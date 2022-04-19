В центре Киева нашли растяжку с гранатой, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

В центре Киева была найдена растяжка с гранатой.

Об этом сообщает столичная патрульная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что опасный предмет нашел мужчина во время прогулки по улице Госпитальной в Печерском районе. Он обнаружил между сложенными сухими ветвями растяжку и "предмет, похожий на гранату", после чего позвонил по телефону в полицию.

На место немедленно приехали патрульные, оцепили место находки и вызвали саперов.

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В патрульной полиции напомнили, что спасатели работают ежедневно над обезвреживанием боеприпасов, которыми российские оккупанты усеяли Киев.

Правоохранители призвали граждан быть внимательными, осторожными, не трогать неизвестные вещи и предметы, а в случае их обнаружения – звонить по номерам 101 или 102.





