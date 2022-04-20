Животных во время оккупации удалось спасти чудом, - владелец зоопарка "12 месяцев" Пинчук. ВИДЕО

Хищникам, которые едят по 7 кило мяса в день, пришлось раз в несколько дней съедать "4 килограмма бог знает чего". А обезьян держали в маленьких коробках в единственном помещении с отоплением.

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ рассказал владелец расположенного в Демидове Киевской области зоопарка "12 месяцев".

По словам Михаила Пинчука, в начале войны животные оказались без корма, ведь продукты в зоопарк завозят в конце месяца, и сделать это в феврале не успели.

Продуктами помогали местные жители и волонтеры Красного Креста – единственные, кого на оккупированную территорию, где расположен зоопарк, пускали россияне.

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Даже хуже голода для животных оказался холод - по ночам температура опускалась до минус десяти, отапливать пришлось при помощи генераторов, дизель для которых разыскивали по всей округе.

После освобождения часть животных были эвакуированы на запад Украины. Остальным завезли стратегический запас продовольствия.





















