Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС Российской Федерации из города Томск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Генштаб ВСУ продолжает публиковать документы уничтоженных российских оккупантов, которые, выполняя преступные приказы руководства государства и своего командования, пришли с войной в Украину убивать мирное население.

"Так, недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места", - говорится в сообщении.

В этот день во время боя с мужественными украинскими воинами многие российские оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин, и только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам.

"В частности, в ходе осмотре личных вещей одного представителя "русского мира" из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата имеющиеся документы дали нам понять детали его недолгой военной карьере. Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе "Выживание" при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", - отметили в Генштабе.

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Также идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского А.М., который также закончил свою недолгую жизнь как и десятки других его сослуживцев - в статусе преступника.

"Пожалуй, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий", - резюмируется в сообщении.











