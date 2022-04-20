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Новости Фото Война
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10 ливийцев из состава российской ЧВК "Вагнер" уничтожены украинскими воинами в Попасной. ФОТОрепортаж 18+ (обновлено)

Украинские воины уничтожили в Попасной в Луганской области российских наемников из ЧВК "Вагнер". Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"18 апреля в Попасной украинские воины уничтожили очередную штурмовую группу ВС РФ. Я, кстати, был в Попасной во время этих событий. Каково же было удивление наших бойцов, когда они увидели восточные лица, а также ливийскую валюту и телефоны. Очевидно, это бойцы российской частной военной компании "Вагнер", завербованные в Ливии. Вначале в лобовые атаки россияне гнали мобилизованных с Донбасса, затем пошли регулярные войска, а теперь когда и их перебили, пошли в бой ливийцы. Кстати, интересно, что в отличие от мобилизованных на Донбассе российское командование ливийцам хорошо платило - посмотрите, у них отличная экипировка, есть бронежилеты, аптечки, обувь Lowa, каски, оптика, тепловизоры, все это мобилизованным россияне не выдают. Группа из 10 "вагнеровцев" уничтожена полностью. Лица в новости не закрыты, может кого и удастся опознать", – рассказал журналист. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны о наступлении оккупантов на Донбассе: РФ везет наемников, воевавших в Сирии, Афганистане и Чечне

Напомним, 20 марта во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Переброска военных наемников, вероятно, была осуществлена за счет частной военной компании "Вагнер".

Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

10 ливийцев из состава российской ЧВК Вагнер уничтожены украинскими воинами в Попасной 01
10 ливийцев из состава российской ЧВК Вагнер уничтожены украинскими воинами в Попасной 02
10 ливийцев из состава российской ЧВК Вагнер уничтожены украинскими воинами в Попасной 03
10 ливийцев из состава российской ЧВК Вагнер уничтожены украинскими воинами в Попасной 04
10 ливийцев из состава российской ЧВК Вагнер уничтожены украинскими воинами в Попасной 05
10 ливийцев из состава российской ЧВК Вагнер уничтожены украинскими воинами в Попасной 06
10 ливийцев из состава российской ЧВК Вагнер уничтожены украинскими воинами в Попасной 07
10 ливийцев из состава российской ЧВК Вагнер уничтожены украинскими воинами в Попасной 08

армия РФ (19331) ликвидация (3567) уничтожение (6980) наемники рф (2085) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+125
Вітаю з приїздом до Європи вас!
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20.04.2022 15:31
+100
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20.04.2022 15:31
+59
Нужно в Ливии и Сирии распространить
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20.04.2022 15:31
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Кажется обугленный буек, а мог бы порноактером бабки рубить
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20.04.2022 16:24 Ответить
Тут цікаво інше.
Потєрь,видно, вже настільки "нєт" що, навіть скоротивши лінію фронту вдвічі, доводиться тягти макак з усього світу щоб воювали за расіюшку...
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20.04.2022 16:08 Ответить
Трупы этих арабов надо отправить домой в свиных шкурах!
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20.04.2022 16:09 Ответить
Ще їх кудись відправляти!! У вигрібну яму зі свинячим лайном їх! Хай там і "компостуються"! На цих виї&ків Женевська конвенція вже точно не поширюється!!
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20.04.2022 21:27 Ответить
Смотри как бы тебя в свиную шкуру не положили, тварь!
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05.05.2022 09:47 Ответить
Слышь спермоглот кацапский, приезжай сделаем тебе обрезание пипетки и свиные уши пришьем к твоей ********* башке!)))
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08.05.2022 11:04 Ответить
Их надо обязательно похоронить под камеру в свиных шкурах. По их вере, рай и гурии им после этого "заказаны". Если не ошибаюсь так англичане поступали.

После этого поток желающих должен уменьшиться
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20.04.2022 16:10 Ответить
И шо арабе, помогли тебе твои московиты?
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20.04.2022 16:11 Ответить
тепер чекаємо на ефіопів
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20.04.2022 18:50 Ответить
з.п. вояк-папуасов с ЦАР - 500 франков, в пересчете на гривны - 24 грн. 33 коп.
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20.04.2022 16:16 Ответить
Да они просто миллионеры, по сравнению с теми кто остался в ливии. Одна проблема - мерці.
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20.04.2022 18:25 Ответить
зразу видно що професіонали , гарно залягли
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20.04.2022 16:21 Ответить
Хорошая кучность
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21.04.2022 08:38 Ответить
А мене більше цікавить розповідь наших військових про здатність цих виродків воювати...цензор візьміть в когось хоч інкогніто інтерв'ю. А то ми звісно раді трупам ворогів, але ми не знаємо скільки наших військових чи цивільних встигло постраждати від цих африкосів.
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20.04.2022 16:24 Ответить
Ось і лівійці несуть нам руzькій мір
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20.04.2022 16:37 Ответить
ща летят на пол пути к аллаху...а калаши затрофеить вдруг там редкие модели...
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20.04.2022 16:37 Ответить
"людям зі слабкою психікою" как раз рекомендовано, хоть какая-то радость в наше время
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20.04.2022 16:43 Ответить
Покидали цей непотріб по ярах...іди прибирай тепер за ними...
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20.04.2022 16:47 Ответить
******.
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20.04.2022 16:51 Ответить
Померли у Європі виходить
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20.04.2022 16:52 Ответить
Напоследок стали европейцами!
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20.04.2022 17:21 Ответить
тепер на них чекають незаймані дівчата
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20.04.2022 16:53 Ответить
72 незаймані красуні! потім 72 жінки з чайними ложками... а якщо вони знову виявляться не займаними, то чим вони різняться від гумових? жартівник у них Аллах!
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20.04.2022 17:23 Ответить
А потім Т-72. І 72 кумулятивних в дупу в голову щодня. І так допоки пекло не перестане існувати.
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20.04.2022 17:52 Ответить
Дійсно, якась нелогічна приманка до їхнього раю. Згадується анекдот: потрапляє група арабів після чергового "алах акбар" до ширіатського раю. Стоять вони семеро при вході і тут один помічає, що на ньому несподівано змінився одяг на хиджаб і сукню. Він такий: WTF???? І тут голос аллаха відповідає: "а ти дійсно думав, що 72 незайманих на вас всіх довбобобиків вистачить?"
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20.04.2022 21:32 Ответить
Скоріше їхню дупу чекає чортяка!?)))
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20.04.2022 17:40 Ответить
За*упа їх чекає. Они не за веру умерли, а за деньги.
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20.04.2022 19:36 Ответить
Бачів ці фото раніше без облич ї не знав що то іноземци. Здивувався що в верхнтого мерца класни берці. Подумав - звідкі у ваньок голодранців таке взуття... А то виявилися лівійци...
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20.04.2022 16:57 Ответить
Заробили!
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20.04.2022 17:00 Ответить
В деяких британська хформа?
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20.04.2022 17:01 Ответить
Якійсь у них вигляд поганенький)))))
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20.04.2022 17:02 Ответить
Наїлись і сплять.
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20.04.2022 17:53 Ответить
Увідєть Європу і умереть!
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20.04.2022 17:05 Ответить
Сейчас им Каддафи несет табуретки на концерт Кобзона.
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20.04.2022 17:09 Ответить
*******.
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20.04.2022 17:12 Ответить
Гдэ то тыхо заплачет ливийськая дэвушка Зульфия. Вах, вах.
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20.04.2022 17:19 Ответить
за девушку другий калим сплатить. трохи вона впаде в ціні . що поробиш - ринок.
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20.04.2022 20:15 Ответить
це їм не у Швеції бузіть.....
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20.04.2022 17:20 Ответить
лайно смердюче
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20.04.2022 17:21 Ответить
бачиш які свині мусульманські , госдеповські 10 баксів узяло щоб в окопі йому вони душу мерзотну гріли ..Отакі мусульмани свині і батьки свині їх породили ..
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20.04.2022 17:25 Ответить
То не мусульмани. Мусульмани дома сидять. То кафіри.
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20.04.2022 17:59 Ответить
Нехай щастить
Нех*й шастать.
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20.04.2022 17:25 Ответить
Хотіли попастися у Попасній, але самі попалися.
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20.04.2022 17:27 Ответить
Скармить свыням.
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20.04.2022 17:45 Ответить
Припёрлись ливийские кафиры в Украину и получили заслуженное.
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20.04.2022 17:58 Ответить
Чи є ще більші довбойоби? Вижити в багаторічній м"ясорубці громадянської війни і бескінечних воєнних конфліктів у себе в Лівії... щоб бесславно подохнути в далекій Україні..
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20.04.2022 18:25 Ответить
Вряд ли Ливия будет по них плакать.
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20.04.2022 18:29 Ответить
Снаряды салом натёрли?
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20.04.2022 18:30 Ответить
челюсть да шерсть
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20.04.2022 18:33 Ответить
БОЛЬШЕ ПОХОЖИ НА ЧЕЧЕНОВ И АРМЯН...
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20.04.2022 18:55 Ответить
Кажуть, там ще ефіопи на підході
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20.04.2022 19:20 Ответить
В мене чоловік з Лівії . Хочу сказати то є вороги для самої Лівії. Вони на стороні Хафтара якого підтримує Росія там є і його номер . Це зло для всіх .
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20.04.2022 19:28 Ответить
Прибуло лівійське добриво для української землі
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20.04.2022 19:41 Ответить
Какая только нечисть не пришла по наши души ...
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20.04.2022 19:55 Ответить
Я дико извиняюсь!!!
Может это кавквзцы!? Русские симки,подписи номеров кирилецей, мелкие кюпюры(явно как сувенир).
И лежат ооочень кучно!!
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20.04.2022 19:57 Ответить
Хоть у кого то мозги есть, вам в уши ссут а вы верите, это русские пацаны
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05.05.2022 09:45 Ответить
похоже, что эти твари, на вагнер не первый раз работают - франки центральноафриканского союза напечатаны в центральноафриканской республике (серия М), где ранее был вагнер, а вот динары ливии староваты - после этой серии были еще 2 с другим дизайном. но собаки сдохли и это хорошо!
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20.04.2022 20:11 Ответить
Слава России, земля вам пухом пацаны!
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05.05.2022 09:44 Ответить
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