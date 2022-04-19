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Из-за вражеских обстрелов в Пологовском районе Запорожской области горел жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Запорожские спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме, вызванном вражескими обстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 19 апреля в 10:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в г. Орехов Пологовского района.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на втором этаже в комнате жилого дома горят вещи домашнего обихода на общей площади 30 кв.м. В 10:49 пожарные локализовали возгорание, а в 11:40 полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

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Из-за вражеских обстрелов в Пологовском районе Запорожской области горел жилой дом, - ГСЧС 01
Из-за вражеских обстрелов в Пологовском районе Запорожской области горел жилой дом, - ГСЧС 02

армия РФ (19269) обстрел (27225) пожар (5949) Запорожская область (3091) ГСЧС (4973)


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https://news.obozrevatel.com/russia/v-moskve-vmesto-zvonka-v-shkole-zazvuchal-gimn-ukrainyi-delom-zanyalas-politsiya.htm https://news.obozrevatel.com/russia/v-moskve-vmesto-zvonka-v-shkole-zazvuchal-gimn-ukrainyi-delom-zanyalas-politsiya.htm


русіано-ділбіджобо...
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19.04.2022 18:10 Ответить
Курская битва (1943) и Битва за Донбасс (2022). Историки уже не скрываясь проводят параллели. И тогда нацисты проиграли, и сейчас их духовные наследники руссонацисты потерпят крах. Поразительно.

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19.04.2022 18:11 Ответить
Есть одно но, у коммуняк тогда техники в разы больше было чем у немцев
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19.04.2022 18:12 Ответить
И личного состава тоже! Та и союзники тогда реально воевали. В частности, высадились в Сицилии в это же время.
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19.04.2022 18:19 Ответить
А наши союзнеки политические импотенты. когда идет геноцид украинского народа, то они просто языки себе в очеллы позапиховали, мол нас это не касается.
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19.04.2022 18:36 Ответить
лучше б гитлер тогда разхерачил мацкву со сралином. щас бы жили как люди и все ездили на бмв и мерседесах. имхо!!!
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19.04.2022 18:37 Ответить
сразу для дебилов скажу. Вермахт немецкой империи в свое время помог провозгласить нашу независимость. Но дружба с совками все похерила. как обычно...
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19.04.2022 18:41 Ответить
Моє Запоріжжя... Тримайтеся рідненькі, все відбудуємо, аби люди були живі...
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19.04.2022 18:15 Ответить
https://t.me/minval_az/32703 🔥 Вооруженные силы Украины в лице артиллерии ударили по зданию, которое использовали оккупационные войска.
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19.04.2022 18:24 Ответить
 
 