Без "гумкоридоров" и "режима тишины" из Луганской области эвакуировали более 100 человек, - ОВА. ФОТОрепортаж
Без "гуманитарных коридоров" и без "режима тишины" из Луганской области удалось эвакуировать более 100 человек.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за 56 дней из области на собственном транспорте и организованной эвакуацией уехали 280 тысяч жителей.
"Люди, которые выбрали жизнь и сон в безопасных городах, безопасность для своих детей. Около 70 тысяч до сих пор колеблются и собираются "пересидеть". Ежедневно мы уговариваем людей, и по сотне человек мнение меняют, утром они с детьми за руку, небольшим чемоданчиком и собакой/кошкой в корзине ожидают автобус", - рассказывает глава региона.
По информации Гайдая, сегодня вместе с патрульной полицией, ГСЧС и волонтерами смогли вывезти 38 лисичан, 11 северодончан и 54 жителя Попасной.
"Для оставшихся завезли еду, лекарства и средства гигиены. Их уже развозят по бомбоубежищам. Принимайте решение, время работает не в нашу пользу. Завтра эвакуация продлится", - добавляет он.
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