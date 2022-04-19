В минувшие сутки оккупанты частично повредили или разрушили 12 многоквартирных домов в Луганской области, - Гайдай. ФОТО

В минувшие сутки понедельника, 18 апреля, в Луганской области российские наемники частично повредили или разрушили 12 многоквартирных домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале в понедельник утром глава ОВА Сергей Гайдай.

"На уничтожении инфраструктуры в Кременной россияне не остановились - разрушены еще шесть домов, по области - 12. Именно столько в Луганской области повреждено или полностью разрушено домов за минувшие сутки", - написал Гайдай.

По его словам, накануне в понедельник в Кременной два дома после прямых попаданий российских снарядов снесены до фундамента. Еще четыре были охвачены пламенем – пожары были ликвидированы.

Враг стреляет по многоэтажкам, осознавая, что там еще остаются люди. В Рубежном россияне попали в квартиру. К счастью, владельца жилья удалось спасти – у него многочисленные осколочные ранения. Также 18 апреля в этом городе, где уже ничего не осталось, разрушили еще два дома. Три – в Лисичанске. Вблизи Северодонецка под обстрел попал автомобиль. Спасатели смогли вовремя его отбуксовать в безопасное место и эвакуировать людей", – написал Гайдай.

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