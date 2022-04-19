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Россияне обстреляли из "Урагана" Московский район Харькова: 4 человека погибли, 14 ранены, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Днем 19 апреля ВС РФ обстреляли из РСЗО "Ураган" Московский район Харькова, погибли и ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

"По данным следствия, 19 апреля 2022 около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район Харькова. В результате обстрела погибли четыре человека. Еще 14 мирных жителей ранены. Повреждены более 10 жилых домов, гаражи" , – говорится в сообщении.

По этому факту следователи СО УСБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреливают Харьков из систем залпового огня. В настоящее время известно о 16 раненых и 3 погибших, - Синегубов

Россияне обстреляли из Урагана Московский район Харькова: 4 человека погибли, 14 ранены, - прокуратура 01
Россияне обстреляли из Урагана Московский район Харькова: 4 человека погибли, 14 ранены, - прокуратура 02
Россияне обстреляли из Урагана Московский район Харькова: 4 человека погибли, 14 ранены, - прокуратура 03
Россияне обстреляли из Урагана Московский район Харькова: 4 человека погибли, 14 ранены, - прокуратура 04

обстрел (27225) Харьков (7497)


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Топ комментарии
+10
мне кажется суд здесь не поможет и ничего не изменит..., только уничтожение большей части этих 2у ногих
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19.04.2022 19:56
+8
орки должны взрываться и гореть на своей территории
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19.04.2022 20:10
+8
Який район ???? Звідки всі ці підаpcki , гидотні назви в українському місті ?
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19.04.2022 20:14
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Недалёк тот день в Гааге!!!! За всё ответят!!!!
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19.04.2022 19:45 Ответить
сильно сомневаюсь...
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19.04.2022 19:55 Ответить
ага коментує синок кацапської прокладки у власності майна в Україні
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19.04.2022 21:21 Ответить
мне кажется суд здесь не поможет и ничего не изменит..., только уничтожение большей части этих 2у ногих
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19.04.2022 19:56 Ответить
Суд для тех кого не достали бойцы ВСУ. Для тех кто спрятался в гнойной парашке.
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19.04.2022 20:39 Ответить
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19.04.2022 20:09 Ответить
орки должны взрываться и гореть на своей территории
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19.04.2022 20:10 Ответить
для этого у них есть "свое" фсб
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19.04.2022 21:26 Ответить
Який район ???? Звідки всі ці підаpcki , гидотні назви в українському місті ?
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19.04.2022 20:14 Ответить
А звідки інші гидотні назви в українських містах такі як гепи та труханови?
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19.04.2022 23:22 Ответить
Харківський мер - з кацапським прізвищем "ТЕРЕХІВ" ще пару місяців тому в судах відстоював назву проспект "маршала Жукова". А ви дивуєтесь назві московський район (((: Це зараз вони перефарбувалися в українців.
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20.04.2022 08:23 Ответить
Смерть московским🐷оккупантам-фашистам!!!
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20.04.2022 10:29 Ответить
переименовать мацковский район на бандеровский,, и русские нацисты перестанут "освобождать" от жизней и жилья жителей этого района.
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21.04.2022 11:43 Ответить
 
 