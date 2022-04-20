На Днепропетровщине простились с 29-летним десантником Вячеславом Димовым, погибшим во время выполнения боевого задания в Запорожской области. ФОТО

Сегодня, 20 апреля, в городе Марганец Днепропетровской области был похоронен защитник Украины Вячеслав Димов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Он не боялся ни пуль, ни врагов, ни смерти… Командир разведгруппы Вячеслав Димов погиб в Запорожской области, когда выполнял боевое задание. У 29-летнего десантника осталась жена. Они поженились меньше года назад, осенью 2021 года. Родной Марганец провожал Героя на коленях. Вечная память! И вечная слава!" - говорится в сообщении.









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