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Во время ночного обстрела Николаева две ракеты попали в местный зоопарк. ФОТОрепортаж

Российские военные открыли огонь по Николаеву. Во время ночного обстрела Николаева две ракеты упали на территорию местного зоопарка.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу директора зоопарка Николаева Владимира Топчия.

"Еще два "подарка" за ночь", - пишет Топчий.

Во время ночного обстрела Николаева две ракеты попали в местный зоопарк 01

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Во время ночного обстрела Николаева две ракеты попали в местный зоопарк 02
Во время ночного обстрела Николаева две ракеты попали в местный зоопарк 03

Во время ночного обстрела Николаева две ракеты попали в местный зоопарк 04

Автор: 

зоопарк (219) Николаев (2152) обстрел (27202)


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Топ комментарии
+12
Відносно недавно був репортаж про цей зоопарк. Робіть висновки журналюги. Ще про зерносховища знімали недавно довбні. І потім туди летить. Необхідно вводити цензуру більш жорстку.
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19.04.2022 14:34
+6
Журналисты любят попистеть не отвечая за последствия .
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19.04.2022 14:51
+5
Тварюки нищать навіть тварин...
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19.04.2022 14:25
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Тварюки нищать навіть тварин...
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19.04.2022 14:25 Ответить
Відносно недавно був репортаж про цей зоопарк. Робіть висновки журналюги. Ще про зерносховища знімали недавно довбні. І потім туди летить. Необхідно вводити цензуру більш жорстку.
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19.04.2022 14:34 Ответить
Журналисты любят попистеть не отвечая за последствия .
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19.04.2022 14:51 Ответить
тобто до "репартажа" москалі геть не знали, що у Миколаїві є зоопарк і де саме він?
а правильно зрозумів?
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19.04.2022 15:28 Ответить
Я звичайно не експерт, но чомусь виглядає так ніби ті ями руками викопали і у землю ткнули болванки
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19.04.2022 14:45 Ответить
То реактивний двигун ракети впав та ще одна частина. Тобто за суттю - шматки металу. Вони просто застрягли у землі.
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19.04.2022 14:48 Ответить
То уже пустая оболочка так влетает в землю. Весь заряд разлетается над землёй на высоте нескольких десятков метров.Это РСЗО ...Уже пора бы понимать..
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19.04.2022 14:51 Ответить
Я знаю що це вже пустий шматок металу, тут інше привертає увагу, коріння на першому фото, воно ідеально рівно розрізане, очевидно руками
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19.04.2022 15:00 Ответить
Я правильно вас розумію, що у вас в голові Україна воює з Україною, узкіє тут непрічьом, їхтамнєт, вивсьоврьотє?
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19.04.2022 15:07 Ответить
Абсолютно ні, но це не привід уподібнюватися оркам
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19.04.2022 15:25 Ответить
Ты и есть русня, пишешь тут мовою, шифруешься
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19.04.2022 15:52 Ответить
Вау в 19 мене називали порохоботом, а тепер руснею
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19.04.2022 17:13 Ответить
Я не русня, я щиро бажаю смерті всім оркам які влізли на нашу землю, но брехати то значить уподібнюватися оркам
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19.04.2022 17:23 Ответить
дебил,я там живу
и прекрасно вижу откуда летит,и кто нас бомбит
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19.04.2022 19:13 Ответить
, ты русский корабль, ступай куда направили тебя .Хочешь сказать , что украинцы сами себя бомбят?
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19.04.2022 15:55 Ответить
Ты не эксперт, ты русский корабль.Направление знаешь, вот и иди туда куда направили. Мариуполь скажешь тоже сами навтыкали...
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19.04.2022 15:51 Ответить
ватные подарки на тареллках с голубой коемкой от коцапьих чебурашек и крокодилов ген
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19.04.2022 14:56 Ответить
Вбивати, вбивати та вбивати кацапів.Тільки так можна очистити землю від зла.
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19.04.2022 15:25 Ответить
это все что способна принести путинская Россия. Старые советские ракеты.
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19.04.2022 15:59 Ответить
 
 