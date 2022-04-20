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Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский
Моральная обязанность партнеров – предоставить Украине необходимое оружие и боеприпасы, если они у них есть.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах. Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь и сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и сейчас, то это их прежде всего моральная обязанность – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысяч украинцев", - отметил глава государства.
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+58 rock-n-roll
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+27 Elena Zhmariova
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+27 Roman I #410422
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Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака? (radiosvoboda.org)
вы себе представляете сколько времени налета требуется для того что бы освоить совершенно новый самолет ? Летчикам надо пол года летать что бы хоть как то прочувствовать новый для него самолет.
во первых - по заветам наивеличайшего - все западные партнеры тоже готовятся на шашлыки
во вторых - это как: " отдай жену дяде, а сам иди к б*яди"
а в третих - интересно, когда же он приобрел партнеров?
...........................................
ограничемся:
-2.5 года зп в ЗСУ не поднимали
-задолженность перед ЗСУ по выплатам достигала 2000 000 000 на осень прошлого года
-павлоградский химзавод переводили на неполную неделю - это часть ракет
-КРАЗ банкрот
-МАЗы купили гражданские
-канал поставки клистронов слили рфии
- из 50 000 0000 000 на ЗСУ 22.02 или 23.02 виделили около 16, хотя просили месяцами ранее
-найди ролик, где отечественная стугна снята без арабских букв?
Бурят, почему за восемь лет войны волонтеры броню ищут?
вітьок, вас там відбирають з переможців конкурсу ********?
а справедливо было просрать все деньги (даже ковидного (царство ему небесное)))) фонда на дороги и тупо растырить остатки???
а справедливо теперь кого-то обвинять в своих пр***** и молоть чушь про чьи-то военные запасы..
кто тебе шо-то должен????? скажи спасибо за каждый патрон, клован!!! сколько своих гривен ты благотоворительно вложил в оборону???? а твои клоуны, фотографы и массажитски ставшие миллионерами за полгода и прикупившие недвижимость за кордоном???