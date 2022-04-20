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В Берлине демонтировали вывеску в главном офисе Gazprom Germania. ФОТОрепортаж

В Берлине демонтировали вывеску в главном офисе Gazprom Germania

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Берлин. Главный офис Gazprom Germania. Русский военный корабель продолжает движение в заданном направлении", - прокомментировал он демонтаж вывески.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома"

В Берлине демонтировали вывеску в главном офисе Gazprom Germania 01
В Берлине демонтировали вывеску в главном офисе Gazprom Germania 02

Напомним, Германия временно национализирует немецкое подразделение "Газпрома" – холдинг Gazprom Germania, которое перейдет под управление немецкого энергетического регулятора до 30 сентября. Решение о национализации принято после того, как "Газпром" 1 апреля вышел из Gazprom Germania без одобрения немецкого правительства, что нарушает законодательство Германии. Gazprom Germania владеет через компанию Astora крупнейшим в Германии подземным газовым хранилищем, которое считается одним из важнейших элементов энергетической безопасности страны. Отграничение "Газпрома" от Gazprom Germania произошло после того, как в конце марта европейские антимонопольные органы провели обыски в офисах немецких дочерей "Газпрома".

Газпром (3183) Германия (6974) демонтаж (201)


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Топ комментарии
+12
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20.04.2022 12:06
+9
От этой песни группы Ногу Свело! у русни подгорело "Русские, мы все просрали..." https://www.pg8.ru/2022/04/blog-post_20.html
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20.04.2022 11:45
+5
и руки не задрожали?
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20.04.2022 11:48
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От этой песни группы Ногу Свело! у русни подгорело "Русские, мы все просрали..." https://www.pg8.ru/2022/04/blog-post_20.html
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20.04.2022 11:45 Ответить
Так, там в коментах русню рве на куски. Скоро буде в топах ютубу, якщо не заблокують.
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20.04.2022 13:17 Ответить
Газпром ідьот за ресейскім карабльом...
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20.04.2022 11:47 Ответить
Усі рашисти підлягають дерашизації.
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20.04.2022 12:10 Ответить
и руки не задрожали?
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20.04.2022 11:48 Ответить
й правда, дуже сильно, не танки й літаки для України.. але вже щось... у жабоїдів Макарон там навіть Путлєру не дзвонив, оце витримка у хлопака
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20.04.2022 11:50 Ответить
Не хочу наврочити але 24 квітня закінчаться вибори і ми побачимо більшу, значно більшу підтримку від Франції.Крім того незабаром буде ембарго на нафту з рф ось побачите.
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20.04.2022 12:21 Ответить
Якийсь там Лаубенталь меле ,що Marder вони не будуть постачати в Україну,тому що їм самим нічого не залишиться. Хто б сумнівався? Німчура ганебна. Горіть в пеклі.
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20.04.2022 11:50 Ответить
гнида вы, мистер.
во 1-вых - тебя сильно колебала война в Судане например? А поцчему не да?
2 - какое пекло - даже Сралин там не "горит"?
3 - за такой высер - например они бы прекратили помощь и указали шо из-за тебя - как думаешь, сколько секунд надо шоп тебя разорвали, а?
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20.04.2022 11:55 Ответить
1) В конце февраля оборонная промышленность Германии отправляет Шольцу длинный список всех имеющихся вооружений.

2) Шольц не делится этим списком с Украиной.

3) Шольц говорит, что в Германии больше не осталось оружия, которое можно было бы передать Украине.

4) Оборонная промышленность Германии передает список послу Украины.

5) Шольц говорит, что оружие из списка не работает.

6) Оборонная промышленность отрицает это и передает список в прессу.

7) Шольц заявляет, что украинцы не могут освоить оружие за имеющееся время.

8. Немецкие эксперты в области обороны сообщают немецкой прессе, что украинцы могут освоить оружие за 2-3 недели.

9) Шольц утверждает, что оружие необходимо НАТО и НАТО должно одобрить его передачу.

10) Официальные лица НАТО и немецкие генералы отрицают это.

11) Шольц утверждает, что ни один другой союзник по НАТО/ЕС не поставляет тяжелое вооружение в Украину.

12) США, Великобритания, Австралия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Турция, Италия, Финляндия, Дания, Румыния, Нидерланды и т.д. публикуют списки тяжелого оружия, которое они поставляют в Украину.

13) Под давлением Шольц объявляет о выделении 2 млрд. евро на военные нужды Украины.

14) Немецкие парламентарии выясняют, что на самом деле это всего лишь 1 млрд. евро, который будет доступен только через 2-3 месяца, и тогда Шольц может наложить вето или отложить на неопределенный срок все товары, которые Украина хочет купить.

15) США, Франция, Польша, Румыния, Япония, Великобритания и Италия, а также главы ЕС и НАТО проводят вторую половину дня, пытаясь образумить Шольца.

16) Шольц делает заявление и говорит, что Украина может получить 1 млрд. евро сейчас и заказать все, что захочет, из списка.

17) Посол Украины говорит, что Шольц убрал из списка все пункты, которые на самом деле нужны Украине, прежде чем передать его Украине, и то, что осталось в списке, составляет лишь малую часть от 1 млрд. евро.
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20.04.2022 13:47 Ответить
А у скільки разів Німеччина допомогла Україні більше, ніж Ізраїль?
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20.04.2022 11:57 Ответить
пан той напевно ще й пишається шо типу "кієфкрєстілмаскву".
судячи по "розуму" - може бути й таке.
типу ми виростили гівно, а Олаф - хай "горить" бо дає мало бабла, так як гівно напало на своїх ..... вирощувачів-хрестителів
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20.04.2022 12:09 Ответить
Prom так prom. Теперь пришла пора прибраться в Трептов парке.
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20.04.2022 11:50 Ответить
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20.04.2022 12:06 Ответить
Газпрем пошол за рузгим кораблем
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20.04.2022 11:51 Ответить
Ушат Отстоев, а что тебе Зеля такого сделала? Вроде нормальный же министр, правда Грустной лошадью кличут, но кокс - да, любит.
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20.04.2022 11:53 Ответить
можно туда показательно вызвать саперов в ОЗК - тонко бы опустили "страну" бошировых гиркиных и петровых.
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20.04.2022 11:52 Ответить
Європа таки зрозуміла:
Русский----- значить *******!!!
І це, тільки початок!!!)))
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20.04.2022 11:55 Ответить
"Газпрем - народное ворование"
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20.04.2022 11:57 Ответить
на черзі демонтувати паРашу
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20.04.2022 12:04 Ответить
19 квітня ДШВ ЗСУ збили з ПЗРК Stinger і Starstreak російські безпілотники "Орлан-10", а також "Горизонт Ейр S-100", який коштує щонайменше 1 млн євроПро це повідомив https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=298883612424724&id=100069092624537 Генштаб ЗСУ .
ВАТ «Горизонт» (Ростов-на Дону) спільно з Schiebel налагодили виробництво безпілотних вертольотів у Росії, де комплекс носить назву БАК «Горизонт Ейр S-100»
Schiebel Corporation - австрійська компанія, що виробляє міношукачі та гелікоптерні БПЛА. Базується у Відні.
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20.04.2022 12:09 Ответить
австріяки і німці - давно не не німці і не австрійці - підрусня обісрана
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20.04.2022 12:11 Ответить
за деньги можно продать все, а за очень большие деньги даже совесть..., так рассуждал каждая европейская компания, которая продавала оружие(участвовала в совместных проектах) после 2014 года в рашку...
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20.04.2022 12:21 Ответить
вопиющий акт оголтелой русафобиии
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20.04.2022 12:13 Ответить
Бо безграмотная
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20.04.2022 12:14 Ответить
Ці кадри увійдуть в історію. Демонтаж імпєрії зла.
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20.04.2022 13:19 Ответить
Сожгите всё здание и землю освяченой солью посыпте...
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20.04.2022 13:51 Ответить
 
 