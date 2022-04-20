Путин отправил воевать против Украины российского неонациста, поздравлявшего Гитлера с днем рождения, - Казанский. ФОТО

Российский неонацист Евгений Рассказов в соцсетях поздравляет с днем рождения немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

Об этом в Facebook сообщает журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Ну и немного о том, кого Путин отправил проводить так называемую "денацификацию" Украины. Человек на фото - Евгений Рассказов. Он же Топаз. Открытый неонацист, участник вооруженного формирования ДШРГ "Русич", отличившийся зверствами на Донбассе еще в 2014 году.

Рассказов активен в СМИ. Долго сотрудничал с другим российским неонацистом Егором Просвирниным (выбросился из окна в конце прошлого года). Пока Топаз воюет в Украине и ведет свой телеграмм-канал "Говорит ТопаZ".

Сегодня на этом канале он разместил такой пост.

"Сегодня день рождения у нашего соратника и друга, который стал примером для многих из нас, несмотря на свой преклонный возраст. Он научил нас любить отечество и не бояться врага никогда, каким бы сильным враг ни был. Он научил нас бороться за исконные земли, которые исторически принадлежат нашему народу. И несмотря на то, что его уже давно нет с нами, его дело и слово живет в наших сердцах и вдохновляет нас бить укро-большевистскую мразь и умножать славу великой России!"

Для тех, кто не понял, сегодня день рождения Гитлера. На российском "КамАЗе", перед которым на фото стоит Рассказов, кроме Z-свастики, нанесен символ 88, расшифровывающийся как "Хайль Гитлер", - рассказал журналист.

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