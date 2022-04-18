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Командир "Азова" Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят "Азовсталь", здесь сотни гражданских, организуйте "зеленый коридор". ВИДЕО+ФОТО

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас на заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских граждан. Среди них много детей всех возрастов: женщин, пожилых людей и семей защитников Мариуполя, которые прячутся от "русского мира" в подвалах и бомбоубежищах. Наряду с украинскими военными, которые продолжают защищать город" Российские оккупанты и коллаборанты из "ЛДНР", зная, что здесь гражданские, сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всеми имеющимися артиллерийскими средствами, в том числе с кораблей.

Драмтеатр, роддомы, школы, больницы, детсады были уничтожены теми, кто сейчас предлагает им безопасность и возможность эвакуации. Никто не верит оккупантам.

Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира - организуйте "зеленый коридор", предоставьте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуция гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что защитники Мариуполя вынуждены не только сражаться против оккупантов, но и заботиться о гражданских.

18 апреля российские оккупанты обстреливали и бомбили "Азовсталь". В подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Читайте также: Украина готова обменять Медведчука на мариупольцев и защитников, - ОП

Командир Азова Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят Азовсталь, здесь сотни гражданских, организуйте зеленый коридор 01
Командир Азова Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят Азовсталь, здесь сотни гражданских, организуйте зеленый коридор 02
Командир Азова Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят Азовсталь, здесь сотни гражданских, организуйте зеленый коридор 03
Командир Азова Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят Азовсталь, здесь сотни гражданских, организуйте зеленый коридор 04
Командир Азова Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят Азовсталь, здесь сотни гражданских, организуйте зеленый коридор 05
Командир Азова Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят Азовсталь, здесь сотни гражданских, организуйте зеленый коридор 06
Командир Азова Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят Азовсталь, здесь сотни гражданских, организуйте зеленый коридор 07
Командир Азова Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят Азовсталь, здесь сотни гражданских, организуйте зеленый коридор 08
Командир Азова Прокопенко обратился к мировым лидерам: Оккупанты бомбят Азовсталь, здесь сотни гражданских, организуйте зеленый коридор 09

Мариуполь (5713) Азов (793) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+17
Світ нікчемний і без'яєчний.
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18.04.2022 22:55
+15
єдиний спосіб зробити такий коридор - вгатити по бункеру уйла десятком МБР найновіших...
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18.04.2022 22:51
+15
Для України буде краще, якщо на виборах виграє Макрон, ніж брехлива продажна ************* ляпенша.
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18.04.2022 23:04
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єдиний спосіб зробити такий коридор - вгатити по бункеру уйла десятком МБР найновіших...
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18.04.2022 22:51 Ответить
Вони брешуть про коридор, готують пастку, як в Іловайську.

"Щодо ультиматуму та пропозиції здатись. Навіть розуміючи, що захисники не збираються здаватись, плани окупантів зрозумілі. За їх повідомленням коридор для безпечного виходу мав бути помічений червоними прапорцями, але жодної помітки нанесено так і не було. Це черговий раз підтверджує лише пастку, заготовлену нашим захисникам", - https://t.me/andriyshTime заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
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18.04.2022 22:55 Ответить
Всі, хто начебто допамагає, де нарешті ЗАКРИТЕ НЕБО ?
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18.04.2022 22:52 Ответить
У мріях зебілоїдів
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19.04.2022 08:30 Ответить
Світ нікчемний і без'яєчний.
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18.04.2022 22:55 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/18/7138020/ Макрон не розмовляв з Путіним після розкриття звірств у Бучі

Ти диви, який Кремінь цей Макарон, так стримується!!! ГЕРОЙ!
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18.04.2022 22:57 Ответить
Для України буде краще, якщо на виборах виграє Макрон, ніж брехлива продажна ************* ляпенша.
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18.04.2022 23:04 Ответить
так бей жидов спасай расию !
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18.04.2022 23:06 Ответить
А євреїв за що?
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19.04.2022 08:32 Ответить
если б все было так,тут уже не жиды-тут русский мир и поехавшее население соседней страны
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18.04.2022 23:15 Ответить
на втором фото девочка точь в точь Жанна Дарк в исполнении Милы Йовович
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18.04.2022 23:05 Ответить
а я подумал что это мальчик...
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18.04.2022 23:08 Ответить
Да услышит Бог его слова…и поможет всем ,кто находится в Мариуполе иэтим деткам и их матерям ..относительно мировых политиков ,не уверена..они может и услышат ,но в своих действиях -беспомощны перед злом такого рода..
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18.04.2022 23:09 Ответить
путин будет в Гааге....шойгу уже на концерте кабздона.....
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18.04.2022 23:11 Ответить
Господи, ну неужели они не могут дать зелёные коридор хотя бы женщинам и детям. Откуда такая жестокость???? Допустим, не верят. Так пусть Прокопенко снимет видео с собой в кадре и с гражданскими на фоне. Ну не может же быть, чтобы они не выпустили? Хотя бы в пиарных целях!
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18.04.2022 23:17 Ответить
ВЫ все еще думаете что это люди????
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19.04.2022 04:20 Ответить
Боже почуй його слова ,ти всесильний. Амінь.
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18.04.2022 23:17 Ответить
Вірю-генштаб робить все необхідне прямо зараз!
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18.04.2022 23:18 Ответить
Я не знаю, что ещё должно случиться для того, чтобы Штаты уничтожили Парашу целиком и полностью. И "таких русских", и " не таких русских". Главное, чтобы это произошло как можно скорее, и вместо всех этих "русских" на этой территории тысячи лет должны ползать только радиоактивные тараканы...
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18.04.2022 23:26 Ответить
Хоть я и живу в раше, отчасти с вами согласна. А нам то куда эмигрировать, кто все это не поддерживает??? Эта земля плодит моральных уродов. Причем все нации обрусячиваются. Нарушение психитрического плана и методов лечения не знаю.
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19.04.2022 04:38 Ответить
Таким, как Вы, надо эмигрировать срочно и куда угодно. Куда именно- зависит от знания языков и профессиональных навыков. Даже в Украину, если не боитесь нас ("нациков").
Например- летите в Турцию, оттуда в Кишинёв, потом на север Молдовы и в Черновицкую область. Там относительно безопасно, надо только паляниця правильно говорить.
При таком варианте шенген Вам не потребуется.
Нормальных людей наши примут. Пароль- путин Куйло.

Только мой Вам совет- если это Ваши настоящие имя и фамилия- смените ник.
Иначе за Вами придут в самое ближайшее время...
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19.04.2022 10:35 Ответить
Господи, помилуй діток, невже ти не бачиш їх стражденних очей?
Господи помилуй хоч ти!
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18.04.2022 23:41 Ответить
«Завтра утром их, возможно, уже не будет в живых»: Антон Геращенко показал детей, которых бомбят оккупанты в Мариуполе

23:20, 18 АПРЕЛЯ 2022

Мариуполь бомбят российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-96.

https://sud.ua/ru/news/ukraine/235243-zavtra-utrom-ikh-vozmozhno-uzhe-ne-budet-v-zhivykh-anton-geraschenko-pokazal-detey-kotorykh-bombyat-okkupanty-v-mariupole

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19.04.2022 00:48 Ответить
Боже, який жах! Немає слів ...
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19.04.2022 00:51 Ответить
Стільки років просили перейти на українську мову…
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19.04.2022 01:11 Ответить
Русские нацисты, как и немецкие , верят в свое превосходство. Открыто заявляют, что мы должны забыть все украинское.
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19.04.2022 03:26 Ответить
Вся Украина должна провести молитву и молиться не Исусу христу а единому богу всех людей,творцу небес и земли. "Вся власть принадлежит Аллаху и он над каждой вещью мощен. " Но священники не признаются вам в этом, а народ надеется на них. Если азовцы прочтут это, -встаньте все вместе на молитву, просите господа миров. Многие христиане думают что это предательство православной веры. На самом деле это следование евангелию, следование тому о чем говорили пророки во всех писаниях. " Молитесь господу моему, господу вашему, ибо есть только один господь"(сотворивший эти небеса и землю, создавший все творения) Перед ним не устоит не один правитель и не одна армия мира. Аллах сказал, "что не оставит моитвы претесненного
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19.04.2022 04:34 Ответить
Була краща пропозиція: приіхати Папі Римському і вивести цивільних з Маріка. Варіант: запросити також і Кирила Гундяєва (але він точно не погодиться).
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19.04.2022 04:52 Ответить
Та да - в Чечні і Афганістані вже намолились Алаху
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19.04.2022 10:32 Ответить
в телеге есть ичо все это пустое сотрячсание воздухазеленский отбиол киев осттальное потом иф мейби чере 8 лет здатых им квази республик юга
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19.04.2022 09:05 Ответить
А от тут ділемка намалювалась - Захід не хоче смерті Кремля і дуже не хоче ії починати, тому допомагають так щоб пацієнт не вмер але не так щоб він видужав, доказ тому дозвіл Держказначейства США на використання паРашей коресподентських рахунків на погашення боргу паРащі, що відтерминувало дефолт паРаши на 25 травня, а не на початок квітня.
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19.04.2022 10:29 Ответить
Дай Боже перемогу Україні над агресором і вихід всіх цивільних з Маріуполя на підконтрольну територію України цілими і неушкоджениии.
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19.04.2022 10:35 Ответить
 
 