В центре Киева нашли растяжку с гранатой, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
В центре Киева была найдена растяжка с гранатой.
Об этом сообщает столичная патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что опасный предмет нашел мужчина во время прогулки по улице Госпитальной в Печерском районе. Он обнаружил между сложенными сухими ветвями растяжку и "предмет, похожий на гранату", после чего позвонил по телефону в полицию.
На место немедленно приехали патрульные, оцепили место находки и вызвали саперов.
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В патрульной полиции напомнили, что спасатели работают ежедневно над обезвреживанием боеприпасов, которыми российские оккупанты усеяли Киев.
Правоохранители призвали граждан быть внимательными, осторожными, не трогать неизвестные вещи и предметы, а в случае их обнаружения – звонить по номерам 101 или 102.
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--диспетчер, диспетчер! падаю, ***** ***!
--понял, - вычеркивю.....
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Правда, после Майдана я тоже надеялся, и все зря...
Не треба піарити цього мертвого політика та клептомана, він вже у минулому.
Також під час війни не потрібно принижувати діючу владу, яка вперше за всю історію України дала дозвіл використовувати всі військові засоби для знищення русні, на відміну попа московського патріархату, агента кдб порошенка, такого як і поп турчінов, на прізвисько "тримайтесь" що здав Крим без жодного пострілу зі сторони України.
P. S. До Зеленського є купа запитань, особливо до його оточення єрмака, дємчєнко, чалого, данілова тощо.
Сподіваюсь, що сьогодні кожного дня ЗСУ робить свою справу самостійно, без цих агентів впливу, за що їм низький уклін та шана на віки.
Також в цей складний час наш МЗС вперше(не пороха мзс!), працює дуже ефективно зі всім світом.