Около 50 жителей Северодонецка и Лисичанска эвакуировали в безопасные регионы страны, - Луганская ОВА. ФОТО
19 апреля 10 жителей Северодонецка и 38 жителей Лисичанска эвакуировали в безопасные регионы Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Луганской ОВО в фейсбуке.
"Непростая ситуация с безопасностью, но жизнь каждого спасенного стоит усилий. 10 северодончан и 38 лисичан уже эвакуированы. Они направляются в другие области - туда, где безопасно", - отметил глава ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, 19 апреля будут вывозить всех желающих. Людей ищут в самых отдаленных бомбоубежищах, сообщают им о возможности безопасно и бесплатно уехать. Одиноким пожилым людям оказывают помощь.
"Но бывают и сложные случаи, когда не хотят покидать подвал родители с детьми школьного возраста. Уговариваем, объясняем, что ребенок должен как можно скорее возобновить обучение. Постепенно удается. Эвакуируйтесь хотя бы ради детей!" – подчеркнул Гайдай.
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