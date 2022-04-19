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В результате ночного артобстрела вспыхнул жилой дом и складское помещение магазина в Николаеве, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Российские оккупанты из артиллерии в ночь на вторник, 19 апреля, обстреляли Николаев, в результате чего возник пожар жилого дома и магазина в областном центре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила ГСЧС в Николаевской области на странице в Фейсбуке во вторник.

"Ночью, 18 апреля, враг обстреливал Николаев из артиллерии, в результате чего возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе. Совместными усилиями дежурных отделений 4, 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей 2 ГПСО и дежурных оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на площади 200 кв.м пожар был ликвидирован. Дополнительно привлекались бригады АО "Николаевоблэнерго", АО "Николаевгаз" и экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.

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В результате ночного артобстрела вспыхнул жилой дом и складское помещение магазина в Николаеве, - ГСЧС 01


В результате ночного артобстрела вспыхнул жилой дом и складское помещение магазина в Николаеве, - ГСЧС 02

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Николаев (2152) обстрел (27202) пожар (5949) ГСЧС (4971)


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нехай повернеться все це кацапам у сто разів більше...
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19.04.2022 08:59 Ответить
 
 