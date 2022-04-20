Украина еще вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Несправедливо! - Зеленский

Моральная обязанность партнеров – предоставить Украине необходимое оружие и боеприпасы, если они у них есть.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах. Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь и сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и сейчас, то это их прежде всего моральная обязанность – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысяч украинцев", - отметил глава государства.

















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