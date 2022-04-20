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Новости Фото Война
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На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 апреля, на Майдане Незалежности в Киеве состоялось прощание с воином Владимиром Карасем.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

С началом войны Владимир выполнял задачи, где мог быть полезен. Погиб 3 марта, когда в составе ВСУ при разведке подходил к селу Копылов, где располагался российский комплекс радиоэлектронной борьбы.

Разведгруппу из трех человек на штатском авто расстрелял российский БТР в Мотыжине. Владимир погиб, а офицер и другой боец сумели отойти.

Тело Владимира похоронили местные партизаны. После освобождения территории Киевской области от оккупантов произошла эксгумация тела защитника Украины. Сегодня его похоронят на кладбище в Киеве.

На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 01
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 02
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 03
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 04
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 05
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 06
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 07
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 08
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 09
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 10
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 11
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 12
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 13
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 14

На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 15
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 16
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 17
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 18
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 19
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 20
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 21
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 22
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 23
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 24
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 25
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 26
На Майдане Незалежности простились с защитником Украины Владимиром Карасем, погибшим 3 марта во время проведения разведки в Мотыжине 27

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Видео и Фото: Олег Богачук

Киев (25565) Киевская область (4144) военнослужащие (6147) прощение (19) потери (4391) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+36
Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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20.04.2022 13:46
+23
не віруючий, але скажу: Герої не вмирають! Від вдячного харків'янина. Відчуйтн різницю - наш народ навідміну від кацапні-москальні поганої, може стати на коліна тільки перед труною захисника нашої батьківщини, Це жест вдячності за те що ми будемо жити далі! а русня встає на коліна щоб червону ганчірку поцілувати, своїх чоловіків вони ховають під совкові гімни, стоячи!
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20.04.2022 13:50
+23
Прикро...
Вічна СЛАВА Герою..
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20.04.2022 13:52
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Світла Пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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20.04.2022 13:46 Ответить
не віруючий, але скажу: Герої не вмирають! Від вдячного харків'янина. Відчуйтн різницю - наш народ навідміну від кацапні-москальні поганої, може стати на коліна тільки перед труною захисника нашої батьківщини, Це жест вдячності за те що ми будемо жити далі! а русня встає на коліна щоб червону ганчірку поцілувати, своїх чоловіків вони ховають під совкові гімни, стоячи!
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20.04.2022 13:50 Ответить
Прикро...
Вічна СЛАВА Герою..
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20.04.2022 13:52 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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20.04.2022 13:52 Ответить
простіть і... прощайте Герої
політ вас найтяжче з мірил
"міцніше тримайте зброю !" -
чути з-під шелесту крил...
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20.04.2022 13:52 Ответить
.....................................................................
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20.04.2022 13:59 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 14:02 Ответить
Царствіє небесне воїну українцю.
Пс)))) Брат Карася загинув
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20.04.2022 14:11 Ответить
Герої не вмирають. Вічна память
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20.04.2022 17:12 Ответить
Дякую ТОБІ ГЕРОЮ, що захищав мене і НЕНЬКУ - УКРАЇНУ ! Доземний уклін ! Честь, вічна пам"ять !
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20.04.2022 17:18 Ответить
 
 