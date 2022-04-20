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Новости Фото Война
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Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай. ФОТО

Попытка штурма Рубежного и Северодонецка в Луганской области войскам РФ не удалась. У врага более сотни раненых орков. Оккупанты отомстили обстрелам мирного Новодружеска.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, продолжаются боевые действия в Кременной.

"Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь Попасной. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке, в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется", – отмечает Гайдай.

Он также напоминает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

Читайте: Ночью оккупанты обстреляли Новодружеск, разрушены дома, город без газа, - Гайдай

Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай 01
Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай 02
Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай 03
Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай 04
Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай 05
Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай 06
Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай 07

армия РФ (19318) Северодонецк (605) боевые действия (4092) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6499)


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Топ комментарии
+28
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20.04.2022 09:24
+17
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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20.04.2022 09:21
+10
Хєрасє їм, а не цитрамон! Нехай листок капусти рикладуть, якщо є.
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20.04.2022 09:27
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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20.04.2022 09:21 Ответить
А Люся вже оголосив, що Кремінну відбили. Один перед одним поспішають пропіаритись(
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20.04.2022 09:23 Ответить
Когда это он такое сказал я что то пропустил
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20.04.2022 09:30 Ответить
ще хтось слухає те лайно, що зригає полупалковнік люся абдрістовіч?
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20.04.2022 09:46 Ответить
Не бреши. Він такого не казав.
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20.04.2022 12:14 Ответить
Вчора писали, що Кремінна під орками.
Якщо зараз ідуть бої, то наші намагаються вибити їх звідти ?
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20.04.2022 09:24 Ответить
Там дуже погане місце для оборони. Місто повністю в лісі. Можна близько і непомітно підійти. Наприклад із NLAW.
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20.04.2022 09:37 Ответить
Луганщина: Кременная под контролем россиян.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/20/7340849/
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20.04.2022 10:14 Ответить
Ось так вас пі**дарасів зустрічають в УКРАЇНІ з "хлібом і сіллю"
Слава ЗСУ!!!
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20.04.2022 09:24 Ответить
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20.04.2022 09:24 Ответить
Хєрасє їм, а не цитрамон! Нехай листок капусти рикладуть, якщо є.
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20.04.2022 09:27 Ответить
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20.04.2022 09:35 Ответить
Молитва и подорожник!
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20.04.2022 09:55 Ответить
Судячи з рукавичок, це садівники. Або городники. Хоче могли бути і будівельниками. Не в той час і не в тому місці.
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20.04.2022 09:41 Ответить
Хоча.
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20.04.2022 09:41 Ответить
Красиве гімно 😁
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20.04.2022 09:45 Ответить
...Вам так нє жить, чувачки, як еті смішні хахли, ніколи і нізащо. Ви навіть курник над танком для "захисту" від Джавелінів рівно приварити соромитесь. А тут якщо вже роблять - то перфектно.

До речі, оті розрекламовані труси ЗСУ, гігроскопічні шкарпетки на полоненому підполковнику й Талани, на які налітає на захоплених складах НГУ босоноге російське воїнство в кирзових берцях "тисяча кроків", - теж результат чиєїсь любові до воїна. Спочатку волонтери споряджали кожен свого воїна, як в часи Гетьманщини кожне село споряджало кілька кавалеристів, а хто ж для свого погодиться на менше, ніж найкраще. Це задало стандарт, куди там тому НАТО.

З трусами взагалі цікаво: коли служити до війська потрапив телеведучий Майкл Щур, він особисто тестував моделі, які не натирають, пробачте, тестикули. І хтось же їх потім запровадив. Армія, яка вже стріляє, поки інша ще чухає яйця, - непереможна.

А тоді виявляється, що ці перфекціоністи Стінгером примудряються збивати балістичні й крилаті ракети. От ніхто такого ще не пробував, хоча в інструкції писали, що, мабуть можна, але з часів Афгану нагоди не було. Збивають з любов'ю. До тих, на кого націлена ракета. Країна така. Нічого вам, наструганим батьками-алкашами на тяп-ляп і нелюбленим матерями, яких більше цікавить, що сталося з вашим танком, а вас вони ще нарожають, тут не світить. - https://tyzhden.ua/Columns/50/254605
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20.04.2022 20:44 Ответить
ну от, ми тут побиваємось, а ЗСУ робить свою справу.
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20.04.2022 09:31 Ответить
тобто, в Рубіжному і в Кремінній - вуличні бої.
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20.04.2022 09:32 Ответить
Арестович розповів - орки зайшли, їх накрили артою, побили. Вийшли - потім знову полізли.
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20.04.2022 09:39 Ответить
а откуда секретутка ермака знает такое? Сомневаюсь что ему военные докладывают вообще об этом
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20.04.2022 09:42 Ответить
диванним військам непотрібно знати де і чий город . дізинфо для вас самий раз
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20.04.2022 10:54 Ответить
 
 