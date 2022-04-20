Воинам на Донбассе срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор: волонтер Юсупова просит украинцев помочь. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для приобретения тепловизоров и генератора для украинских воинов на Донбассе.
Об этом она сообщила на своей странице в фэйсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Очень срочно! На Донбассе идут ожесточенные бои, нашим защитникам срочно нужны два тепловизора и дизельный генератор. Тепловизоры надо выкупить до завтра до 8 утра каждый 60 тыс. грн, генератор 56 тыс. Купили два автомобиля и тоже срочно доставили на фронт. Купила еще два квадрокоптера Аутел, еще в пути. Очень прошу помочь!! Там ожесточенные бои, есть погибшие и тяжелые раненые. – обратилась Юсупова к украинцам.
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А Притула не богач по их меркам, вот и всё. Короче, Порошенко должен делится потому что наш народ совок.