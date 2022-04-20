На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 20 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве состоялось прощание с воином Владимиром Карасем.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
С началом войны Владимир выполнял задачи, где мог быть полезен. Погиб 3 марта, когда в составе ВСУ при разведке подходил к селу Копылов, где располагался российский комплекс радиоэлектронной борьбы.
Разведгруппу из трех человек на штатском авто расстрелял российский БТР в Мотыжине. Владимир погиб, а офицер и другой боец сумели отойти.
Тело Владимира похоронили местные партизаны. После освобождения территории Киевской области от оккупантов произошла эксгумация тела защитника Украины. Сегодня его похоронят на кладбище в Киеве.
Видео и Фото: Олег Богачук
Топ комментарии
+36 Amber
показать весь комментарий20.04.2022 13:46
+23 Paul Foxen
показать весь комментарий20.04.2022 13:50
+23 Ksenia VB
показать весь комментарий20.04.2022 13:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вічна СЛАВА Герою..
політ вас найтяжче з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з-під шелесту крил...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Пс)))) Брат Карася загинув