Россияне обстреляли из "Урагана" Московский район Харькова: 4 человека погибли, 14 ранены, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Днем 19 апреля ВС РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" Московский район Харькова, погибли и ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"По данным следствия, 19 апреля 2022 около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район Харькова. В результате обстрела погибли четыре человека. Еще 14 мирных жителей ранены. Повреждены более 10 жилых домов, гаражи" , – говорится в сообщении.

По этому факту следователи СО УСБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

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