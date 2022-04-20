В Берлине демонтировали вывеску в главном офисе Gazprom Germania. ФОТОрепортаж

В Берлине демонтировали вывеску в главном офисе Gazprom Germania

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Берлин. Главный офис Gazprom Germania. Русский военный корабель продолжает движение в заданном направлении", - прокомментировал он демонтаж вывески.

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Напомним, Германия временно национализирует немецкое подразделение "Газпрома" – холдинг Gazprom Germania, которое перейдет под управление немецкого энергетического регулятора до 30 сентября. Решение о национализации принято после того, как "Газпром" 1 апреля вышел из Gazprom Germania без одобрения немецкого правительства, что нарушает законодательство Германии. Gazprom Germania владеет через компанию Astora крупнейшим в Германии подземным газовым хранилищем, которое считается одним из важнейших элементов энергетической безопасности страны. Отграничение "Газпрома" от Gazprom Germania произошло после того, как в конце марта европейские антимонопольные органы провели обыски в офисах немецких дочерей "Газпрома".