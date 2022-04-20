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Воинам на Донбассе срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор: волонтер Юсупова просит украинцев помочь. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения тепловизоров и генератора для украинских воинов на Донбассе.

Об этом она сообщила на своей странице в фэйсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Очень срочно! На Донбассе идут ожесточенные бои, нашим защитникам срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор. Тепловизоры надо выкупить до завтра до 8 утра каждый 60 тыс. грн, генератор 56 тыс. Купили два автомобиля и тоже срочно доставили на фронт. Купила еще два квадрокоптера Аутел, еще в пути. Очень прошу помочь!! Там ожесточенные бои, есть погибшие и тяжелые раненые. – обратилась Юсупова к украинцам.

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Воинам на Донбассе срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор: волонтер Юсупова просит украинцев помочь 01
Воинам на Донбассе срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор: волонтер Юсупова просит украинцев помочь 02
Воинам на Донбассе срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор: волонтер Юсупова просит украинцев помочь 03
Воинам на Донбассе срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор: волонтер Юсупова просит украинцев помочь 04
Воинам на Донбассе срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор: волонтер Юсупова просит украинцев помочь 05

благотворительность (612) помощь (7816) ВСУ (6608) Юсупова Наталья (185)


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20.04.2022 17:03
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20.04.2022 17:07
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20.04.2022 17:03 Ответить
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20.04.2022 17:07 Ответить
Сколько там нашим дали уже помощи - 10 миллиардов, кажется? А у людей не хватает самого необходимого. Понимаю, что война прожорливая штука, но как бы к распределению средств у меня огромные вопросы. Всё-таки эффективность это пока не наше. Приходится работать волонтерам.
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20.04.2022 17:10 Ответить
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20.04.2022 17:22 Ответить
Я скажу в чем дело. СССР удалось навязать украинцам комплекс шариковых. Это ненависть к богачам. Которые должны делится с Шариковым. Как бы там украинцы не рассказывали, что они не советченные, но даже западноукраинцы поддались этой идеи о жадных богатеях. Я то сам знаю у меня прадед был богачом как раз из Западной и его по доносу отправили в Гулаг.

А Притула не богач по их меркам, вот и всё. Короче, Порошенко должен делится потому что наш народ совок.
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20.04.2022 17:26 Ответить
Пороху не варто було робити це з групами фотографів та відеооператорів. Коли він приїздив до нас з гостинцем (кулеметами та автівками), то були і інтерв'ю, і фотографії. Потрібно таке тихцем робити, а люди самі все розкажуть.
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20.04.2022 17:46 Ответить
Никто ничего не расскажет и ты это знаешь. Потому что Порошенко должен. Также как Шарикову был должен Преображенский.
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20.04.2022 17:51 Ответить
Один з блокпостів у глибокому тилу потрусіть- і тепловізори будуть, і генератори, і засоби захисту.
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20.04.2022 17:42 Ответить
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