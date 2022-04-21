Идет штурм Попасной. Враг безуспешно пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, – Гайдай

Дома в Рубежном и Новодружеске разрушены российской армией, спасены пять человек, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Как отмечается, значительная часть разрушений в результате российского вторжения за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске.

"Непригодны для жизни в этих двух еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйстве сооружения или автомобили, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях. В жилищном фонде области возникли шесть пожаров, все они ликвидированы. Спасены от опасности пять человек", - сообщил Гайдай.

На линии фронта отражены девять атак врага – уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

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Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".









Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошкивского, продолжается штурм Попасной.