Инфраструктуру восстановим! Мы и история заберем у России гораздо больше, чем российские ракеты – у Украины, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Украинцы и другие свободные народы поколение за поколением будут воспринимать Россию исключительно как угрозу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, мир и история заберем у России значительно больше, чем российские ракеты – у Украины. Каждая потерянная жизнь – это аргумент лишь для того, чтобы украинцы и другие свободные народы поколение за поколением воспринимали Россию исключительно как угрозу. А любую инфраструктуру можно восстановить. И мы это обязательно сделаем", - отметил Зеленский.

















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