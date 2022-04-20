В Берлине демонтировали вывеску в главном офисе Gazprom Germania. ФОТОрепортаж
В Берлине демонтировали вывеску в главном офисе Gazprom Germania
Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
"Берлин. Главный офис Gazprom Germania. Русский военный корабель продолжает движение в заданном направлении", - прокомментировал он демонтаж вывески.
Напомним, Германия временно национализирует немецкое подразделение "Газпрома" – холдинг Gazprom Germania, которое перейдет под управление немецкого энергетического регулятора до 30 сентября. Решение о национализации принято после того, как "Газпром" 1 апреля вышел из Gazprom Germania без одобрения немецкого правительства, что нарушает законодательство Германии. Gazprom Germania владеет через компанию Astora крупнейшим в Германии подземным газовым хранилищем, которое считается одним из важнейших элементов энергетической безопасности страны. Отграничение "Газпрома" от Gazprom Germania произошло после того, как в конце марта европейские антимонопольные органы провели обыски в офисах немецких дочерей "Газпрома".
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во 1-вых - тебя сильно колебала война в Судане например? А поцчему не да?
2 - какое пекло - даже Сралин там не "горит"?
3 - за такой высер - например они бы прекратили помощь и указали шо из-за тебя - как думаешь, сколько секунд надо шоп тебя разорвали, а?
2) Шольц не делится этим списком с Украиной.
3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия, которое можно было бы передать Украине.
4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.
5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.
6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.
7) Шольц заявляет, что украинцы не могут освоить оружие за имеющееся время.
8. Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.
9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и НАТО должно одобрить его передачу.
10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.
11) Шольц утверждает, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.
12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия, которое они поставляют в Украину.
13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.
14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд. евро, который будет доступен только через 2-3 месяца, и тогда Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.
15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят вторую половину дня, пытаясь образумить Шольца.
16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет, из списка.
17) Посол Украины говорит, что Шольц убрал из списка все пункты, которые на самом деле нужны Украине, прежде чем передать его Украине, и то, что осталось в списке, составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
судячи по "розуму" - може бути й таке.
типу ми виростили гівно, а Олаф - хай "горить" бо дає мало бабла, так як гівно напало на своїх ..... вирощувачів-хрестителів
Русский----- значить *******!!!
І це, тільки початок!!!)))
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