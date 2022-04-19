Во время ночного обстрела Николаева две ракеты попали в местный зоопарк. ФОТОрепортаж
Российские военные открыли огонь по Николаеву. Во время ночного обстрела Николаева две ракеты упали на территорию местного зоопарка.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу директора зоопарка Николаева Владимира Топчия.
"Еще два "подарка" за ночь", - пишет Топчий.
Топ комментарии
+12 Джон Рэмбо #511141
показать весь комментарий19.04.2022 14:34
+6 Sophia-Maria Duglass
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+5 Дмитро Піталов
показать весь комментарий19.04.2022 14:25
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а правильно зрозумів?
и прекрасно вижу откуда летит,и кто нас бомбит