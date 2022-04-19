Россияне обстреляли из "Урагана" Московский район Харькова: 4 человека погибли, 14 ранены, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Днем 19 апреля ВС РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" Московский район Харькова, погибли и ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.
"По данным следствия, 19 апреля 2022 около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район Харькова. В результате обстрела погибли четыре человека. Еще 14 мирных жителей ранены. Повреждены более 10 жилых домов, гаражи" , – говорится в сообщении.
По этому факту следователи СО УСБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.
Топ комментарии
+10 Hanka Panyanka
показать весь комментарий19.04.2022 19:56
+8 Aleks_15
показать весь комментарий19.04.2022 20:10
+8 Vitaliy Darmits
показать весь комментарий19.04.2022 20:14
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
A rt #506652
показать весь комментарий19.04.2022 19:45 Ответить Мне нравится 7
Nik Home #491151
показать весь комментарий19.04.2022 19:55 Ответить Мне нравится 1
Alexx Lexton
показать весь комментарий19.04.2022 21:21 Ответить Мне нравится 0
Hanka Panyanka
показать весь комментарий19.04.2022 19:56 Ответить Мне нравится 10
A rt #506652
показать весь комментарий19.04.2022 20:39 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий19.04.2022 20:09 Ответить Мне нравится 6
Aleks_15
показать весь комментарий19.04.2022 20:10 Ответить Мне нравится 8
NCG
показать весь комментарий19.04.2022 21:26 Ответить Мне нравится 0
Vitaliy Darmits
показать весь комментарий19.04.2022 20:14 Ответить Мне нравится 8
afuster25
показать весь комментарий19.04.2022 23:22 Ответить Мне нравится 1
stanis nasvaiko
показать весь комментарий20.04.2022 08:23 Ответить Мне нравится 0
Bad Robot
показать весь комментарий20.04.2022 10:29 Ответить Мне нравится 0
игорь соляник
показать весь комментарий21.04.2022 11:43 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль