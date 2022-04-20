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Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский

Моральная обязанность партнеров – предоставить Украине необходимое оружие и боеприпасы, если они у них есть.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах. Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь и сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и сейчас, то это их прежде всего моральная обязанность – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысяч украинцев", - отметил глава государства.

Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский 01
Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский 02
Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский 03
Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский 04
Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский 05
Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский 06
Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский 07
Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если бы мы получили доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, мы бы уже завершили эту войну, - Зеленский. ВИДЕО


 

Зеленский Владимир (20444) оружие (10219) помощь (7814)


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Топ комментарии
+58
Несправедливо гроші в асфальт закатувати під час війни.
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20.04.2022 14:15
+27
Про крадивництво и президентский университет на выпердосе не мешало бы вспомнить. И про 18000 долларов на каждого ребенка. Прежде всего руководство Украины обязано было думать об обороне, а не мечтать об обольщении путлера на личном свидании.
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20.04.2022 14:19
+27
З асфальту тепер зброю ліпи, чмо зелене , блдь
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20.04.2022 14:20
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Несправедливо гроші в асфальт закатувати під час війни.
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20.04.2022 14:15 Ответить
хто такий Подоляк Звідки і як ця людина тепер є речником, переговорником та тим хто вирішує державні питання Патрон Шарія, працював на Юру Єнакієвського та Януковича, будь яка брудна PR робота головне "ціна питання"
Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака?
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html Радник «Темного демона»: хто такий Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака? (radiosvoboda.org)
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20.04.2022 14:17 Ответить
Ермак ничем не лучше. А Александр Чалый даже хуже, но его вроде бы убрали наконец. Подоляк умеет говорить обтекаемо, за это его и выбрали переговорщиком. по сути он хамелеон.
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20.04.2022 14:24 Ответить
Кинаха нужно. Руцькая делегация переговорщиков, повесится в первый же день.
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20.04.2022 14:49 Ответить
Подоляк взагалі не вміє говорити, бо воно тупориле чмо, як і 90% команди зе
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20.04.2022 14:54 Ответить
Нефиг было ядрену бимбу на туалетную бумагу менять!
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20.04.2022 14:17 Ответить
Кравчук уже наконец-то сидит под веником где-то в хатынке в Канаде. Заткнулся и не учит, как нам жить.
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20.04.2022 14:20 Ответить
Про крадивництво и президентский университет на выпердосе не мешало бы вспомнить. И про 18000 долларов на каждого ребенка. Прежде всего руководство Украины обязано было думать об обороне, а не мечтать об обольщении путлера на личном свидании.
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20.04.2022 14:19 Ответить
З асфальту тепер зброю ліпи, чмо зелене , блдь
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20.04.2022 14:20 Ответить
А мир у очах Тупіна шукати було справедливо?
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20.04.2022 14:20 Ответить
Несправедливо це те, що Україна змушена просити речі, які з 2019 давно мали бути...
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20.04.2022 14:21 Ответить
Хм... Чому не справедливо? Во їхнє...
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20.04.2022 14:21 Ответить
ну так не треба було на штанмаєра бузю відкривати ясно нє зе-гемора
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20.04.2022 14:22 Ответить
А ви звернули увагу, що на передовій зараз немає жодного клоуна із говнофракції зє? А батько найвеличнішого взагалі втік закордон, натомість будучи мєнтом він мав би записатися у територіальну оборону кривого рогу.
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20.04.2022 14:22 Ответить
Вони йшли прибарахлитись, а не для України працювати. ''Пора валить из єтой страньі''. Чесно ж, не придерешся.
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20.04.2022 14:28 Ответить
Хмм.Мені також цікаво-де ********** Коля Котлета воює?Чи може де волонтерить-кошти для армії збирає?У велюровому однострої.
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20.04.2022 14:51 Ответить
неправда,Юрій Мисягін відомий волонтер з партії зеленого
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20.04.2022 14:56 Ответить
Асфальтом клепай
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20.04.2022 14:23 Ответить
шольцлер путлеру глаз не выклюет
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20.04.2022 14:24 Ответить
то что хранится на складах в других странах, было своевременно произведено, закуплено и оплачено впрок их правительствами. Именно поэтому они это теперь имеют, а мы нет.
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20.04.2022 14:24 Ответить
В Штатах тисячі літаків на схроні у пустелі, і не дають, і танків
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20.04.2022 14:24 Ответить
Надоел этот бред....
вы себе представляете сколько времени налета требуется для того что бы освоить совершенно новый самолет ? Летчикам надо пол года летать что бы хоть как то прочувствовать новый для него самолет.
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20.04.2022 14:27 Ответить
в Украине война восемь лет, а броники и каски волонтеры покупают
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20.04.2022 14:45 Ответить
що ж ти падло верещишь? тобі ж с вересня відомо було про напад,а ти все в шашлички грався та й на лижах з гори катавься...
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20.04.2022 14:28 Ответить
Ще можна звернутись до є-бабусів та є-дідусів, можливо в них на складах щось є ...
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20.04.2022 14:28 Ответить
Так треба ж було готуватись до війни! Але ж ми будували дороги для руських танків. Де наші ОТРК? Два роки воювали ГШ та МО за гроші. Та й партнерами стосунки вибудовувались так собі. А тепер сварити партнерів ну таке!
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20.04.2022 14:31 Ответить
No comment!!!
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20.04.2022 14:35 Ответить
несправедливо, коли хтось на абревіатуру Z. V. O. витрачає ковідний фонд, не на КОВІД, а на що ж? може на новітню зброю? на ОТРК Грім 2 може? може на літаки? ой лишенько ні, НА ДОРОГИ! дороги ж зараз потрібні більше всього, для російських танків щоб швидше доїхати до польского кордону
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20.04.2022 14:38 Ответить
Справедливо... но и сам виноват, два года не готовился к войне, а искал мир в глазах х=ла... вот теперь и приехали
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20.04.2022 14:42 Ответить
Ермака заклинило. А зеля как попугай повторяет то чьо написано.
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20.04.2022 14:42 Ответить
ну...

во первых - по заветам наивеличайшего - все западные партнеры тоже готовятся на шашлыки
во вторых - это как: " отдай жену дяде, а сам иди к б*яди"
а в третих - интересно, когда же он приобрел партнеров?

...........................................
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20.04.2022 14:43 Ответить
Боневтік такий кумедний-якщо у сусіда є щось у коморі і він те щось не хоче віддавати,то це не справедливо.Це не баба Беня онучка ЗеГевару цій єврейській мудрості навчила?Підніми край асфальту-може там якась зроя закотилася?

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20.04.2022 14:44 Ответить
Це він звертаєтьсядо Німеччини, яка сказала, що віддала нам все, що могла? Так за Штайнмаєром пошли ще Джонсона, "дипломат" хріновий.
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20.04.2022 14:48 Ответить
Дебіли якім асфальт, нови лікарні/школи/садочкі муляє напевно хочуть жити як асвабадітели ********** с асфальтованих доріг в селах на сумщіні/чернігівщіні, які прі отступленіі гатять по напріклад по лікарні в Тростянці бо дуже гарно та ******* виглядае - не мае такого бути в іх уяві. Порохоботи тупи як буряти... За останні 2,5 рокі обсягі витрат на армію не зменьшувалось, а збільшувалось. Тож залишкі їшли не в оффшори, а на дорогі. А навіть якби геть усі гроші країна вкладала в зброю, то не так богато міг наш збройний комплекс за такей короткій час виробить, бо не так богато потужностей, зброярів. А купити щось у західних країнах не можна було, бо ніхто не продавав. В будь-якому разі зарад дають зброі в рази більше ніж ми взмозі були виробить/купити. Но така здавалося б проста картина світу порохоботам недоступна. Бо тупі... Так і живемо...
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20.04.2022 14:58 Ответить
Ти в армії?
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20.04.2022 15:08 Ответить
бурят, я даже не буду говорить про расценки на дороги, ранее сказано.

ограничемся:

-2.5 года зп в ЗСУ не поднимали
-задолженность перед ЗСУ по выплатам достигала 2000 000 000 на осень прошлого года
-павлоградский химзавод переводили на неполную неделю - это часть ракет
-КРАЗ банкрот
-МАЗы купили гражданские
-канал поставки клистронов слили рфии
- из 50 000 0000 000 на ЗСУ 22.02 или 23.02 виделили около 16, хотя просили месяцами ранее
-найди ролик, где отечественная стугна снята без арабских букв?
Бурят, почему за восемь лет войны волонтеры броню ищут?
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20.04.2022 15:11 Ответить


вітьок, вас там відбирають з переможців конкурсу ********?
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20.04.2022 15:19 Ответить
Где элементарное-броники и каски?Их закатали в асфальт.А мы теперь по миру побираемся.
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20.04.2022 17:22 Ответить
Придурок.Лікарня в Тростянці відновлювалася за разунок місцевих коштів. Її навіть хотіли закрити, але мер не дав і взявся її відновлювати та так, що влада по черзі почала приїзжати щоб пофотатися як круто вийшло і твльки потім почали обіуяти фінансування. Зебільні цього не зрозуміти бо тупі і крім кричати урязесцарь вінневтік вважають героїчним поступком...нагадує іпонутихрашикіа як горлопенять *************.
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20.04.2022 21:48 Ответить
А відремонтувати кілька десятків розкомплектованих Піонів теж західні партнери заважали? Хіба в обов"язки президента входить будівництво доріг ? Ми що асфальтоукладчика вибирали ? Зебіли тільки брехати і відбріхуватись годні, а все інше тільки на шкоду країні робили і продовжуєте
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20.04.2022 23:16 Ответить
А справедливо до самих українців як мінімум с 2017 року максимально плювати на армію і фактично зупинити свої заводи по зброї як стару так і розробку ********?Хто нам лікар маючи все просрати момент ?!!Та весь світ з нас в шоці мати все по воєнній темі і не використовувати ,а теперь ще й жалітися при цьому опзж колаборанти сепаратісти і попи це вершина дебілізма !!!!
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20.04.2022 15:00 Ответить
у картавого зєбидла всі винні, крім нього.
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20.04.2022 15:01 Ответить
Украина вообще просить не должна. У нее должно быть свое вооружение, так что хватит уже скулить!
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20.04.2022 15:14 Ответить
А треба ще на якогось західного лідера погавкати, а когось опустити на дипломатичному рівні. І рікою потече.
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20.04.2022 15:17 Ответить
а справедливо было в 2014 выступать в мацкве и в донецке ?
а справедливо было просрать все деньги (даже ковидного (царство ему небесное)))) фонда на дороги и тупо растырить остатки???
а справедливо теперь кого-то обвинять в своих пр***** и молоть чушь про чьи-то военные запасы..
кто тебе шо-то должен????? скажи спасибо за каждый патрон, клован!!! сколько своих гривен ты благотоворительно вложил в оборону???? а твои клоуны, фотографы и массажитски ставшие миллионерами за полгода и прикупившие недвижимость за кордоном???
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20.04.2022 15:21 Ответить
Однак логіка! А справедливо гроші ховати по офшорах в той час як у когось їх нема на повноцінне харчування, або інші потреби? З таким підходом можно далеко куди зайти.
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20.04.2022 15:23 Ответить
НАПОМНЮ ВОВЕ И ЕГО ФАНАТАМ
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20.04.2022 15:28 Ответить
Вова, что тебе мешает обменять асфальт на пушки? Ты ж такой спец, шо пипец... Действуй, Вова!
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20.04.2022 16:21 Ответить
Ати не проси. Запропонуй обміняти асфлальтоукладчики на танки.
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20.04.2022 16:23 Ответить
 
 