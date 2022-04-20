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Новости Фото Война
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На Днепропетровщине простились с 29-летним десантником Вячеславом Димовым, погибшим во время выполнения боевого задания в Запорожской области. ФОТО

Сегодня, 20 апреля, в городе Марганец Днепропетровской области был похоронен защитник Украины Вячеслав Димов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Он не боялся ни пуль, ни врагов, ни смерти… Командир разведгруппы Вячеслав Димов погиб в Запорожской области, когда выполнял боевое задание. У 29-летнего десантника осталась жена. Они поженились меньше года назад, осенью 2021 года. Родной Марганец провожал Героя на коленях. Вечная память! И вечная слава!" - говорится в сообщении.

На Днепропетровщине простились с 29-летним десантником Вячеславом Димовым, погибшим во время выполнения боевого задания в Запорожской области 01

На Днепропетровщине простились с 29-летним десантником Вячеславом Димовым, погибшим во время выполнения боевого задания в Запорожской области 02
На Днепропетровщине простились с 29-летним десантником Вячеславом Димовым, погибшим во время выполнения боевого задания в Запорожской области 03
На Днепропетровщине простились с 29-летним десантником Вячеславом Димовым, погибшим во время выполнения боевого задания в Запорожской области 04
На Днепропетровщине простились с 29-летним десантником Вячеславом Димовым, погибшим во время выполнения боевого задания в Запорожской области 05

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Автор: 

военнослужащие (6148) потери (4393) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3983)


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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації...
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20.04.2022 18:06 Ответить
Ще все життя було попереду...Вічна пам*ять...
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20.04.2022 18:06 Ответить
какие ребята уходят..., вечная память
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20.04.2022 18:10 Ответить
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20.04.2022 18:21 Ответить
Вечная память
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20.04.2022 18:33 Ответить
74ка полюбому
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20.04.2022 18:40 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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20.04.2022 18:41 Ответить
від вдячного харків'янина, пробач нас
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20.04.2022 18:47 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 22:00 Ответить
 
 