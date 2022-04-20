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Новости Фото Война
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Подразделения ДШВ ВСУ сбили два российских БПЛА из ЗРК "Stinger" и "Starstreak". ФОТОрепортаж

Подразделениями ПВО ДШВ ВС Украины сбиты два очередных российских БПЛА "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10".

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки, подразделениями противовоздушной обороны военных частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбиты два российских беспилотных летательных аппарата разных типов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Производитель дронов Switchblade компания AeroVironment передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и научит ими пользоваться. ВИДЕО

В частности, многоцелевой беспилотный вертолет "Горизонт Эйр S-100" и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10". Они были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak".

Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. Воздушное пространство в полосах нашей ответственности находится под полным контролем подразделений ПВО ДШВ.

Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать военную технику и живую силу русских оккупантов. Слава ДШВ! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Подразделения ДШВ ВСУ сбили два российских БПЛА из ЗРК Stinger и Starstreak 01
Подразделения ДШВ ВСУ сбили два российских БПЛА из ЗРК Stinger и Starstreak 02
Подразделения ДШВ ВСУ сбили два российских БПЛА из ЗРК Stinger и Starstreak 03
Подразделения ДШВ ВСУ сбили два российских БПЛА из ЗРК Stinger и Starstreak 04
Подразделения ДШВ ВСУ сбили два российских БПЛА из ЗРК Stinger и Starstreak 05
Подразделения ДШВ ВСУ сбили два российских БПЛА из ЗРК Stinger и Starstreak 06

армия РФ (19318) беспилотник (3626) уничтожение (6980) ВСУ (6603)


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Топ комментарии
+11
Na segodnia Ukraina polucila 7000 stingerov puskatelej i 30000 raket dlia stingerov.Tak sto rabotajte dalse.
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20.04.2022 12:31
+10
ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 12:29
+10
Американська компанія AeroVironment - виробник дронів-камікадзе Switchblade - передасть Збройним Силам України понад 100 безпілотних авіаційних комплексів Quantix Recon.
Ці дрони українська армія отримає на безоплатній основі - також компанія наголосила, що безоплатно надасть оперативні послуги з навчання операторів.
Очікується, що перша партія БПЛА Quantix Recon Україна отримає вже на цьому тижні. Водночас в AeroVironment наголошують: постачання цих БПЛА не залежить від інших постачань цієї компанії для України, зокрема тих, що вже оголошені Урядом США.
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20.04.2022 12:34
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ДШВ України-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 12:29 Ответить
Тренировка - харашо, дайте два
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20.04.2022 12:30 Ответить
Na segodnia Ukraina polucila 7000 stingerov puskatelej i 30000 raket dlia stingerov.Tak sto rabotajte dalse.
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20.04.2022 12:31 Ответить
У ***** і ватольотів стільки не залишилось.
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20.04.2022 12:35 Ответить
если речь идет о FIM-92, то цифры завышены. Хотите быть достоверными - давайте ссылки.
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20.04.2022 12:37 Ответить
Eto nas ministr tak skazal,mozet on znajet I 70 tysiac protiv tankov Javelin,NLAW i drugoje
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20.04.2022 12:44 Ответить
Я надеюсь, дома хоть что-нибудь оставил
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20.04.2022 14:25 Ответить
Nas vojeni ministr jest drug Reznikova.Eto ego danyje
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20.04.2022 12:49 Ответить
JAV ir šalys partnerės perdavė Ukrainai apie 70000 prieštankinių ginklų, įskaitant Javelins, NLAW, RPG ir kt. Pristatyta **** pat apie 7 000 priešlėktuvinių "Stinger" paleidėjų ir apie 30 000 jiems skirtų raketų
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20.04.2022 12:56 Ответить
Американська компанія AeroVironment - виробник дронів-камікадзе Switchblade - передасть Збройним Силам України понад 100 безпілотних авіаційних комплексів Quantix Recon.
Ці дрони українська армія отримає на безоплатній основі - також компанія наголосила, що безоплатно надасть оперативні послуги з навчання операторів.
Очікується, що перша партія БПЛА Quantix Recon Україна отримає вже на цьому тижні. Водночас в AeroVironment наголошують: постачання цих БПЛА не залежить від інших постачань цієї компанії для України, зокрема тих, що вже оголошені Урядом США.
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20.04.2022 12:34 Ответить
а есть видео с применением SwitchBlade в Украине ?
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20.04.2022 12:36 Ответить
как с "москвой" - видео- потом, когда русня обосрется с фэйками, а им видео прямо по скрепам выдадут.
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20.04.2022 12:41 Ответить
было, вертолету хвост напрочь откусило
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20.04.2022 13:06 Ответить
Тесты новых разработок в боевых условиях. Прекрасно!
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20.04.2022 14:27 Ответить
Цікаво а як зараз імпортні комплектуючі будуть доставляти до їх бпла,контрабандой?
Виробник ВАТ «Горизонт» (Ростов-на Дону) спільно з Schiebel налагодили виробництво безпілотних вертольотів у Росії, де комплекс носить назву БАК «Горизонт Ейр S-100»
Schiebel Corporation - австрійська компанія, що виробляє міношукачі та гелікоптерні БПЛА. Базується у Відні.
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20.04.2022 12:35 Ответить
Гроші дорогу знайдуть. Купить якась прокладка з єгипту й морем завезуть у Таганрог.
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20.04.2022 12:40 Ответить
Будуть замінювати пляшками з під Баржома!
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20.04.2022 13:24 Ответить
Стингером БПЛА не собьешь.
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20.04.2022 13:12 Ответить
Но Старстриким - вполне можно!
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20.04.2022 13:18 Ответить
Орлан стінгером можна, там ДВЗ тому і горячі вихлопи.
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20.04.2022 18:00 Ответить
Ракети правда дорожчі за ті БПЛА еле краще збивати якщо є можливість.
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20.04.2022 18:02 Ответить
 
 