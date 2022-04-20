Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай. ФОТО
Попытка штурма Рубежного и Северодонецка в Луганской области войскам РФ не удалась. У врага более сотни раненых орков. Оккупанты отомстили обстрелам мирного Новодружеска.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, продолжаются боевые действия в Кременной.
"Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь Попасной. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке, в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется", – отмечает Гайдай.
Он также напоминает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.
Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.
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Слава нації
Смерть москалям
Якщо зараз ідуть бої, то наші намагаються вибити їх звідти ?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/20/7340849/
Слава ЗСУ!!!
До речі, оті розрекламовані труси ЗСУ, гігроскопічні шкарпетки на полоненому підполковнику й Талани, на які налітає на захоплених складах НГУ босоноге російське воїнство в кирзових берцях "тисяча кроків", - теж результат чиєїсь любові до воїна. Спочатку волонтери споряджали кожен свого воїна, як в часи Гетьманщини кожне село споряджало кілька кавалеристів, а хто ж для свого погодиться на менше, ніж найкраще. Це задало стандарт, куди там тому НАТО.
З трусами взагалі цікаво: коли служити до війська потрапив телеведучий Майкл Щур, він особисто тестував моделі, які не натирають, пробачте, тестикули. І хтось же їх потім запровадив. Армія, яка вже стріляє, поки інша ще чухає яйця, - непереможна.
А тоді виявляється, що ці перфекціоністи Стінгером примудряються збивати балістичні й крилаті ракети. От ніхто такого ще не пробував, хоча в інструкції писали, що, мабуть можна, але з часів Афгану нагоди не було. Збивають з любов'ю. До тих, на кого націлена ракета. Країна така. Нічого вам, наструганим батьками-алкашами на тяп-ляп і нелюбленим матерями, яких більше цікавить, що сталося з вашим танком, а вас вони ще нарожають, тут не світить. - https://tyzhden.ua/Columns/50/254605