Войска РФ неудачно штурмовали Рубежное и Северодонецк, у врага более сотни раненых. Продолжаются бои в Кременной, - Гайдай. ФОТО

Попытка штурма Рубежного и Северодонецка в Луганской области войскам РФ не удалась. У врага более сотни раненых орков. Оккупанты отомстили обстрелам мирного Новодружеска.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, продолжаются боевые действия в Кременной.

"Противник пытается совершать наступление с целью продвижения вглубь Попасной. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке, в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется", – отмечает Гайдай.

Он также напоминает, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены двенадцать танков, двадцать восемь единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система.

Подразделения ПВО сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

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