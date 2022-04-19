В результате ночного артобстрела вспыхнул жилой дом и складское помещение магазина в Николаеве, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
Российские оккупанты из артиллерии в ночь на вторник, 19 апреля, обстреляли Николаев, в результате чего возник пожар жилого дома и магазина в областном центре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС в Николаевской области на странице в Фейсбуке во вторник.
"Ночью, 18 апреля, враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе. Совместными усилиями дежурных отделений 4, 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей 2 ГПСО и дежурных оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на площади 200 кв.м пожар был ликвидирован. Дополнительно привлекались бригады АО "Николаевоблэнерго", АО "Николаевгаз" и экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.
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