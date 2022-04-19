Во время ночного обстрела Николаева две ракеты попали в местный зоопарк. ФОТОрепортаж

Российские военные открыли огонь по Николаеву. Во время ночного обстрела Николаева две ракеты упали на территорию местного зоопарка.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу директора зоопарка Николаева Владимира Топчия.

"Еще два "подарка" за ночь", - пишет Топчий.

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