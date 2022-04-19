В центре Мукачево демонтировали советский монумент, могилы будут перезахоронены. ФОТОрепортаж

В Мукачево в центральной части города демонтировали советский обелиск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба горсовета в фейсбуке.

"Этот объект сегодня утром уже демонтирован во исполнение решения исполнительного комитета "О демонтаже памятников истории и монументального искусства". Могилы будут перезахоронены. Работы соответствующими лицензированными организациями начнутся на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напоминается, что во исполнение решения сессии Мукачевского городского совета в 2016 году в городе состоялся общегородской консультативный опрос. 76% мукачевцев, принявших участие в городском плебисците, высказались за перенос с почестями захоронений погибших с центральной части города Мукачево на центральное кладбище города.

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Также в 2020 году в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам. Там установили монумент воинам-защитникам – три каменные глыбы с крестом посередине.













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