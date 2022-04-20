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Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка "12 месяцев" Пинчук. ВИДЕО

Хищникам, которые едят по 7 кило мяса в день, пришлось раз в несколько дней съедать "4 килограмма бог знает чего". А обезьян держали в маленьких коробках в единственном помещении с отоплением.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ рассказал владелец расположенного в Демидове Киевской области зоопарка "12 месяцев".

По словам Михаила Пинчука, в начале войны животные оказались без корма, ведь продукты в зоопарк завозят в конце месяца, и сделать это в феврале не успели.

Продуктами помогали местные жители и волонтеры Красного Креста – единственные, кого на оккупированную территорию, где расположен зоопарк, пускали россияне.

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Даже хуже голода для животных оказался холод - по ночам температура опускалась до минус десяти, отапливать пришлось при помощи генераторов, дизель для которых разыскивали по всей округе.

После освобождения часть животных были эвакуированы на запад Украины. Остальным завезли стратегический запас продовольствия.

Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 01
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 02
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 03
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 04
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 05
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 06
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 07
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 08
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 09
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 10
Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка 12 месяцев Пинчук 11

Автор: 

животные (934) зоопарк (219) Киевская область (4143) Богачук Олег (1462)


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Бідні тваринки... там классний зоопарк був.
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19.04.2022 23:34 Ответить
Для тварин, ніяких класних зоопарків не існує, є лише більш чи менш огидна в'язниця
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20.04.2022 10:36 Ответить
Клас
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19.04.2022 23:36 Ответить
Там половина из них в нашей природе орками пропитается. Абизянам - што делать? А у орангутанши малой на пузе висит
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19.04.2022 23:41 Ответить
Від кацапів навіть тваринам життя нема. Смерть кацапам!
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19.04.2022 23:59 Ответить
Я б ті кляті зоопарки заборонив би всі геть. Нащо знущатися з тварин?
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20.04.2022 00:32 Ответить
А если кацапоидами кормить?
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20.04.2022 01:00 Ответить
Добре, що цей жах вже позаду. Я за цей зоопарк хвилювалась. Люблю тваринок.
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20.04.2022 02:02 Ответить
 
 