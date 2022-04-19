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В центре Мукачево демонтировали советский монумент, могилы будут перезахоронены. ФОТОрепортаж

В Мукачево в центральной части города демонтировали советский обелиск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба горсовета в фейсбуке.

"Этот объект сегодня утром уже демонтирован во исполнение решения исполнительного комитета "О демонтаже памятников истории и монументального искусства". Могилы будут перезахоронены. Работы соответствующими лицензированными организациями начнутся на следующей неделе", - говорится в сообщении.

В центре Мукачево демонтировали советский монумент, могилы будут перезахоронены 01

Напоминается, что во исполнение решения сессии Мукачевского городского совета в 2016 году в городе состоялся общегородской консультативный опрос. 76% мукачевцев, принявших участие в городском плебисците, высказались за перенос с почестями захоронений погибших с центральной части города Мукачево на центральное кладбище города.

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Также в 2020 году в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам. Там установили монумент воинам-защитникам – три каменные глыбы с крестом посередине.


В центре Мукачево демонтировали советский монумент, могилы будут перезахоронены 02

В центре Мукачево демонтировали советский монумент, могилы будут перезахоронены 03

В центре Мукачево демонтировали советский монумент, могилы будут перезахоронены 04

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В центре Мукачево демонтировали советский монумент, могилы будут перезахоронены 05

Автор: 

демонтаж (201) Мукачево (345)


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Топ комментарии
+28
Молодці . Це ще в 1991р. потрібно було зробити батькам , щоб зараз не гинули їхні діти . Все це сміття рашистське треба випалювати вогнем і виривати з корінням з нашої української землі . Фашизм , рашизм , комунізм , нацизм , тероризм та мародерство - нам абсолютно не потрібні .
Слава Україні !🇺🇦
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19.04.2022 13:18
+15
Во имя каждой невинной женщины, оскверненной рускими.
Нужно убрать все памятники, все улицы, все напоминание о ссср и руских насильниках
Это не люди. Это не культура.
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19.04.2022 13:32
+13
це саме головне... позбавляємся від кацапщини і всього кацапського... воно принесло нам війну.
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19.04.2022 13:20
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це саме головне... позбавляємся від кацапщини і всього кацапського... воно принесло нам війну.
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19.04.2022 13:20 Ответить
Головне укріпрайони зараз будувати та оборонку відновляти, а не пам'ятники зносити.
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19.04.2022 14:28 Ответить
все норм. памятники з твердого матеріалу якраз для блокопостів норм
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19.04.2022 18:13 Ответить
А після війни будеш скиглити: "нема чим більше зайнятись під час відбудови?"

Всі колаборанти і какаяразніци ідуть за кацапським кораблем.
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19.04.2022 13:22 Ответить
Ти з окопу мабуть строчиш, "ахмед"? Ти взагалі, що таке, ще будеш тут українцям вказувати?
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19.04.2022 14:25 Ответить
А ти з отією першою буквою в нікові,звідки строчиш,придурок?
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19.04.2022 16:38 Ответить
ще б у Відні демонтували....
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19.04.2022 13:17 Ответить
Молодці . Це ще в 1991р. потрібно було зробити батькам , щоб зараз не гинули їхні діти . Все це сміття рашистське треба випалювати вогнем і виривати з корінням з нашої української землі . Фашизм , рашизм , комунізм , нацизм , тероризм та мародерство - нам абсолютно не потрібні .
Слава Україні !🇺🇦
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19.04.2022 13:18 Ответить
Згоден на всі 100. Але якщо там захоронені бійці які дійсно віддали своє життя в боротьбі з не менш загрозливою фашистською нечистю ніж більшовизм, рашизм, ********* то вони мають бути дійсно перезахоронені з почестями. Вони не знали, що в майбутньому вилупиться ще один гітлер по імені *****.
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19.04.2022 13:41 Ответить
такий гарний камін був.... можна було й кацапів жарити.
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19.04.2022 13:18 Ответить
Не було ніякого опитування у 2016. Просто мер Балога вирішив що він цар Мукачева і може робити що хоче.
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19.04.2022 13:20 Ответить
Та й добре , що так вирішив у даному випадку.
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19.04.2022 13:23 Ответить
Ко-ко-ко ...какая нєпрікритая русафобія ! О хоспадє ,как же пукан палихаєт то ! Даколє ?
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19.04.2022 13:22 Ответить
Все вірно-померлі та загиблі повинні спочивати на цвинтарі,а не в придорожних канавах,як у кацапів.
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19.04.2022 13:24 Ответить
Во имя каждой невинной женщины, оскверненной рускими.
Нужно убрать все памятники, все улицы, все напоминание о ссср и руских насильниках
Это не люди. Это не культура.
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19.04.2022 13:32 Ответить
Пришле время очистить и Трептов парк. Все.
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19.04.2022 13:34 Ответить
ТАМ ще донедавна висів надпис - "СЛАВА РУССКОМУ ОРУЖИЮ!""
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19.04.2022 13:41 Ответить
Мукачевє ще той расєйський гнійник, там досі був расєйський театр, міська влада більше заклопотана заробітками на контрабанді цигарок та наркотиків, радянське не помічають, як і мадярське...
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19.04.2022 13:43 Ответить
К чёрту его, давно пора.
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19.04.2022 13:44 Ответить
А чего 8 лет ждали? Думали все вернется?
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19.04.2022 13:47 Ответить
на лаврской колокольне до сих пор висят двухголовые питухи.
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19.04.2022 13:57 Ответить
Що саме вони зібралися перезаховувати?
Чому, взагалі, в Україні й досі діють середньовічні традиції, коли бидло кожен рік йде на кладовища нажиратися біля могил предків?
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19.04.2022 14:04 Ответить
всё русское на свалку истории выбросить!
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19.04.2022 16:36 Ответить
 
 