В Софийском соборе освятили реплику меча покровителя украинского войска – гетмана Сагайдачного. ФОТО

В среду, 20 апреля, гетмана Петра Сагайдачного провозгласили покровителем украинского войска и освятили реплику его меча. Она находилась на затопленном корабле "Гетман Сагайдачный".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте МКИП.

Провозглашение и освящение провел предстоятель Православной церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Событие состоялось при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Министерства обороны Украины, а также Национального заповедника "София Киевская".

"Этот меч является олицетворением обороны родной земли от захватчиков. Крайне символично, что в эти даты его реплика была освящена. К тому же 20 апреля исполняется 400 лет со дня упокоения гетмана Петра Сагайдачного. Напомню, в планах МКИП к этой дате было привезти оригинал меча из Кракова для экспонирования в Украине, но из-за войны это стало невозможным. Тем не менее, несмотря на печальные события, стало возможным другое…" – прокомментировал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

Меч Сагайдачного – это подарок польского королевича Владислава IV Вазы гетману за победу над турками под Хотином в 1621 году. Он считается символом главной миссии настоящего воина – обороны родной земли от захватчиков. Оригинал оружия хранится в Музейном комплексе "Королевский замок на Вавеле" в польском Кракове.

Копия меча гетмана, изготовленная в 2018 году, хранилась на флагмане Военно-морских сил Вооруженных сил Украины – фрегате "Гетман Сагайдачный". Чтобы корабль не достался врагу, в первые дни российско-украинской войны его вывели из строя в Николаеве. Меч помогли найти вице-адмирал ВМС ВСУ Сергей Гайдук и капитан І ранга, заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Урсол. Благодаря победе украинского народа над оккупационной армией России в битве за Киев (24.02.2022 – 2.04.2022) спасенная копия меча прибыла в Софийский собор в Киеве.

Гетман Войска Запорожского Петр Конашевич Сагайдачный – знаковая фигура в истории Украины. Благодаря ему в начале XVII ст. произошло возрождение Украинской православной церкви и утверждение безоговорочного авторитета украинского профессионального войска. А потом зародилось новое государство – Гетманщина.

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Сегодня, как и во времена героического времени Сагайдачного, украинцы стали свидетелями и участниками борьбы украинского народа за свободу, а наши Вооруженные силы получают в победных битвах мировое признание.