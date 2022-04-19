Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж
Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС Российской Федерации из города Томск
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Генштаб ВСУ продолжает публиковать документы уничтоженных российских оккупантов, которые, выполняя преступные приказы руководства государства и своего командования, пришли с войной в Украину убивать мирное население.
"Так, недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места", - говорится в сообщении.
В этот день во время боя с мужественными украинскими воинами многие российские оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин, и только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам.
"В частности, в ходе осмотре личных вещей одного представителя "русского мира" из Оренбурга, младшего сержанта Саккузиева Кайрата имеющиеся документы дали нам понять детали его недолгой военной карьере. Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе "Выживание" при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся", - отметили в Генштабе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ просит увеличить расходы государства на погребение российских военных
Также идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского А.М., который также закончил свою недолгую жизнь как и десятки других его сослуживцев - в статусе преступника.
"Пожалуй, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий", - резюмируется в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І вказано, що він родом з Оренбургу. Оренбург, - це казахська етнічна територія, у 1920-х роках кілька років був навіть столицею Казахстану.
Треба, щоб Казахстан повернув собі свої землі.
В Оренбурге с 1913 г. выходила первая общенациональная газета «Казах», основанная Ахметом Байтурсыновым (1873-1937), Миржакыпом Дулатовым (1885-1935) и Алиханом Букейхановым (1866-1937). Они заложили идейные предпосылки для развития демократических процессов внутри казахского общества. На волне их подъема в революционном Оренбурге в 1917 г. прошли первые Всеказахские съезды, была сформирована первая национальная партия «Алаш» и, наконец, провозглашена казахская автономия - «Алаш-Орда».
Параллельно, на не менее широкой социальной основе, стремлении народных масс к справедливому переустройству жизни шло становление в Казахстане советских национально-территориальных органов власти, в которые постепенно влился и кадровый состав «Алаш-Орды». 10 июля 1919 г. решением Совнаркома (Правительства) РСФСР был образован Революционный комитет по управлению Киргизским (Казахским) краем с центром в г. Оренбурге. В соответствии с ключевым для большевиков принципом права наций на самоопределение этому чрезвычайному временному органу было поручено незамедлительно приступить к подготовительной работе по провозглашению автономии Казахстана еще до его полного освобождения от белогвардейцев в ходе Гражданской войны. Наконец, 26 августа 1920 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР за подписями В. И. Ленина и М. И. Калинина в составе РСФСР была образована Киргизская (Казахская) АССР, административным центром которой и стал Оренбург. 4-12 октября 1920 г. в этом городе прошел первый (учредительный) съезд советов Киргизской (Казахской) АССР, на котором были избраны высшие органы ее управления. Оренбург оставался первой столицей советского Казахстана на протяжении пяти лет, до перевода административного центра республики в 1925 году в г. Кзыл-Орду.
То хто ж вони такі? Зграя навіть не вовча, а гірша за вовків без роду без племені. За весь час існування московського царства а потім з часів заснування петровської російської(не руської!!!!!!!) недоімперії з встановленням придуманої національності руський тільки ведення війн і загарбання чужих земель і поневолення інших народів. Отже руський це не національність - синонім слова загарбницький.
Для російськомовних:
іменник - имя существительное
прикметник - имя прилагательное
Вікіпедія Штучні мови світу - Википедия Искусственые языки мира
===
Их название читать дольше, чем время боя с нашими десантниками)
Из 11 миллионов населения нынешней Москвы славян сегодня насчитывается лишь 4 млн 600 тыс. человек.
Национальный состав населения российской столицы сегодня выглядит следующим образом:
Русские - 31%
Азербайджанцы - 14%
Татары, башкиры, чуваши - 10%
Украинцы - 8%
Армяне - 5%
Таджики, узбеки, казахи, киргизы - 5%
Корейцы, китайцы, вьетнамцы - 5%
Чеченцы, дагестанцы, ингуши - 4%
Белорусы - 3%
Грузины - 3%
Молдаване - 3%
Цыгане - 3%
Евреи - 2%
Другие народы - 4%
Услышала я этот анекдот в 2013 году в Москве, когда была там в последний раз.
Так что тенденция замещения славянского населения была уже и тогда понятна даже самим москвичам.
це ніби він?! Потрібно *жіночці* його сповістити, щоб не чекала трусів, а тільки вантаж 200
поселення Томськ