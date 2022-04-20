На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве состоялось прощание с воином Владимиром Карасем.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

С началом войны Владимир выполнял задачи, где мог быть полезен. Погиб 3 марта, когда в составе ВСУ при разведке подходил к селу Копылов, где располагался российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

Разведгруппу из трех человек на штатском авто расстрелял российский БТР в Мотыжине. Владимир погиб, а офицер и другой боец сумели отойти.

Тело Владимира похоронили местные партизаны. После освобождения территории Киевской области от оккупантов произошла эксгумация тела защитника Украины. Сегодня его похоронят на кладбище в Киеве.























































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Видео и Фото: Олег Богачук