бомбят российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-96.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/235243-zavtra-utrom-ikh-vozmozhno-uzhe-ne-budet-v-zhivykh-anton-geraschenko-pokazal-detey-kotorykh-bombyat-okkupanty-v-mariupole