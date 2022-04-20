10 ливийцев из состава российской ЧВК "Вагнер" уничтожены украинскими воинами в Попасной. ФОТОрепортаж 18+ (обновлено)
Украинские воины уничтожили в Попасной в Луганской области российских наемников из ЧВК "Вагнер". Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"18 апреля в Попасной украинские воины уничтожили очередную штурмовую группу ВС РФ. Я, кстати, был в Попасной во время этих событий. Каково же было удивление наших бойцов, когда они увидели восточные лица, а также ливийскую валюту и телефоны. Очевидно, это бойцы российской частной военной компании "Вагнер", завербованные в Ливии. Вначале в лобовые атаки россияне гнали мобилизованных с Донбасса, затем пошли регулярные войска, а теперь когда и их перебили, пошли в бой ливийцы. Кстати, интересно, что в отличие от мобилизованных на Донбассе российское командование ливийцам хорошо платило - посмотрите, у них отличная экипировка, есть бронежилеты, аптечки, обувь Lowa, каски, оптика, тепловизоры, все это мобилизованным россияне не выдают. Группа из 10 "вагнеровцев" уничтожена полностью. Лица в новости не закрыты, может кого и удастся опознать", – рассказал журналист.
Напомним, 20 марта во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Переброска военных наемников, вероятно, была осуществлена за счет частной военной компании "Вагнер".
Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
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Потєрь,видно, вже настільки "нєт" що, навіть скоротивши лінію фронту вдвічі, доводиться тягти макак з усього світу щоб воювали за расіюшку...
После этого поток желающих должен уменьшиться
в дупув голову щодня. І так допоки пекло не перестане існувати.
Нех*й шастать.
Может это кавквзцы!? Русские симки,подписи номеров кирилецей, мелкие кюпюры(явно как сувенир).
И лежат ооочень кучно!!