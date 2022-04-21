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Новости Фото Война
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Идет штурм Попасной. Враг безуспешно пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, – Гайдай

Дома в Рубежном и Новодружеске разрушены российской армией, спасены пять человек, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Как отмечается, значительная часть разрушений в результате российского вторжения за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске.

"Непригодны для жизни в этих двух еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйстве сооружения или автомобили, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях. В жилищном фонде области возникли шесть пожаров, все они ликвидированы. Спасены от опасности пять человек", - сообщил Гайдай.

На линии фронта отражены девять атак врага – уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

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Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Идет штурм Попасной. Враг безуспешно пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, – Гайдай 01
Идет штурм Попасной. Враг безуспешно пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, – Гайдай 02
Идет штурм Попасной. Враг безуспешно пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, – Гайдай 03
Идет штурм Попасной. Враг безуспешно пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, – Гайдай 04

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошкивского, продолжается штурм Попасной.

Автор: 

армия РФ (19350) боевые действия (4114) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+15
Слава Героям Захисникам! Ви Гордість Нації!
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21.04.2022 07:30
+12
Дорогі наші Воїни !
Дякуємо вам !
Бережіть себе.
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21.04.2022 07:32
+7
Гайдай говорив трохи раніше що вже 80% в Луганській області захоплено російськими терористами, після того як вони захопили Креміне. Боже, бідні наші хлопці, напевно, тримаються з останніх сил, Господи, збережи їх.
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21.04.2022 07:39
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Слава Героям Захисникам! Ви Гордість Нації!
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21.04.2022 07:30 Ответить
Дорогі наші Воїни !
Дякуємо вам !
Бережіть себе.
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21.04.2022 07:32 Ответить
Гайдай говорив трохи раніше що вже 80% в Луганській області захоплено російськими терористами, після того як вони захопили Креміне. Боже, бідні наші хлопці, напевно, тримаються з останніх сил, Господи, збережи їх.
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21.04.2022 07:39 Ответить
А понаписали-то на своих яндексах с утра, что Рубежное уже рассейское! Дебилы-%ля(с)
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21.04.2022 07:46 Ответить
Да они там шизофреники поехавшие. На ютубе мне один шизик до сих пор доказывает, что потопление крейсера москва - это фейк
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21.04.2022 08:21 Ответить
Хочется верить.....кацапы обявили только что о зачистке Рубежного....
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21.04.2022 09:25 Ответить
Они еще месяц назад говорили, что Рубежное их.
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21.04.2022 10:29 Ответить
Что-то доказывать кацапам - пустая трата времени и нервов. давно убедился. Объективные доказательства и логика не работают там.
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21.04.2022 08:27 Ответить
Щось не зрозумiло - Гайдай керiвник ВIЙСЬКОВОI Адмiнicтрацii чи статист? Яка його роль?
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21.04.2022 08:48 Ответить
Господи, Матінко Божа, допоможіть нашим захисникам
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21.04.2022 09:06 Ответить
 
 