Идет штурм Попасной. Враг безуспешно пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, – Гайдай
Дома в Рубежном и Новодружеске разрушены российской армией, спасены пять человек, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада.
Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
Как отмечается, значительная часть разрушений в результате российского вторжения за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске.
"Непригодны для жизни в этих двух еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре. К примеру, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада. Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйстве сооружения или автомобили, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях. В жилищном фонде области возникли шесть пожаров, все они ликвидированы. Спасены от опасности пять человек", - сообщил Гайдай.
На линии фронта отражены девять атак врага – уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, 10 единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.
Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошкивского, продолжается штурм Попасной.
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