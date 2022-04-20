10 ливийцев из состава российской ЧВК "Вагнер" уничтожены украинскими воинами в Попасной. ФОТОрепортаж 18+ (обновлено)

Украинские воины уничтожили в Попасной в Луганской области российских наемников из ЧВК "Вагнер". Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"18 апреля в Попасной украинские воины уничтожили очередную штурмовую группу ВС РФ. Я, кстати, был в Попасной во время этих событий. Каково же было удивление наших бойцов, когда они увидели восточные лица, а также ливийскую валюту и телефоны. Очевидно, это бойцы российской частной военной компании "Вагнер", завербованные в Ливии. Вначале в лобовые атаки россияне гнали мобилизованных с Донбасса, затем пошли регулярные войска, а теперь когда и их перебили, пошли в бой ливийцы. Кстати, интересно, что в отличие от мобилизованных на Донбассе российское командование ливийцам хорошо платило - посмотрите, у них отличная экипировка, есть бронежилеты, аптечки, обувь Lowa, каски, оптика, тепловизоры, все это мобилизованным россияне не выдают. Группа из 10 "вагнеровцев" уничтожена полностью. Лица в новости не закрыты, может кого и удастся опознать", – рассказал журналист.

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Напомним, 20 марта во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Переброска военных наемников, вероятно, была осуществлена за счет частной военной компании "Вагнер".

Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!















