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В Софийском соборе освятили реплику меча покровителя украинского войска – гетмана Сагайдачного. ФОТО

В среду, 20 апреля, гетмана Петра Сагайдачного провозгласили покровителем украинского войска и освятили реплику его меча. Она находилась на затопленном корабле "Гетман Сагайдачный".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МКИП.

Провозглашение и освящение провел предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Событие состоялось при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Министерства обороны Украины, а также Национального заповедника "София Киевская".

В Софийском соборе освятили реплику меча покровителя украинского войска – гетмана Сагайдачного 01

"Этот меч является олицетворением обороны родной земли от захватчиков. Крайне символично, что в эти даты его реплика была освящена. К тому же 20 апреля исполняется 400 лет со дня упокоения гетмана Петра Сагайдачного. Напомню, в планах МКИП к этой дате было привезти оригинал меча из Кракова для экспонирования в Украине, но из-за войны это стало невозможным. Тем не менее, несмотря на печальные события, стало возможным другое…" – прокомментировал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

В Софийском соборе освятили реплику меча покровителя украинского войска – гетмана Сагайдачного 02

Меч Сагайдачного – это подарок польского королевича Владислава IV Вазы гетману за победу над турками под Хотином в 1621 году. Он считается символом главной миссии настоящего воина – обороны родной земли от захватчиков. Оригинал оружия хранится в Музейном комплексе "Королевский замок на Вавеле" в польском Кракове.

В Софийском соборе освятили реплику меча покровителя украинского войска – гетмана Сагайдачного 03

Копия меча гетмана, изготовленная в 2018 году, хранилась на флагмане Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – фрегате "Гетман Сагайдачный". Чтобы корабль не достался врагу, в первые дни российско-украинской войны его вывели из строя в Николаеве. Меч помогли найти вице-адмирал ВМС ВСУ Сергей Гайдук и капитан І ранга, заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Урсол. Благодаря победе украинского народа над оккупационной армией России в битве за Киев (24.02.2022 – 2.04.2022) спасенная копия меча прибыла в Софийский собор в Киеве.

В Софийском соборе освятили реплику меча покровителя украинского войска – гетмана Сагайдачного 04

Гетман Войска Запорожского Петр Конашевич Сагайдачный – знаковая фигура в истории Украины. Благодаря ему в начале XVII ст. произошло возрождение Украинской православной церкви и утверждение безоговорочного авторитета украинского профессионального войска. А потом зародилось новое государство – Гетманщина.

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Сегодня, как и во времена героического времени Сагайдачного, украинцы стали свидетелями и участниками борьбы украинского народа за свободу, а наши Вооруженные силы получают в победных битвах мировое признание.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (776) Ткаченко Александр (429) Епифаний (347)


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Топ комментарии
+13
Славний гетьман, який ледве не спалив мацкву... І спалив би, якби поляки не пішли з москалями на мирову.
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20.04.2022 19:13
+11
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20.04.2022 19:05
+10
Етот меч да в брюхо *****
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20.04.2022 19:05
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20.04.2022 19:05 Ответить
Етот меч да в брюхо *****
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20.04.2022 19:05 Ответить
Слава отаману
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20.04.2022 19:06 Ответить
От тільки Сагайдачний приймав сам участь у битвпх, а зараз трошки інша людина на троні , нажаль не така звитяжна
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20.04.2022 19:13 Ответить
Славний гетьман, який ледве не спалив мацкву... І спалив би, якби поляки не пішли з москалями на мирову.
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20.04.2022 19:13 Ответить
Не работают церковные игрушки. На руском корабле щепочку возили, тоже о-очень святую. Бычки черноморские так и не уверовали.
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20.04.2022 19:21 Ответить
Бычки, они на то и есть, что бычки
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20.04.2022 19:24 Ответить
Це традиції потрібно дотримуватись
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20.04.2022 19:29 Ответить
Чому б міністрові культури та інформації не зайнятись культурою та інформацією,а не приймати участь у зборищі релігійних шарлатанів.
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20.04.2022 19:34 Ответить
тебе муфлон винторогий, в аккурат вслед за руцке корабель пора ...пнх!
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20.04.2022 21:29 Ответить
Справжні християни зброю не освячують! Це знаряддя вбивства!
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20.04.2022 19:38 Ответить
В період війни освячують !
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20.04.2022 19:44 Ответить
Очень правильное мероприятие. Гетьман Сагайдачный - символ Украины!
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20.04.2022 19:45 Ответить
Слава Гетьману Сагайдачному!!! Святий меч, стань на захист України!!! Розбуди наших славних пращурів!!! Дай сили святої і незламної Народу нашому у війні з проклятими москалями!!! Хай буде воля наша, як сталь твоя!!! Амінь.🙏🇺🇦
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20.04.2022 19:57 Ответить
смьотрю на фото, зелох, земитнистр, и прочие питоры
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20.04.2022 20:00 Ответить
какое это чмо седое с бородой тут фигурирует вабще? еще самокатчиков позовите
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20.04.2022 20:03 Ответить
зелох вонючий на фото
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20.04.2022 20:04 Ответить
что за ***** в курточке от ОП выступает
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20.04.2022 20:06 Ответить
Польський священник увімкнув «Ой, у лузі червона калина» під час служби:

https://www.youtube.com/watch?v=cjB-kjQzsmQ

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20.04.2022 22:01 Ответить
 
 