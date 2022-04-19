Из-за вражеских обстрелов в Пологовском районе Запорожской области горел жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Запорожские спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме, вызванном вражескими обстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 19 апреля в 10:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в г. Орехов Пологовского района.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на втором этаже в комнате жилого дома горят вещи домашнего обихода на общей площади 30 кв.м. В 10:49 пожарные локализовали возгорание, а в 11:40 полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

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