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Новости Фото Война
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Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС Российской Федерации из города Томск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Генштаб ВСУ продолжает публиковать документы уничтоженных российских оккупантов, которые, выполняя преступные приказы руководства государства и своего командования, пришли с войной в Украину убивать мирное население.

"Так, недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места", - говорится в сообщении.

В этот день во время боя с мужественными украинскими воинами многие российские оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин, и только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам.

"В частности, в ходе осмотре личных вещей одного представителя "русского мира" из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата имеющиеся документы дали нам понять детали его недолгой военной карьере. Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе "Выживание" при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", - отметили в Генштабе.

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Также идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского А.М., который также закончил свою недолгую жизнь как и десятки других его сослуживцев - в статусе преступника.

"Пожалуй, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий", - резюмируется в сообщении.

Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск, - Генштаб ВСУ 01
Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск, - Генштаб ВСУ 02
Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск, - Генштаб ВСУ 03
Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск, - Генштаб ВСУ 04
Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск, - Генштаб ВСУ 05
Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск, - Генштаб ВСУ 06

армия РФ (19249) потери (4386) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+42
глаз узкий - значит руский
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19.04.2022 09:53
+39
Это что еще за китаезы с фамилиями стаканов и кончановский?
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19.04.2022 09:45
+31
Капец, одни руссаки на фото. Ещё пару поколений и славяне на рассии будут также редкие как единорог в херсонской степи.
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19.04.2022 09:49
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Это что еще за китаезы с фамилиями стаканов и кончановский?
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19.04.2022 09:45 Ответить
денацифікація..винищення інших народностей рашки
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19.04.2022 09:52 Ответить
глаз узкий - значит руский
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19.04.2022 09:53 Ответить
Воюем с китайскими коммуняками походу. Пора ноту пекину отправлять
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19.04.2022 09:54 Ответить
Это ещё что. Якуты ведь теперь почти поголовно с русскими именами-фамилиями ходят.
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19.04.2022 09:55 Ответить
Пане Іванков, у себе в юртах якути взагалі не мали прізвищ. Це вимираючий народ.Тому у них в нормі,якщо гість спить чи з дочкою,чи з дружиною хазяїна юрти.Правда,можливий казус-коли він приїде до тебе в гості, то треба робити йому таку ж послугу. А що до прізвищ,то коли кацапи розширювали імперію за рахунок якутів,то якщо в поселеня якутів заходив першим солдат Іванов,то всі в поселенні ставали Івановими,якщо Дмитрієв то всі Дмитрієви і т.д.
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19.04.2022 10:37 Ответить
Сатканов
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19.04.2022 10:09 Ответить
граненый и писечкин
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19.04.2022 11:35 Ответить
На фото казах. У нього казахське ім'я - Кайрат.
І вказано, що він родом з Оренбургу. Оренбург, - це казахська етнічна територія, у 1920-х роках кілька років був навіть столицею Казахстану.
Треба, щоб Казахстан повернув собі свої землі.
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19.04.2022 11:59 Ответить


В Оренбурге с 1913 г. выходила первая общенациональная газета «Казах», основанная Ахметом Байтурсыновым (1873-1937), Миржакыпом Дулатовым (1885-1935) и Алиханом Букейхановым (1866-1937). Они заложили идейные предпосылки для развития демократических процессов внутри казахского общества. На волне их подъема в революционном Оренбурге в 1917 г. прошли первые Всеказахские съезды, была сформирована первая национальная партия «Алаш» и, наконец, провозглашена казахская автономия - «Алаш-Орда».

Параллельно, на не менее широкой социальной основе, стремлении народных масс к справедливому переустройству жизни шло становление в Казахстане советских национально-территориальных органов власти, в которые постепенно влился и кадровый состав «Алаш-Орды». 10 июля 1919 г. решением Совнаркома (Правительства) РСФСР был образован Революционный комитет по управлению Киргизским (Казахским) краем с центром в г. Оренбурге. В соответствии с ключевым для большевиков принципом права наций на самоопределение этому чрезвычайному временному органу было поручено незамедлительно приступить к подготовительной работе по провозглашению автономии Казахстана еще до его полного освобождения от белогвардейцев в ходе Гражданской войны. Наконец, 26 августа 1920 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР за подписями В. И. Ленина и М. И. Калинина в составе РСФСР была образована Киргизская (Казахская) АССР, административным центром которой и стал Оренбург. 4-12 октября 1920 г. в этом городе прошел первый (учредительный) съезд советов Киргизской (Казахской) АССР, на котором были избраны высшие органы ее управления. Оренбург оставался первой столицей советского Казахстана на протяжении пяти лет, до перевода административного центра республики в 1925 году в г. Кзыл-Орду.
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19.04.2022 14:27 Ответить
Ой??? А чой та? Курская дуга не задалась? Паткрепленье не прислали?
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19.04.2022 09:48 Ответить
Изюмо Барвенковское наступление видимо закончилось так же как и у дедов в 43ем, за щекой 🐓
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19.04.2022 09:56 Ответить
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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19.04.2022 09:48 Ответить
мотострілецький підрозділ ЗС Російської Федерації з міста Томськ, иди *****!!!
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19.04.2022 09:48 Ответить
Maskerujetsa , tam uzhe 80 % takije .
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19.04.2022 09:49 Ответить
Я вот одно не могу понять: нахрена они с собой конспекты таскают? Как конспект в бою может помочь? Разве что скурить, как в школе букварь...
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19.04.2022 09:49 Ответить
зачем, зачем - "так паложено!"
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19.04.2022 10:04 Ответить
Капец, одни руссаки на фото. Ещё пару поколений и славяне на рассии будут также редкие как единорог в херсонской степи.
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19.04.2022 09:49 Ответить
Поетому они и похищают наших женщин и детей. Потому что еще несколько десятилетий и раскроется самый большой фейк про принадлежность *рузких* к славянским народам, когда вылезет наружу их монгольская кровь. Пока что только росияне поведением, особенно в плане ведения войны, выдают принадлежность к своим монгольским предкам. Но как видим, дикая монгольская кровь все равно свое берет. По аналогии, сколько волка не скрещивай с собакой все равно через несколько поколений гены волка вылезут наружу.
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19.04.2022 10:01 Ответить
У меня нет ни каплю сомнений, что это монголо-татарская орда v2.0
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19.04.2022 10:49 Ответить
Дикі гібриди,які втілили в собі всі найогидніші звички та традиції всієї орди...
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19.04.2022 14:31 Ответить
А тактика боя?Тоже татаро-монгольская:налететь,разорить и разграбить - уйти на другое место.Только колодцы не засыпают - некогда.
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19.04.2022 11:17 Ответить
В росії не було національності руських від слова ніколи. Взагалі такої національності не існує. Це штучно придумане слово. Наприклад українець - нащадок древньої Русі (русич - хто, іменник, є визначенням національності), білорус - нащадок литвинів (литвин - хто, іменник, є визначенням національності ), руський - чий нащадок?(руський - чий, прикметник і не є визначенням національності). Отже штучно придумана національність у вигляді прикметника, штучно придумана мова (див. Вікіпедію Штучні мови світу).
То хто ж вони такі? Зграя навіть не вовча, а гірша за вовків без роду без племені. За весь час існування московського царства а потім з часів заснування петровської російської(не руської!!!!!!!) недоімперії з встановленням придуманої національності руський тільки ведення війн і загарбання чужих земель і поневолення інших народів. Отже руський це не національність - синонім слова загарбницький.
Для російськомовних:
іменник - имя существительное
прикметник - имя прилагательное
Вікіпедія Штучні мови світу - Википедия Искусственые языки мира
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19.04.2022 12:16 Ответить
Тотемний знак московії-плямиста гієна. Ніякий не ведмідь, а саме плямиста гієна і це говорить про багато речей. Тотемний знак України-вогняний вепр і це теж промовисто.
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19.04.2022 14:14 Ответить
а де на кацапії взялась гієна?
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19.04.2022 16:58 Ответить
обезьяны землю удобряют
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19.04.2022 09:50 Ответить
На оркостані зі слов'ян залишилися тільки манкурти малороси з України. Ті пару мільйонів зрадників, через яких так і не зробили візовий режим з козлостаном і не розірвали дип.відносини.
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19.04.2022 10:02 Ответить
Не через них, а через недолуге керівництво
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19.04.2022 10:38 Ответить
Одни бабуины косоглазые. Ето ети монголоиды идут нам славянам нести свой рузгиймир? Видимо на Пидоросии совсем дела плохи в етом плане и решили за счет украинцев разбавить свою монголоидную расу
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19.04.2022 09:50 Ответить
Чомусь за кацапів воює дуже багато етнічних казахів.
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19.04.2022 09:58 Ответить
Томский Газ-мяс-азиатяс... 33 *батиря, всі узькі як на підбір...
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19.04.2022 09:52 Ответить
...21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації, м. Томськ...
===
Их название читать дольше, чем время боя с нашими десантниками)
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19.04.2022 10:08 Ответить
2жды ордена Сутулова 3жды кровавой тряпки
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19.04.2022 10:19 Ответить
Ось саме такі і є справжні "русские" тварини.
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19.04.2022 09:53 Ответить
"Русссскіє однако"
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19.04.2022 09:54 Ответить
Маскаль не такий дурний, шоб сам воювати..посилають на бійню ,ось таких"нємногочіслєнних народностєй".а масквічі і петербурци командують цим непотрібом.і викрикають з екранів ТВ -за расєюшку
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19.04.2022 09:55 Ответить
загадачная узькая душа, воювати м'ясом... нічого, он Со Бян Ін, скззав 200 тисяч безробітних в Мацкве буде тепер, підуть на коротко-строкові контракти та туристчні подорожі до курортів Чорнобаївки, порту бердяньск, Мелітополю
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19.04.2022 09:58 Ответить
В прессу попали закрытые данные о национальном составе Москвы на 2020 год



Из 11 миллионов населения нынешней Москвы славян сегодня насчитывается лишь 4 млн 600 тыс. человек.


Национальный состав населения российской столицы сегодня выглядит следующим образом:

Русские - 31%
Азербайджанцы - 14%
Татары, башкиры, чуваши - 10%
Украинцы - 8%
Армяне - 5%
Таджики, узбеки, казахи, киргизы - 5%
Корейцы, китайцы, вьетнамцы - 5%
Чеченцы, дагестанцы, ингуши - 4%
Белорусы - 3%
Грузины - 3%
Молдаване - 3%
Цыгане - 3%
Евреи - 2%
Другие народы - 4%
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19.04.2022 10:13 Ответить
Выходит, в москве 11% славян (украинцы+белорусы)?
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19.04.2022 10:28 Ответить
Цыгане 3%, серьёзно? А так бы может прошло бы за аналитику)))
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19.04.2022 10:44 Ответить
З молдовських Сорок більшість пасуться у Москві й Підмосков'ї, побудували хати й використовують їх як гуртожитки для таджицьких та узбецьких заробітчан. https://ru.euronews.com/2020/11/03/moldova-roma-exodus
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19.04.2022 11:54 Ответить
Немного неточные данные. На 2001 год руССких в москве было уже 21% с тенденцией к уменьшению.
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19.04.2022 12:01 Ответить
Московській статистиці так можна вірити як і договору підписаному нею
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19.04.2022 14:21 Ответить
Есть такой анекдот.Москва, 2031 год. Мер Москвы Курманбек Бахталаев обратился к коренным москвичам с просьбой терпимее относиться к славянскому меньшинству.
Услышала я этот анекдот в 2013 году в Москве, когда была там в последний раз.
Так что тенденция замещения славянского населения была уже и тогда понятна даже самим москвичам.
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19.04.2022 12:29 Ответить
Москвичі, на даний момент (на 60%) і є ці "нємногочіслєнниє народності"
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19.04.2022 10:48 Ответить
В какой же совдепии они живут...
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19.04.2022 10:01 Ответить
Що б ви не дивувалися вузькооким ,це м'яка сила китайців,вони беруть самок на росії переходять на їхні прізвища..,по документам росія по факту ні ,так вже весь схід та сибір заселений.
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19.04.2022 10:14 Ответить
Русськіє млять!! Прийшли русській мір устанавлівать - жизнь в юртах , МЛЯ!!!
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19.04.2022 10:20 Ответить
так понял ***** решило избавиться от скрепоносних инородцев
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19.04.2022 10:20 Ответить
https://www.instagram.com/p/CZCzSAasxuw/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/p/CZCzSAasxuw/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


це ніби він?! Потрібно *жіночці* його сповістити, щоб не чекала трусів, а тільки вантаж 200
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19.04.2022 10:20 Ответить
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19.04.2022 11:51 Ответить
Я також писала. Але мене заблокувала вже) там ще є його сторінка.
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19.04.2022 14:42 Ответить
сучья нечисть к нам лезет. косорылые арийцы
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19.04.2022 10:33 Ответить
Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС Російської Федерації з монгольського
поселення Томськ
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19.04.2022 10:47 Ответить
лучше то шо бутусов показывал там ваще трупаки и фаршовый набор-как будто с фильма нечто нога и голова...
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19.04.2022 11:36 Ответить
Вот и ладненько...
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19.04.2022 11:48 Ответить
Знову бурят. Как я рад...
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19.04.2022 12:56 Ответить
Ублюдки пошли по назначению - в ад.
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19.04.2022 14:12 Ответить
 
 