Воинам на Донбассе срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор: волонтер Юсупова просит украинцев помочь. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения тепловизоров и генератора для украинских воинов на Донбассе.

Об этом она сообщила на своей странице в фэйсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Очень срочно! На Донбассе идут ожесточенные бои, нашим защитникам срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор. Тепловизоры надо выкупить до завтра до 8 утра каждый 60 тыс. грн, генератор 56 тыс. Купили два автомобиля и тоже срочно доставили на фронт. Купила еще два квадрокоптера Аутел, еще в пути. Очень прошу помочь!! Там ожесточенные бои, есть погибшие и тяжелые раненые. – обратилась Юсупова к украинцам.

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