Около 50 жителей Северодонецка и Лисичанска эвакуировали в безопасные регионы страны, - Луганская ОВА. ФОТО

19 апреля 10 жителей Северодонецка и 38 жителей Лисичанска эвакуировали в безопасные регионы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Луганской ОВО в фейсбуке.

"Непростая ситуация с безопасностью, но жизнь каждого спасенного стоит усилий. 10 северодончан и 38 лисичан уже эвакуированы. Они направляются в другие области - туда, где безопасно", - отметил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, 19 апреля будут вывозить всех желающих. Людей ищут в самых отдаленных бомбоубежищах, сообщают им о возможности безопасно и бесплатно уехать. Одиноким пожилым людям оказывают помощь.

"Но бывают и сложные случаи, когда не хотят покидать подвал родители с детьми школьного возраста. Уговариваем, объясняем, что ребенок должен как можно скорее возобновить обучение. Постепенно удается. Эвакуируйтесь хотя бы ради детей!" – подчеркнул Гайдай.

Читайте также: 19 апреля открытых гуманитарных коридоров не будет, - Верещук



