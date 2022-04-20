Подразделения ДШВ ВСУ сбили два российских БПЛА из ЗРК "Stinger" и "Starstreak". ФОТОрепортаж

Подразделениями ПВО ДШВ ВС Украины сбиты два очередных российских БПЛА "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10".

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки, подразделениями противовоздушной обороны военных частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбиты два российских беспилотных летательных аппарата разных типов.

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В частности, многоцелевой беспилотный вертолет "Горизонт Эйр S-100" и многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10". Они были сбиты из переносных зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и "Starstreak".

Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. Воздушное пространство в полосах нашей ответственности находится под полным контролем подразделений ПВО ДШВ.

Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать военную технику и живую силу русских оккупантов. Слава ДШВ! Слава Украине!" - говорится в сообщении.











